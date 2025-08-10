Nam sinh chuyên ngữ giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia với điểm số cách biệt

TPO - Với phong độ xuất sắc và chiến thuật "nước rút" hiệu quả, nam sinh trường chuyên ngữ ở Hà Nội Lê Đức Minh đã trở thành chủ nhân vòng nguyệt quế của trận tuần 3 tháng 1 quý IV Đường lên đỉnh Olympia 25. Điểm của cậu cao hơn tổng điểm của ba người cùng chơi.

Trận tuần 3 tháng 1 quý IV Đường lên đỉnh Olympia 25 là cuộc tranh tài giữa bốn thí sinh Vũ Mai Trang (THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ), Lê Đức Minh (THPT chuyên Ngoại ngữ, ĐH Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội, Hà Nội), Nguyễn Cao Long (THPT Nguyễn Thượng Hiền, TPHCM) và Hoàng Minh Khanh (THPT Kinh Môn, Hải Phòng).

Nam sinh trường chuyên ngữ Lê Đức Minh đã thể hiện phong độ xuất sắc, liên tiếp dẫn đầu trong các phần thi.

Ngay ở màn Khởi động, Đức Minh đã “bỏ túi” 100 điểm, tạo khoảng cách với ba người cùng chơi. Mai Trang và Cao Long cùng 50 điểm, Minh Khanh 30 điểm.

Ẩn số chướng ngại vật nhanh chóng được giải đáp.

Phần thi Vượt chướng ngại vật, ẩn số cần tìm có 7 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên được lựa chọn có câu hỏi: Tìm một số tự nhiên có bốn chữ số, biết nếu xoá chữ số 5 ở hàng đơn vị của nó thì được số mới kém số phải tìm là 1751 đơn vị. Mai Trang ghi điểm với đáp án “1945”.

Ô hình ảnh gợi ý lật mở, Đức Minh, Cao Long, Mai Trang lần lượt nhấn chuông trả lời ẩn số. Cả ba cùng có chung đáp án “Tân Trào”.

Đức Minh nhấn chuông nhanh nhất đã có thêm 60 điểm, để gia tăng khoảng cách với ba thí sinh còn lại.

Đức Minh ghi điểm trong lượt thi Về đích của mình.

Phần thi Tăng tốc, Đức Minh vẫn giữ vững sự ổn định, nhanh nhạy. Cao Long nỗ lực và cũng đã ghi thêm số điểm đáng kể. Qua 4 cơ hội bứt tốc, Đức Minh dẫn đầu 290 điểm, Cao Long 170 điểm, Mai Trang 140 điểm, Minh Khanh 60 điểm.

Phần thi Về đích, Đức Minh lựa chọn ba câu có cùng điểm số 20 điểm và trả lời chính xác 1 câu. Tuy nhiên, cậu đã "bỏ túi" điểm số từ lượt chơi của các thí sinh khác. Qua đó, Đức Minh đã có màn “nước rút” hiệu quả, khẳng định xứng đáng trở thành chủ nhân vòng nguyệt quế ở trận tuần cuối cùng tháng 1 quý IV.

Ba thí sinh còn lại dù nỗ lực nhưng đã không thành công trong việc cải thiện điểm số.

Đức Minh giành chiến thắng cách biệt, với 360 điểm.

Kết quả chung cuộc, Lê Đức Minh (THPT chuyên Ngoại ngữ, ĐH Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội, Hà Nội) chiến thắng với số điểm cao 360.

Nguyễn Cao Long (THPT Nguyễn Thượng Hiền, TPHCM) về nhì với 170 điểm. Cùng về thứ ba, Vũ Mai Trang (THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ) 130 điểm và Hoàng Minh Khanh (THPT Kinh Môn, Hải Phòng) 50 điểm.