Sẽ tuyên dương giáo viên tại 248 xã biên giới đất liền

TPO - Chương trình Chia sẻ cùng thầy cô năm 2025 sẽ tuyên dương số lượng giáo viên nhiều nhất từ trước đến nay. Đối tượng tuyên dương là thầy cô, cán bộ chiến sĩ Bộ đội biên phòng đang công tác tại 248 xã biên giới.

Chiều 26/8, tại Hà Nội, T.Ư Hội LHTN Việt Nam phối hợp Bộ GD&ĐT và Tập đoàn Thiên Long tổ chức gặp mặt báo chí thông tin chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2025.

Anh Nguyễn Tường Lâm phát biểu tại chương trình. Ảnh: Lâm Đăng Hải

Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam cho biết, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội LHTN Việt Nam luôn xác định việc tham gia hỗ trợ sự nghiệp giáo dục tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện đặc biệt khó khăn là một trong những lĩnh vực được ưu tiên, với nhiều chương trình thiết thực “Trường đẹp cho em”, “Nhà bán trú cho em”, “Tiếp sức đến trường”… và “Chia sẻ cùng thầy cô”.

Anh Lâm nhấn mạnh, chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm nay lựa chọn tôn vinh, tri ân các thầy giáo, cô giáo ở 248 xã biên giới đất liền, cùng với các giáo viên mang quân hàm xanh (các cán bộ, chiến sĩ biên phòng xóa mù chữ trên địa bàn đóng quân).

Bên cạnh việc tôn vinh, Ban Tổ chức triển khai nhiều hoạt động như “Báo chí chia sẻ cùng thầy cô”, cuộc thi “Tri ân thầy cô – Chia sẻ cùng thầy cô trên TikTok”… nhằm lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa thông điệp tri ân, đồng thời kêu gọi xã hội tiếp tục quan tâm, đồng hành với sự nghiệp giáo dục ở những vùng còn nhiều khó khăn.

Nhiều điểm mới "Chia sẻ cùng thầy cô"

Trao đổi tại họp báo, anh Nguyễn Kim Quy - Uỷ viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam cho biết, "Chia sẻ cùng thầy cô" năm nay có nhiều điểm mới về quy mô, truyền thông mạng xã hội, nguồn lực xã hội, hành trình tri ân.

Thời gian nhận hồ sơ từ 1/7 đến 30/9/2025. Địa chỉ nhận hồ sơ: Văn phòng T.Ư Hội LHTN Việt Nam, số 64 Bà Triệu, Cửa Nam, Hà Nội. Email: Congtrithucthanhgiong@gmai.com.

Cụ thể, chương trình sẽ tuyên dương thầy giáo, cô giáo và “thầy giáo quân hàm xanh” - cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng, đang công tác tại 248 xã, phường, đặc khu vùng biên giới (sau sáp nhập và triển khai chính quyền địa phương 2 cấp).

Trong đó, chương trình chọn ra 80 thầy cô được tuyên dương tại Hà Nội, còn các thầy cô sẽ được tuyên dương với nhiều hình thức ở địa phương. Đây là năm tuyên dương số lượng giáo viên nhiều nhất từ trước đến nay.

Bên cạnh đó, chương trình năm nay nhận sự tham gia sâu rộng của cộng đồng doanh nghiệp để chung tay tạo ra nhiều giá trị về vật chất, tinh thần cho đối tượng thụ hưởng; đổi mới phương thức tổ chức trong hành trình tri ân thầy cô.

Anh Nguyễn Kim - Uỷ viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam trao đổi với báo chí tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Vẹn nguyên mục tiêu tôn vinh thầy cô

Theo Ban Tổ chức, chương trình năm nay mở ra nhiều hoạt động đổi mới, thiết thực và đầy cảm hứng, tuy nhiên mục tiêu sau cùng vẫn luôn vẹn nguyên là tôn vinh những người thầy thầm lặng cống hiến và lan tỏa tinh thần tri ân đến toàn xã hội.

Tiêu chí lựa chọn gương tuyên dương sẽ ưu tiên thầy giáo, cô giáo công tác lâu năm; thầy giáo, cô giáo trẻ tình nguyện dạy học tại các địa phương; thầy giáo, cô giáo có thành tích xuất sắc trong công tác. Thời gian tham gia công tác dạy học trực tiếp từ 3 năm trở lên.

Lễ tuyên dương dự kiến tổ chức vào dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 tại Hà Nội. Các giáo viên được tuyên dương sẽ được nhận Bằng khen của Bộ GD&ĐT, T.Ư Hội LHTN Việt Nam; Kỷ niệm chương và Sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng.

Ông Trịnh Văn Hào phát biểu tại chương trình

Tại chương trình, ông Trịnh Văn Hào - Giám đốc Truyền thông và Đối ngoại, Tập đoàn Thiên Long chia sẻ, chính tình yêu nghề, sự kiên trì và niềm tin vào sức mạnh của tri thức, thầy cô đã thắp lên trong mỗi học trò ngọn lửa sáng tạo, để các em vững bước xây dựng tương lai của chính mình. Không dừng lại là một công ty sản xuất văn phòng phẩm, Thiên Long luôn hướng đến là một phần của hành trình phát triển tri thức cùng đất nước.

Đại diện Ban Tổ chức tặng hoa đại sứ đồng hành với Chia sẻ cùng thầy cô năm 2025. Ảnh: Xuân Tùng