Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Anh Ngô Minh Hải giữ chức Bí thư Thành Đoàn TPHCM

Ngô Tùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Theo quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Ban Chấp hành Thành Đoàn TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 59 anh, chị; Ban Thường vụ gồm 19 anh, chị. Anh Ngô Minh Hải - Bí thư Thành Đoàn TPHCM giai đoạn lâm thời, tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Thành Đoàn TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại phiên trọng thể Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 vào sáng 30/12, Đại hội đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 và chỉ định Đoàn đại biểu của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo quyết định, Ban Chấp hành Thành Đoàn TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 59 anh, chị; Ban Thường vụ gồm 19 anh, chị.

Anh Ngô Minh Hải - Bí thư Thành Đoàn TPHCM giai đoạn lâm thời, tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Thành Đoàn TPHCM, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các Phó Bí thư Thành Đoàn TPHCM gồm: Chị Hồ Thị Ánh Tuyết (giữ nhiệm vụ Phó Bí thư Thường trực), anh Nguyễn Đăng Khoa, chị Trịnh Thị Hiền Trân, anh Lê Tuấn Anh, anh Nguyễn Minh Sơn.

img-0124.jpg
Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cùng ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, trao quyết định và hoa chúc mừng Ban Chấp hành Thành Đoàn và tập thể Thường trực Thành Đoàn khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Ngô Tùng
img-0143.jpg
Anh Ngô Minh Hải thay mặt Ban Chấp hành Thành Đoàn TPHCM khóa I phát biểu nhận nhiệm vụ.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn TPHCM khóa I là anh Nguyễn Minh Sơn - Phó Bí thư Thành Đoàn. Hai Phó Chủ nhiệm là chị Đào Thị Ánh và chị Nguyễn Thị Anh Thư.

img-0147.jpg
Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương cùng ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM, trao quyết định và tặng hoa cho Đoàn đại biểu của Thành Đoàn TPHCM tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII.
﻿Ảnh: Ngô Tùng

Thường trực Thành Đoàn TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030:

Anh Ngô Minh Hải sinh ngày 2/6/1987, quê quán: xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau.

Anh Hải có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản lý công, Cử nhân Công nghệ sinh học; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Anh Ngô Minh Hải hiện là Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM, Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM.

Chị Hồ Thị Ánh Tuyết sinh ngày 23/7/1986, quê quán xã Đất Đỏ, TPHCM.

Chị Tuyết có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Luật Kinh tế, Cử nhân Luật Kinh tế; trình độ lý luận chính trị Cao cấp.

Chị Hồ Thị Ánh Tuyết hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn TPHCM.

Anh Nguyễn Đăng Khoa sinh ngày 12/9/1991, quê quán phường Phong Dinh, Thành phố Huế.

Anh Khoa có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản lý công, Cử nhân Hành chính học; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Anh Nguyễn Đăng Khoa hiện đang là Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn (giai đoạn lâm thời), Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM.

Chị Trịnh Thị Hiền Trân sinh ngày 14/11/1992, quê quán phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Chị Trân có trình độ chuyên môn: Cử nhân Xã hội học; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Chị Trịnh Thị Hiền Trân hiện đang là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Ủy viên Hội đồng Đội Trung ương, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TPHCM, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ TPHCM.

Anh Lê Tuấn Anh sinh ngày 22/8/1990, quê quán phường Tân Đông Hiệp, TPHCM.

Anh Tuấn Anh có trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế chính trị, Cử nhân Quản trị kinh doanh Quốc tế, Cử nhân Ngôn ngữ Anh; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Anh Lê Tuấn Anh hiện giữ chức Phó Bí thư Thành Đoàn TPHCM.

Anh Nguyễn Minh Sơn sinh ngày 22/3/1991, quê quán phường Tân Phú, TPHCM.

Anh Sơn có trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý công, Cử nhân Quản lý nhà nước, Cử nhân Ngôn ngữ Anh; trình độ lý luận chính trị Cao cấp.

Anh Nguyễn Minh Sơn hiện đang là Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn TPHCM.

Ngô Tùng
#Bí thư Thành Đoàn TPHCM #khóa I #nhiệm kỳ 2025-2030 #đại biểu thanh niên #công tác Đoàn #phong trào thanh thiếu niên #lan tỏa sức sống #đề án #nhiệm vụ trọng tâm #Thành Đoàn TPHCM

Xem thêm

Cùng chuyên mục