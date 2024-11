Tuyên dương 60 giáo viên tiêu biểu vượt khó 'gieo chữ' ở vùng sâu vùng xa, biên giới, hải đảo

TPO - Phát biểu tại lễ tuyên dương 60 giáo viên tiêu biểu trong chương trình Chia sẻ cùng thầy cô năm 2024, anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam nhấn mạnh: “Sự cống hiến của các thầy cô không chỉ góp phần phát triển năng lực cá nhân cho từng học sinh mà còn giúp tạo dựng nền móng cho sự phát triển bền vững của cộng đồng và đất nước”.

Tối 15/11, tại Hà Nội, T.Ư Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Bộ GD&ĐT, Tập đoàn Thiên Long tổ chức lễ tuyên dương trong chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2024.

Dự chương trình có anh Bùi Quang Huy – Uỷ viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Tường Lâm – Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; ông Trần Quang Đạt - Vụ trưởng vụ Giáo dục chính trị và công tác học sinh sinh viên công tác, Bộ GD&ĐT; cùng đại diện Uỷ ban Dân tộc, Bộ đội Biên phòng, Tập đoàn Thiên Long. Cùng 60 giáo viên được tuyên dương trong chương trình.

Phát huy truyền thống tôn sư, trọng đạo

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Tường Lâm – Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam cho biết, chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” là một trong những chương trình góp phần gìn giữ và phát huy truyền thống quý báu “tôn sư, trọng đạo”, thể hiện sự tri ân của thế hệ trẻ, của những lớp học trò đối với các thầy giáo, cô giáo.

Theo anh Lâm, chương trình hôm nay tri ân thầy cô đang công tác tại các vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo; thầy cô giảng dạy trong các trường chuyên biệt; thầy giáo mang quân hàm xanh của Bộ đội Biên phòng và thầy cô đang công tác tại các trường giáo dưỡng của Bộ Công an. Các thầy giáo, cô giáo dù phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, thiếu thốn nhưng vẫn bền bỉ và kiên trì nâng niu từng con chữ, văn hóa, tri thức truyền thụ tới học sinh của mình bằng tất cả tình yêu thương.

“Sự cống hiến của các thầy cô không chỉ góp phần phát triển năng lực cá nhân cho từng học sinh mà còn giúp tạo dựng nền móng cho sự phát triển bền vững của cộng đồng và đất nước”, anh Lâm nhấn mạnh.

Anh Nguyễn Tường Lâm bày tỏ tin tưởng, chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" cùng với các chương trình mang tính nhân văn cao cả sẽ tiếp tục được lan tỏa, được mở rộng trong những năm tiếp theo, để có thể tôn vinh ngày càng nhiều hơn nữa các thầy cô - những tấm gương viết nên bài học thiêng liêng về tình nghĩa thầy trò, và tình yêu quê hương, yêu Tổ quốc.

Mang đến những thành quả ngọt ngào

Anh Nguyễn Tường Lâm cho biết, trong số 60 thầy cô được tuyên dương có nhiều người từ biệt quê hương để đến với các học sinh vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo để “gieo chữ” cho đồng bào và con em đồng bào các dân tộc.

Các thầy giáo, cô giáo đã vượt qua những sự nhọc nhằn, gian khổ để dạy học sinh khuyết tật, các em học sinh chưa ngoan… để các em được học tập, được vui chơi dưới mái trường thương yêu; để các em nhận được sự bao bọc, yêu thương, như những người cha, người mẹ, người anh, người chị trong gia đình...

Sự gian khổ hy sinh của các thầy giáo, cô giáo không bao giờ là vô ích mà đã mang đến biết bao những thành quả ngọt ngào. Những vất vả, mệt mỏi, những giọt mồ hôi hay nước mắt đắng cay, được trả lại bằng sự kính trọng, yêu thương của các thế hệ học trò và các bậc phụ huynh học sinh; tình yêu thương đã chắp cánh cho những ước mơ, hoài bão của các em.



Và lớn hơn là để xây dựng một thế hệ trẻ Việt Nam đủ tri thức, bản lĩnh, sáng tạo làm chủ đất nước, để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh của dân tộc...”, anh Nguyễn Tường Lâm nói.

Trong số 60 gương được tuyên dương, nhiều thầy cô được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; khen thưởng của T.Ư Đoàn. Có 25 thầy cô là người dân tộc thiểu số, gồm nhiều dân tộc, như: dân tộc Thái, Tày, Mông, Nùng, Lào, Khmer, Ra-Galai, Dao, Thổ, Ba Na, Gié – Triêng, Mường.

Thầy Đặng Văn Bửu (SN 1972), công tác tại Trường THCS Hưng Phong, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre có nhiều năm công tác nhất, 31 năm. Giáo viên trẻ tuổi nhất là cô Dương Diệu Phương (SN 1997) công tác tại Trường Tiểu học Cao Văn Ngọc, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, với thời gian công tác hơn 4 năm.

Ban Tổ chức đã trao tặng Bằng khen của Uỷ ban T.Ư Hội LHTN Việt Nam; biểu trưng của chương trình và sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng cho 60 gương.

Tại chương trình đã diễn ra phần giao lưu với cô Quàng Thị Xuân - Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Mường Lạn (huyện Sốp Cộp, Sơn La); cô Quãng Thị Thu Cúc – giáo viên trường Mầm non Thạnh An (huyện Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh); thầy Đặng Văn Bửu – giáo viên trường THCS Hưng Phong (tỉnh Bến Tre); thầy Trần Đại Lượng – giáo viên trường Giáo dưỡng số 2 - Cục C10 Bộ Công an (Ninh Bình).

Với hành trình 10 năm dạy – học hạnh phúc, chương trình, chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” đã lựa chọn và tuyên dương 576 giáo viên tiêu biểu trên các lĩnh vực, địa bàn của mọi miền Tổ quốc.



Chương trình cũng đã lan toả sâu rộng nhiều câu chuyện nhân văn và sâu sắc về tấm lòng, nghị lực của thầy giáo, cô giáo, góp phần tôn vinh những giá trị của nghề giáo, thôi thúc các hoạt động tri ân người thầy, lan tỏa hành trình dạy học hạnh phúc.