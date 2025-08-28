Từ khóa ‘Tự hào Việt Nam’ đạt hơn 1 tỉ lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội

TPO - Chiến dịch truyền thông toàn quốc với chủ đề “Tự hào Việt Nam” đã tạo được dấu ấn đậm nét và thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Đến nay, từ khóa “Tự hào Việt Nam” đã đạt hơn 1 tỷ lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội.

Chiến dịch truyền thông toàn quốc với chủ đề “Tự hào Việt Nam” do T.Ư Đoàn tổ chức, là một trong những hoạt động nổi bật hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025). Chiến dịch chuyển tải niềm tự hào lớn lao này thành những hành động cụ thể, sáng tạo và thiết thực trong đời sống.

Theo T.Ư Đoàn, đến thời điểm này, đã có hàng trăm nghìn bạn trẻ thay hình nền hưởng ứng chiến dịch “Tự hào Việt Nam” trên các nền tảng số; hơn 1 triệu bài đăng trên các nền mạng xã hội. Từ khoá “Tự hào Việt Nam” đã đạt hơn 1 tỷ lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội. Các cấp bộ Đoàn đồng loạt “phủ đỏ” cờ Tổ quốc nơi ở, nơi làm việc, sinh hoạt và học tập.

Đoàn viên thanh niên thay ảnh đại diện bằng hình ảnh cờ Tổ quốc, chiến dịch "Tự hào Việt Nam". Ảnh: TĐ

Cùng với Chiến dịch truyền thông “Tự hào Việt Nam”, các cấp bộ đoàn trên cả nước đã triển khai rất tích cưc Đề án “Câu chuyện thời hoa lửa”, tới thăm hỏi, lắng nghe, ghi chép và tuyên truyền những ký ức đầy hào hủng của các nhân chứng lịch sử…

Tổ chức Lễ chào cờ, các hành trình đến với địa chỉ đỏ, thăm hỏi, tặng quà các gia đình có công với cách mạng; các hoạt động sinh hoạt truyền thống, văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, các công trình thanh niên chào mừng ngày hội lớn của toàn dân tộc.

Nhiều hoạt động về nguồn, thăm "địa chỉ đỏ" được tổ chức trong dip này. Ảnh: TĐCB

Được biết, để hưởng ứng chiến dịch, tổ chức Đoàn các cấp và đoàn viên, thanh niên đã đăng tải, chia sẻ rộng rãi bộ sản phẩm truyền thông với chủ đề “Tự hào Việt Nam” với bộ nhận diện, infographic, video clip, podcast, template capcut... (từ đường link 263.vn/TuhaoVietNam). Đổi ảnh đại diện, ảnh bìa, đăng tải các nội dung, hình ảnh, video thể hiện niềm tự hào về lá cờ Tổ quốc, về các thành tựu của đất nước và sử dụng hashtag chính thức #TuhaoVietNam.

Bên cạnh đó, làm sản phẩm truyền thông hiện đại như video ngắn (reels, shorts), phóng sự, video mẫu trên các ứng dụng CapCut, TikTok,... gắn với các sản phẩm âm nhạc của chiến dịch như ca khúc “Made in Việt Nam”, “Nhà tôi có treo một lá cờ”... để kể câu chuyện về niềm tự hào dân tộc theo góc nhìn độc đáo, sáng tạo của tuổi trẻ.

Các sản phẩm được triển khai, gắn với hashtag chính thức #TuhaoVietNam trên các nền tảng số, cũng như gắn logo nhận diện Tự hào Việt Nam lên các sản phẩm truyền thông, ảnh, clip đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội (Link tải về logo: 1.org.vn/logo-THVN).

Những ngày này không gian ở Hà Nội được "phủ đỏ" và các bạn trẻ cùng bày tỏ niềm tự hào. Ảnh: Xuân Tùng