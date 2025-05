Phát huy vai trò thanh niên công nhân trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

TPO - Những ý kiến phát biểu từ chuyên gia, nhà nghiên cứu về kỹ năng lao động, cơ hội việc làm tại tọa đàm là cơ sở quan trọng để T.Ư Đoàn xây dựng các chương trình thiết thực, góp phần phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, Hội trong việc đồng hành với thanh niên công nhân.

Chiều 25/5, tại thành phố Vinh (Nghệ An), T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Tọa đàm “Phát huy vai trò của thanh niên công nhân trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam”. Tọa đàm là một trong những hoạt động trọng tâm trong khuôn khổ Tháng Công nhân năm 2025 với chủ đề “Công nhân Việt Nam tiên phong bước vào kỷ nguyên mới”.

Yêu cầu mới của thanh niên trong bối cảnh chuyển đổi số

Phát biểu khai mạc chương trình, anh Nguyễn Kim Quy - Trưởng Ban Mặt trận Thanh niên T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam nhấn mạnh, buổi tọa đàm được tổ chức nhằm tạo môi trường để thanh niên công nhân và lao động trẻ gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm. Qua đó khích lệ thanh niên công nhân và lao động trẻ tích cực thi đua lao động sáng tạo, đóng góp hiệu quả vào quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

“Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã chỉ rõ vai trò, vị trí của giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Để thực hiện mục tiêu đó, lực lượng lao động là công nhân, kỹ sư, người thợ lành nghề, trong đó thanh niên công nhân chiếm phần đông, chính là lực lượng quyết định để đưa đất nước vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới. Không chỉ doanh nghiệp cần thay đổi, mà bản thân thanh niên công nhân phải xung kích, sáng tạo, không ngừng học tập nâng cao tay nghề, tiếp cận khoa học công nghệ mới, phát huy tinh thần tình nguyện, lao động sáng tạo, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của đất nước”, anh Nguyễn Kim Quy khẳng định.

Nhiều giải pháp, kiến nghị cho thanh niên công nhân

Tại tọa đàm, các đại biểu, thanh niên công nhân, đại biểu “Người thợ trẻ giỏi” đã trao đổi, thảo luận cũng như đưa ra nhiều ý kiến nhằm làm rõ, phát huy vai trò của thanh niên công nhân trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Bên cạnh đó là chia sẻ các mô hình, sáng kiến hay trong việc ứng dụng công nghệ, cải tiến kỹ thuật do chính thanh niên công nhân đề xuất và thực hiện trong lao động sản xuất. Từ đó lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo và khơi dậy khát vọng phát triển trong đội ngũ lao động trẻ.

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Nghệ An cho hay, nhu cầu nguồn nhân lực trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức của thanh niên công nhân, lao động trẻ. Bà Quỳnh Hoa dẫn giải, Nghệ An là tỉnh có dân số đông với gần 3,7 triệu người, lực lượng lao động trẻ dồi dào với gần 700 nghìn đoàn viên thanh niên. Thị trường lao động Nghệ An đang có xu hướng chuyển dịch từ lao động nông nghiệp sang lao động công nghiệp, xây dựng và dịch vụ.

“Thực tiễn cho thấy, doanh nghiệp hiện nay cần lao động không chỉ “làm được việc” mà còn phải “nghĩ được việc” - tức là khả năng tư duy sáng tạo, chủ động học hỏi, giải quyết vấn đề và làm việc nhóm hiệu quả. Đây là thách thức nhưng đồng thời cũng là cơ hội lớn để thanh niên công nhân bứt phá, làm chủ tương lai nghề nghiệp của mình”, bà Quỳnh Hoa nói.

Từ thực tiễn đó, bà Quỳnh Hoa đã đưa ra những giải pháp nhằm giải quyết các vấn đề trên như: Kịp thời phân tích nhu cầu tuyển dụng các ngành nghề mới, kỹ năng mới; Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, hướng nghiệp cho học sinh, sinh viên, người lao động theo nhu cầu thực tế; Kết nối với các doanh nghiệp trong và ngoài nước để nắm bắt nhu cầu tuyển dụng, tư vấn hướng nghiệp chính xác cho lao động trẻ. Giải quyết các vấn đề liên quan, hỗ trợ học nghề mới, giúp lao động trẻ thất nghiệp sớm quay trở lại thị trường lao động.

Với vai trò là chuyên gia, Thạc sĩ Nguyễn Xuân Trung - HLV Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia (Chuyên viên Sở KH&CN Nghệ An) cho rằng, các đoàn viên, thanh niên công nhân, lao động trẻ cần có nhiều kỹ năng. Tuy nhiên quan trọng nhất là 4 kỹ năng, gồm: Kỹ năng tự học; kỹ năng nói “không”; kỹ năng phản biện và kỹ năng làm chủ bản thân, làm chủ công việc.

Tại buổi tọa đàm, các chuyên gia, đại biểu cũng đã giải đáp những ý kiến cũng như cung cấp cho các đoàn viên, thanh niên công nhân nhiều kinh nghiệm, giải pháp, bài học quý của thực tiễn. Từ đó, các đoàn viên, thanh niên công nhân sẽ tiếp tục học hỏi, hoàn thiện bản thân, hoàn thiện các kỹ năng, bản lĩnh. Qua đó nâng cao kỹ năng lao động cho thanh niên công nhân trong bối cảnh chuyển đổi số.

Kết luận chương trình, anh Nguyễn Kim Quy - Trưởng Ban Mặt trận Thanh niên T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam nhấn mạnh, buổi tọa đàm đã nhận được nhiều ý kiến phát biểu tâm huyết, sâu sắc từ các chuyên gia, nhà nghiên cứu về kỹ năng lao động, cơ hội việc làm, cùng các chính sách liên quan đến thanh niên công nhân trong bối cảnh mới. Những đóng góp này là cơ sở quan trọng để T.Ư Đoàn xây dựng các chương trình thiết thực, góp phần phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, Hội trong việc đồng hành với thanh niên công nhân.

“Thời gian tới, T.Ư Đoàn sẽ tiếp tục cụ thể hóa các nội dung và giải pháp được đề xuất tại Tọa đàm bằng những chương trình, kế hoạch hành động thiết thực. Trọng tâm là: tăng cường hoạt động hướng về cơ sở; xây dựng và nhân rộng các mô hình tổ chức Đoàn, Hội tại doanh nghiệp ngoài nhà nước; hỗ trợ thanh niên công nhân nâng cao tay nghề, thích ứng chuyển đổi số; phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho thanh niên công nhân. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức nghề nghiệp và văn hóa công sở.

Trung ương Đoàn xác định đây là nhiệm vụ không chỉ thường xuyên mà còn mang tính chiến lược, nhằm xây dựng lực lượng thanh niên công nhân tiên phong, bản lĩnh, có kỹ năng và tinh thần cống hiến, góp phần đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới”, anh Nguyễn Kim Quy nhấn mạnh.