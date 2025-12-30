Anh Ngô Minh Hải giữ chức Bí thư Thành Đoàn TPHCM

Tại phiên trọng thể Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 vào sáng 30/12, Đại hội đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 và chỉ định Đoàn đại biểu của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031.
Theo quyết định, Ban Chấp hành Thành Đoàn TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 59 anh, chị; Ban Thường vụ gồm 19 anh, chị.
Anh Ngô Minh Hải - Bí thư Thành Đoàn TPHCM giai đoạn lâm thời, tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Thành Đoàn TPHCM, nhiệm kỳ 2025-2030.
Các Phó Bí thư Thành Đoàn TPHCM gồm: Chị Hồ Thị Ánh Tuyết (giữ nhiệm vụ Phó Bí thư Thường trực), anh Nguyễn Đăng Khoa, chị Trịnh Thị Hiền Trân, anh Lê Tuấn Anh, anh Nguyễn Minh Sơn.
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn TPHCM khóa I là anh Nguyễn Minh Sơn - Phó Bí thư Thành Đoàn. Hai Phó Chủ nhiệm là chị Đào Thị Ánh và chị Nguyễn Thị Anh Thư.
Thường trực Thành Đoàn TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030:
Anh Ngô Minh Hải sinh ngày 2/6/1987, quê quán: xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau.
Anh Hải có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản lý công, Cử nhân Công nghệ sinh học; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.
Anh Ngô Minh Hải hiện là Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM, Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM.
Chị Hồ Thị Ánh Tuyết sinh ngày 23/7/1986, quê quán xã Đất Đỏ, TPHCM.
Chị Tuyết có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Luật Kinh tế, Cử nhân Luật Kinh tế; trình độ lý luận chính trị Cao cấp.
Chị Hồ Thị Ánh Tuyết hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn TPHCM.
Anh Nguyễn Đăng Khoa sinh ngày 12/9/1991, quê quán phường Phong Dinh, Thành phố Huế.
Anh Khoa có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản lý công, Cử nhân Hành chính học; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.
Anh Nguyễn Đăng Khoa hiện đang là Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn (giai đoạn lâm thời), Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM.
Chị Trịnh Thị Hiền Trân sinh ngày 14/11/1992, quê quán phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.
Chị Trân có trình độ chuyên môn: Cử nhân Xã hội học; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.
Chị Trịnh Thị Hiền Trân hiện đang là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Ủy viên Hội đồng Đội Trung ương, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TPHCM, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ TPHCM.
Anh Lê Tuấn Anh sinh ngày 22/8/1990, quê quán phường Tân Đông Hiệp, TPHCM.
Anh Tuấn Anh có trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế chính trị, Cử nhân Quản trị kinh doanh Quốc tế, Cử nhân Ngôn ngữ Anh; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.
Anh Lê Tuấn Anh hiện giữ chức Phó Bí thư Thành Đoàn TPHCM.
Anh Nguyễn Minh Sơn sinh ngày 22/3/1991, quê quán phường Tân Phú, TPHCM.
Anh Sơn có trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý công, Cử nhân Quản lý nhà nước, Cử nhân Ngôn ngữ Anh; trình độ lý luận chính trị Cao cấp.
Anh Nguyễn Minh Sơn hiện đang là Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn TPHCM.