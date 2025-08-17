Lần đầu tiên trận thi quý Đường lên đỉnh Olympia có 5 thí sinh

TPO - Đây là quyết định của Ban Tổ chức và Ban cố vấn Đường lên đỉnh Olympia quyết định sau trận thi tháng 1 quý IV Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25.

Công bằng, cổ vũ tinh thần học tập

Trên fanpage Đường lên đỉnh Olympia (chiều 17/8), đăng tải thông báo liên quan đến trận thi tháng 1 quý IV Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25.

Trận thi tháng 1 quý IV Đường lên đỉnh Olympia với 4 thí sinh tranh tài: Lê Đức Minh (THPT chuyên Ngoại ngữ, ĐH Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội, Hà Nội); Phạm Văn Hiếu (THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đà Nẵng), Vũ Thiên Tuấn (THPT chuyên Lê Khiết, Quảng Ngãi) và Nguyễn Bách Hiệp (THPT chuyên Sơn Tây, Hà Nội).

Cụ thể, trong phần thi Về đích của thí sinh Lê Đức Minh tại cuộc thi Tháng 1, Quý 4 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25, chương trình đã hỏi: “Hình thức dinh dưỡng của phần lớn vi khuẩn và các loại nấm là gì?”

Câu trả lời của thí sinh Lê Đức Minh là: Tự dưỡng.

Câu trả lời của thí sinh Nguyễn Bách Hiệp là: Hóa tự dưỡng. Đáp án của chương trình là: Hóa dị dưỡng.

Tại thời điểm ghi hình, cố vấn chương trình đã quyết định cho điểm câu trả lời của thí sinh Bách Hiệp.

Lượt thi về đích của Đức Minh. Ảnh: FBCT

Tuy nhiên, sau khi cuộc thi kết thúc, cố vấn chương trình nhận thấy đây là một quyết định không chính xác. Câu trả lời hai học sinh đưa ra đều không đúng.

Đáp án đúng phải là Hóa dị dưỡng – như phương án ban đầu chương trình công bố.

Trước quyết định thiếu chính xác này, Ban Tổ chức và cố vấn chương trình Đường lên đỉnh Olympia đã đăng tải lời xin lỗi đến các thí sinh, gia đình, nhà trường và khán giả truyền hình. Bởi "quyết định của cố vấn tại thời điểm ghi hình có thể ảnh hưởng đến cơ hội bước vào cuộc thi Quý của thí sinh Đức Minh".

"Theo “Quy chế tham dự chương trình Đường lên đỉnh Olympia”, sau khi cuộc thi kết thúc, kết quả không thể hủy bỏ, và điểm số, thứ hạng của các thí sinh không thể thay đổi. Tuy nhiên, để đảm bảo tính nhân văn, công bằng, cổ vũ tinh thần học tập của học sinh, Ban tổ chức và Ban cố vấn quyết định mời thí sinh Lê Đức Minh tham dự cuộc thi Quý 4 – Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 với tư cách là thí sinh thứ 5 của cuộc thi này", thông báo viết.

Thông báo chương trình. Ảnh: FBCT

Từng xảy ra trận chung kết hy hữu 5 thí sinh

Trước đó, Đường lên đỉnh Olympia đã có trận đấu với 5 thí sinh tranh tài. Đó là trận Chung kết năm Olympia năm thứ 9: Bạch Đình Thắng (THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội); Đào Thị Hương (THPT Bỉm Sơn, Thanh Hóa); Hồ Ngọc Hân (THPT Quốc học Huế); Nguyễn Thị Thu Trang (Học sinh lớp 12A7, THPT Bảo Lộc, Lâm Đồng).

Việc hy hữu của trận chung kết 5 thí sinh này từ khiếu nại của thí sinh Bạch Đình Thắng liên quan đến đáp án của một câu hỏi sinh học trong trận thi quý III.

Thí sinh này cho rằng đã trả lời đúng câu hỏi về 6 hệ trong cơ thể người, trong đó có hệ nội tiết.

Còn Ban Tổ chức, căn cứ từ ý kiến từ cố vấn môn sinh học và lập luận của 3 chuyên gia về y học (thông qua việc gọi điện thoại), đã không tính điểm cho câu trả lời này của Thắng; đồng thời quyết định: Chiến thắng thuộc về thí sinh Hồ Ngọc Hân (THPT Quốc học Huế) với 275 điểm, còn thí sinh Bạch Đình Thắng nhận giải Nhì và bị loại khỏi cuộc thi chung kết.

Tuy nhiên, sau khi thí sinh khiếu nại, kèm theo thông tin cuốn sách Sinh học lớp 8 có ghi rõ "Hệ nội tiết là một trong các hệ của cơ thể người", Ban Tổ chức đã công nhận câu trả lời và tính lại điểm số trong trận đấu. Theo đó, thí sinh Bạch Đình Thắng được công nhận là người đồng chiến thắng tại cuộc thi Quý 3.