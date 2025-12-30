Anh Bùi Hoàng Tùng được chỉ định làm Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ

TPO - Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Chính phủ khóa I nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 45 anh, chị. Anh Bùi Hoàng Tùng được chỉ định giữ chức Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ khóa I.

Chiều 30/12, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 với tinh thần hành động “Khát vọng, cống hiến - Tiên phong, kiến tạo - Đoàn kết, phát triển” diễn ra phiên trọng thể.

Lãnh đạo Đảng ủy Chính phủ và T.Ư Đoàn chúc mừng Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Chính phủ khoá I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

﻿Ảnh: Xuân Tùng

Đại hội có sự tham dự của hơn 340 đại biểu đại diện cho hơn 190.000 đoàn viên thanh niên đến từ các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên Chính phủ. Trong đó có 298 đồng chí đại biểu là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Về trình độ chuyên môn của đại biểu, có 9 tiến sĩ, 157 thạc sĩ, 143 đại học. Đại biểu trẻ tuổi nhất 16 tuổi, đại biểu nhiều tuổi nhất 42 tuổi.

Tại Đại hội đã công bố Quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy Ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn Thanh niên Chính phủ khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Quyết định chỉ định đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII.

Anh Bùi Hoàng Tùng đại diện Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Chính phủ khóa I phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Xuân Tùng

Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Chính phủ khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 45 anh, chị. Ban Thường vụ gồm 11 anh, chị. Ủy ban Kiểm tra gồm 10 anh, chị.

Anh Bùi Hoàng Tùng giữ chức Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Chị Đỗ Đức Hạnh giữ chức Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn Thanh niên Chính phủ khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Anh Vũ Huy Hoàng giữ chức Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thay mặt Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Chính phủ khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 được chỉ định, anh Bùi Hoàng Tùng cam kết không ngừng học tập, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Đại hội đề ra.