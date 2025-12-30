Anh Ngô Minh Hải giữ chức Bí thư Thành Đoàn TPHCM

TPO - Theo quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Ban Chấp hành Thành Đoàn TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 59 anh, chị; Ban Thường vụ gồm 19 anh, chị. Anh Ngô Minh Hải - Bí thư Thành Đoàn TPHCM giai đoạn lâm thời, tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Thành Đoàn TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại phiên trọng thể Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 vào sáng 30/12, Đại hội đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 và chỉ định Đoàn đại biểu của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo quyết định, Ban Chấp hành Thành Đoàn TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 59 anh, chị; Ban Thường vụ gồm 19 anh, chị.

Anh Ngô Minh Hải - Bí thư Thành Đoàn TPHCM giai đoạn lâm thời, tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Thành Đoàn TPHCM, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các Phó Bí thư Thành Đoàn TPHCM gồm: Chị Hồ Thị Ánh Tuyết (giữ nhiệm vụ Phó Bí thư Thường trực), anh Nguyễn Đăng Khoa, chị Trịnh Thị Hiền Trân, anh Lê Tuấn Anh, anh Nguyễn Minh Sơn.

Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cùng ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, trao quyết định và hoa chúc mừng Ban Chấp hành Thành Đoàn và tập thể Thường trực Thành Đoàn khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Ngô Tùng

Anh Ngô Minh Hải thay mặt Ban Chấp hành Thành Đoàn TPHCM khóa I phát biểu nhận nhiệm vụ.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn TPHCM khóa I là anh Nguyễn Minh Sơn - Phó Bí thư Thành Đoàn. Hai Phó Chủ nhiệm là chị Đào Thị Ánh và chị Nguyễn Thị Anh Thư.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương cùng ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM, trao quyết định và tặng hoa cho Đoàn đại biểu của Thành Đoàn TPHCM tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII.

﻿Ảnh: Ngô Tùng