‘Chuyến xe Tự hào Việt Nam’ đến Huế

TPO - Chương trình đặc biệt này do Trung ương Đoàn phát động, với điểm đến TP Huế, là một trong những hoạt động trọng tâm của chiến dịch truyền thông Tự hào Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh 2/9.

Tối 25/8, tại di tích Nghinh Lương Đình bên dòng sông Hương thơ mộng thuộc phường Phú Xuân (Huế), theo chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Thành Đoàn Huế phối hợp cùng đơn vị VMAS tổ chức chương trình Chuyến xe Tự hào Việt Nam - chặng dừng tại TP Huế.

Đây là hoạt động trọng tâm trong chiến dịch truyền thông Tự hào Việt Nam nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh 2/9.

Chương trình đã thu hút đông đảo khán giả, người dân, công chúng﻿ Cố đô, giới trẻ, du khách tham dự.

Lấy cảm hứng từ những đoàn văn công thời chiến, chương trình tái hiện tinh thần mang âm nhạc đến với cộng đồng, lan tỏa lòng yêu nước bằng những giai điệu vừa hào hùng vừa trẻ trung.

Tại Huế, sự kiện thu hút đông đảo khán giả, nhất là giới trẻ, với phần biểu diễn của các ca sĩ Phương Thanh, Phương Mỹ Chi, Haley, Muội, Tiêu Minh Phụng cùng nhóm sản xuất âm nhạc DTAP. Các nghệ sĩ tham gia chương trình cùng Trung ương Đoàn viết tiếp câu chuyện Tự hào Việt Nam qua hành trình âm nhạc xuyên Việt.

Ca sĩ Phương Thanh "cháy" hết mình tại Chuyến xe Tự hào Việt Nam﻿ chặng dừng chân TP Huế. Ảnh: Đình Hoàng

Hành trình Chuyến xe Tự hào Việt Nam được khởi động ngày 19/8 tại TP HCM, đi dọc con đường Trường Sơn huyền thoại qua các địa phương Đắk Lắk, Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị, Nghệ An, Phú Thọ và kết thúc tại Hà Nội vào ngày 2/9. Mỗi điểm đến trở thành một sân khấu để kể câu chuyện về lịch sử, văn hóa và khát vọng của dân tộc.

Đặc biệt, tại chặng Huế, chương trình đã tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng của bão số 5 tại Nghệ An - điểm dừng tiếp theo của hành trình. Hoạt động quyên góp ủng hộ đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt thành của đông đảo người dân, khán giả Cố đô và các nghệ sĩ, đại biểu dự chương trình...