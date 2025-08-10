Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Nam sinh chuyên ngữ giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia với điểm số cách biệt

Tường Kha
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Với phong độ xuất sắc và chiến thuật "nước rút" hiệu quả, nam sinh trường chuyên ngữ ở Hà Nội Lê Đức Minh đã trở thành chủ nhân vòng nguyệt quế của trận tuần 3 tháng 1 quý IV Đường lên đỉnh Olympia 25. Điểm của cậu cao hơn tổng điểm của ba người cùng chơi.

Trận tuần 3 tháng 1 quý IV Đường lên đỉnh Olympia 25 là cuộc tranh tài giữa bốn thí sinh Vũ Mai Trang (THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ), Lê Đức Minh (THPT chuyên Ngoại ngữ, ĐH Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội, Hà Nội), Nguyễn Cao Long (THPT Nguyễn Thượng Hiền, TPHCM) và Hoàng Minh Khanh (THPT Kinh Môn, Hải Phòng).

Nam sinh trường chuyên ngữ Lê Đức Minh đã thể hiện phong độ xuất sắc, liên tiếp dẫn đầu trong các phần thi.

Ngay ở màn Khởi động, Đức Minh đã “bỏ túi” 100 điểm, tạo khoảng cách với ba người cùng chơi. Mai Trang và Cao Long cùng 50 điểm, Minh Khanh 30 điểm.

tienphong-olympia1.jpg
Ẩn số chướng ngại vật nhanh chóng được giải đáp.

Phần thi Vượt chướng ngại vật, ẩn số cần tìm có 7 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên được lựa chọn có câu hỏi: Tìm một số tự nhiên có bốn chữ số, biết nếu xoá chữ số 5 ở hàng đơn vị của nó thì được số mới kém số phải tìm là 1751 đơn vị. Mai Trang ghi điểm với đáp án “1945”.

Ô hình ảnh gợi ý lật mở, Đức Minh, Cao Long, Mai Trang lần lượt nhấn chuông trả lời ẩn số. Cả ba cùng có chung đáp án “Tân Trào”.

Đức Minh nhấn chuông nhanh nhất đã có thêm 60 điểm, để gia tăng khoảng cách với ba thí sinh còn lại.

tienphong-olympia.jpg
Đức Minh ghi điểm trong lượt thi Về đích của mình.

Phần thi Tăng tốc, Đức Minh vẫn giữ vững sự ổn định, nhanh nhạy. Cao Long nỗ lực và cũng đã ghi thêm số điểm đáng kể. Qua 4 cơ hội bứt tốc, Đức Minh dẫn đầu 290 điểm, Cao Long 170 điểm, Mai Trang 140 điểm, Minh Khanh 60 điểm.

Phần thi Về đích, Đức Minh lựa chọn ba câu có cùng điểm số 20 điểm và trả lời chính xác 1 câu. Tuy nhiên, cậu đã "bỏ túi" điểm số từ lượt chơi của các thí sinh khác. Qua đó, Đức Minh đã có màn “nước rút” hiệu quả, khẳng định xứng đáng trở thành chủ nhân vòng nguyệt quế ở trận tuần cuối cùng tháng 1 quý IV.

Ba thí sinh còn lại dù nỗ lực nhưng đã không thành công trong việc cải thiện điểm số.

tienphong-ducminh-olympia.jpg
Đức Minh giành chiến thắng cách biệt, với 360 điểm.

Kết quả chung cuộc, Lê Đức Minh (THPT chuyên Ngoại ngữ, ĐH Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội, Hà Nội) chiến thắng với số điểm cao 360.

Nguyễn Cao Long (THPT Nguyễn Thượng Hiền, TPHCM) về nhì với 170 điểm. Cùng về thứ ba, Vũ Mai Trang (THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ) 130 điểm và Hoàng Minh Khanh (THPT Kinh Môn, Hải Phòng) 50 điểm.

Bốn thí sinh vào trận tháng 1 quý IV Olympia 25 gồm: Lê Đức Minh (THPT chuyên Ngoại ngữ, ĐH Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội, Hà Nội); Phạm Văn Hiếu (THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đà Nẵng), Vũ Thiên Tuấn (THPT chuyên Lê Khiết, Quảng Ngãi) và Nguyễn Bách Hiệp (THPT chuyên Sơn Tây, Hà Nội).

Tường Kha
#Đường lên đỉnh Olympia #Olympia 25 #vòng nguyệt quế #vượt chướng ngại vật #tranh tài kiến thức #thí sinh xuất sắc #học sinh chuyên ngữ #chung kết Olympia #năm 1945 #Tân Trào #Lê Đức Minh #THPT chuyên Ngoại ngữ #ĐH Ngoại ngữ #ĐHQG Hà Nội #Hà Nội

Xem thêm

Cùng chuyên mục