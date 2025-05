'Người thợ trẻ giỏi' - Quyết tâm làm chủ kỹ năng nghề trong thời đại mới

TPO - 51 “Người thợ trẻ giỏi” được tuyên dương trong chương trình tuy đến từ nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau nhưng họ có chung một điểm sáng là: Khát vọng vươn lên, tinh thần dấn thân và quyết tâm làm chủ kỹ năng nghề trong thời đại mới.

Tối 26/5, tại công viên Thanh thiếu niên huyện Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An), T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, T.Ư Hội LHTN Việt Nam tổ chức Chương trình Tuyên dương “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ XV năm 2025 và Đêm nhạc hội “Thanh niên công nhân - Lan tỏa năng lượng tích cực”.

Chương trình có sự đồng hành của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty TCP Việt Nam và nhãn hàng Red Bull, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank).

Tham dự chương trình, về phía Trung ương có ông Vy Tư Liệu - Vụ Trưởng vụ Đoàn thể Nhân dân, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam. Về phía đại biểu tỉnh Nghệ An có bà Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An; đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh; Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An; chị Nguyễn Thị Phương Thúy - Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An cùng 51 “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc năm 2025 và đông đảo đoàn viên, thanh niên công nhân trên địa bàn.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam chia sẻ, đất nước đang bước vào một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nơi thanh niên, đặc biệt là thanh niên công nhân và lao động trẻ, giữ vai trò tiên phong. Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị đã xác định rõ: Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực đột phá để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. Cùng với đó, Nghị quyết 68 tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm của kinh tế tư nhân - nơi đang mở ra nhiều cơ hội cho thanh niên lập thân, lập nghiệp, dấn thân khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Giải thưởng “Người thợ trẻ giỏi” là một biểu tượng đẹp trong hành trình khẳng định giá trị của lao động, của tri thức nghề nghiệp, của những con người trẻ đang ngày đêm sáng tạo, nỗ lực không ngừng trong từng nhà máy, phân xưởng, công trường, phòng thí nghiệm hay lớp học nghề.

Qua 14 lần tổ chức, đã có 878 thợ trẻ giỏi được tuyên dương. 51 gương mặt được tuyên dương hôm nay đến từ nhiều ngành nghề, lĩnh vực, địa phương khác nhau, nhưng họ có chung một điểm sáng là: Khát vọng vươn lên, tinh thần dấn thân, và quyết tâm làm chủ kỹ năng nghề trong thời đại mới.

Anh Nguyễn Tường Lâm cho biết, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xác định, phát triển đội ngũ thợ trẻ giỏi không chỉ là vinh danh cá nhân xuất sắc, mà còn là xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, có khả năng làm chủ khoa học - công nghệ, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Với trách nhiệm của mình, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ luôn là người bạn đồng hành với thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp; tổ chức tốt các hoạt động và tạo môi trường cho thanh niên công nhân đảm nhận nghiên cứu, đề xuất sáng kiến, cải tiến, ứng dụng khoa học kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, tiết kiệm nguyên, nhiên vật liệu, nâng cao chất lượng sản phẩm trong sản xuất kinh doanh. Đồng thời, tích cực tham gia xây dựng, tham mưu chính sách phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, nhất là các cơ chế hỗ trợ thanh niên phát huy tinh thần sáng tạo trong học nghề, lao động và khởi nghiệp.

Bên cạnh việc tạo điều kiện cho thanh niên phát huy vai trò chuyên môn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng luôn chú trọng công tác chăm lo toàn diện cho thanh niên công nhân cả về vật chất lẫn tinh thần. Thông qua các hoạt động thiết thực tại nơi làm việc, nơi cư trú, Đoàn đã và đang từng bước góp phần cải thiện môi trường sống, làm việc, học tập cho lực lượng lao động trẻ.

“Thời gian tới, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì và nhân rộng các Ngày hội “Thanh niên công nhân”, góp phần lan tỏa tinh thần tích cực trong thanh niên công nhân, đồng thời xây dựng hình ảnh người lao động trẻ Việt Nam hiện đại, giàu bản lĩnh, sống có trách nhiệm và luôn khát vọng vươn lên trong thời đại mới”, anh Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh.

Sau Lễ Tuyên dương là chương trình Đêm nhạc hội “Thanh niên công nhân - Lan tỏa năng lượng tích cực” với những tiết mục văn nghệ, những bài hát, tác phẩm kịch đặc sắc, sôi động.