Tuyên dương 68 gương tiêu biểu cho tinh thần xung kích, sáng tạo, dám nghĩ dám làm của tuổi trẻ

TPO - Từ 70 hồ sơ đề cử của 12 cơ sở Đoàn, Ban Thường vụ Đoàn các cơ quan Đảng TPHCM đã xét chọn, quyết định tuyên dương 55 các cá nhân đạt giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện”, và 13 cá nhân đạt giải thưởng “Người thợ trẻ giỏi”.

Sáng 28/8, tại Bảo tàng TPHCM - Chi nhánh TPHCM, Đoàn các cơ quan Đảng TPHCM tổ chức lễ tuyên dương, trao tặng giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện” và giải thưởng “Người thợ trẻ giỏi” năm 2025.

Giải thưởng do Ban Thường vụ Đoàn các cơ quan Đảng TPHCM tổ chức gắn với dịp chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025); chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cơ quan Đảng TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Trong năm 2025, Ban Thường vụ Đoàn các cơ quan Đảng thành phố đã triển khai đến các cơ sở Đoàn về việc bình chọn, giới thiệu tuyên dương “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện” và “Người thợ trẻ giỏi”. Từ 70 hồ sơ đề cử của 12 cơ sở Đoàn, Ban Thường vụ Đoàn các cơ quan Đảng thành phố đã xét chọn, quyết định tuyên dương 55 cá nhân đạt giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện”, và 13 cá nhân đạt giải thưởng “Người thợ trẻ giỏi”.

Tại buổi lễ, phát biểu báo công lên Bác, anh Nguyễn Trần Minh Trí - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn các cơ quan Đảng TPHCM, Bí thư Đoàn báo Người Lao Động - cho biết, với trách nhiệm của một cán bộ Đoàn, một đảng viên trẻ, anh đã tham gia lên ý tưởng, tổ chức thực hiện các chương trình mang đậm dấu ấn tuổi trẻ như chương trình “Đường cờ Tổ quốc”, chương trình “Đồng hành người bạn ngoại thành”. Những chương trình này đã được triển khai hiệu quả tại TPHCM và nhiều tỉnh, thành khác, góp phần chỉnh trang, phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới, đồng thời gắn chuyên môn vào hoạt động tình nguyện, bám sát tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Anh Trí khẳng định sẽ cùng tuổi trẻ thành phố nguyện tiếp nối lý tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, kế tục xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang các thế hệ cha anh đi trước.

Anh Lê Tuấn Anh - Phó Bí thư Thành Đoàn TPHCM, trao giấy khen cho các gương tiêu biểu. Ảnh: Ngô Tùng

Phát biểu tuyên dương, ông Nguyễn Khoa Hải - Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM - đánh giá các giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện” và “Người thợ trẻ giỏi” được triển khai hiệu quả, qua đó giúp tìm ra những cán bộ, công chức, viên chức, người thợ trẻ tiêu biểu, đại diện cho trí tuệ, lòng nhiệt huyết và sự cống hiến của tuổi trẻ các cơ quan Đảng thành phố.

Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM Nguyễn Khoa Hải tuyên dương các bạn trẻ tiêu biểu.

Anh Bùi Hữu Hồng Hải - Bí thư Đoàn các cơ quan Đảng TPHCM, tuyên dương những người trẻ luôn thể hiện tinh thần xung kích, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Ảnh: Ngô Tùng

Theo ông Hải, các bạn trẻ chính là những minh chứng sống động cho tinh thần xung kích, sáng tạo, dám nghĩ dám làm của tuổi trẻ, không chỉ vững vàng về chuyên môn, giỏi về nghiệp vụ mà còn có phẩm chất, đạo đức tốt, luôn tận tâm, tận tụy với công việc, với nhân dân. Chính sự cống hiến thầm lặng, sự nỗ lực không ngừng nghỉ của các cá nhân đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Đoàn Thanh niên các cơ quan Đảng thành phố trong thời gian qua.

“Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố tin tưởng rằng các cán bộ, công chức, viên chức, người thợ trẻ được tuyên dương hôm nay sẽ tiếp tục là những người tiên phong, dám đối mặt với khó khăn, dám vượt qua thử thách, biến ý chí thành hành động, biến khát vọng thành hiện thực, nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tích cực xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, góp phần xây dựng thành phố phát triển nhanh và bền vững”, ông Nguyễn Khoa Hải gửi gắm.

Trước buổi lễ trao thưởng, đoàn đại biểu do ông Nguyễn Khoa Hải - Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM làm trưởng đoàn, cùng các gương tiêu biểu đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất của dân tộc Việt Nam.