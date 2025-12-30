Tạo môi trường để thế hệ gen Z, Anpha thử thách mình, tránh lệ thuộc ChatGPT, Gemini

TPO - Thảo luận tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM lần thứ nhất, anh Lê Thành Đạt - Bí thư Đoàn phường Trung Mỹ Tây - bày tỏ mong muốn thời gian tới Thành Đoàn có giải pháp để tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ cán bộ Đoàn ở địa phương phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ, nhất là khi chúng ta đang thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Qua đó kiến tạo môi trường để thử thách khả năng, năng lực và tư duy của người trẻ.

Ngay sau phiên khai mạc toàn thể ngày 29/12 tại Nhà Văn hóa Thanh niên, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã tiến hành 10 phiên thảo luận tổ để các đại biểu trực tiếp trao đổi, góp ý xoay quanh văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đoàn thành phố.

Thảo luận tại các tổ, các đại biểu tập trung nghiên cứu, phân tích sâu các nội dung trọng tâm của dự thảo văn kiện Đại hội, thẳng thắn trao đổi, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, sát với thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại các địa bàn, khu vực.

Anh Lê Thành Đạt nêu ý kiến tại tổ thảo luận. Ảnh: Ngô Tùng

“Các bạn trẻ thế hệ gen Z, Anpha cần có cơ hội được thử nghiệm các ý tưởng trên tinh thần chúng ta chấp nhận rủi ro. Thành Đoàn có thể có định hướng chung về những rủi ro trong khuôn khổ cho phép để các bạn được vùng vẫy trong môi trường của mình cũng như có thêm động lực phát triển”, anh Đạt đặt vấn đề.

Phó Bí thư Thành Đoàn TPHCM Lê Tuấn Anh trao đổi với đại biểu.

Trao đổi với các đại biểu, anh Lê Tuấn Anh - Phó Bí thư Thành Đoàn TPHCM cho biết Thường trực Thành Đoàn rất trăn trở và mong trong thời gian sớm nhất có thể sẽ tạo ra một không gian tạm gọi là Youth hub. Nơi đây sẽ tập hợp ý tưởng sáng tạo, để các bạn trẻ muốn đứng ra để tổ chức hoạt động gì đó cho tổ chức Đoàn thành phố và địa phương có thể ngồi lại chia sẻ ý tưởng của mình và Thành Đoàn cũng có các mentor lắng nghe và giúp các bạn tổ chức các hoạt động, sự kiện đó. “Khi ý tưởng này thành hiện thực sẽ phát huy ý tưởng, sức sáng tạo của các bạn gen Z, Alpha đối với công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi thành phố. Như vậy, cán bộ Thành Đoàn cũng sẽ có thêm người bạn để hỗ trợ”, anh Tuấn Anh nói.

Về điều này, anh Tuấn Anh cho biết tổ chức Đoàn - Hội khối các trường đại học đã thực hiện rất sôi nổi và góc độ địa bàn dân cư cũng có thể phát triển tốt.

Tạo sân chơi mới mẻ hơn cho thanh thiếu nhi

Chị Trần Ánh Tuyết - Bí thư Đoàn xã Đất Đỏ nhìn nhận nhiệm kỳ tới Thành Đoàn triển khai nhiều đề án, nhiệm vụ trọng tâm, tuy nhiên cũng nên xem xét phương thức triển khai phù hợp với điều kiện nhân sự của cấp thành cũng như ở các phường, xã, đặc khu của thành phố.

“Để các đề án đi vào thiết thực, hiệu quả, chúng ta không chạy theo số lượng mà cần chú trọng chất lượng nhiều hơn. Do đó, cấp thành cần cân nhắc phương pháp kết nối, làm việc với cơ sở, gắn với cách thức kết nối, triển khai đồng bộ hơn”, chị Tuyết góp ý.

Là cán bộ Đoàn trong lực lượng vũ trang, anh Trịnh Văn Chương (Đoàn xã Minh Thạnh) cho biết do đặc thù nên các chiến sĩ trong lực lượng dành phần lớn thời gian cho công tác chuyên môn và công tác Đoàn là phần kiêm nhiệm thêm. Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, lực lượng mỏng hơn nên thời gian tham gia công tác Đoàn cũng khá giới hạn và kết quả cũng hạn chế. Anh Chương mong muốn thời gian tới, Thành Đoàn, cấp ủy địa phương có các chương trình phối hợp cũng như trao đổi định hướng việc tham gia công tác Đoàn đối với lực lượng vũ trang để công tác này đạt hiệu quả cao hơn.

Chị Nguyễn Diễm Quỳnh Nhi góp ý.

Chị Nguyễn Diễm Quỳnh Nhi - Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, nhìn nhận hiện nay vai trò của Đoàn thanh niên “không còn như xưa” khi nhiều người “phù phép hóa” về ChatGPT, Gemini. Theo chị, khi cần bất cứ một sự giúp đỡ nào, các bạn đều tìm đến các công cụ AI như một nơi dựa vào và công cụ này đem lại nhiều đáp án, tùy chọn khác nhau. Lúc này tổ chức Đoàn không còn là sự ưu tiên nữa.

“Điều tôi quan tâm là công tác giáo dục tư tưởng cho các bạn, mình không đơn thuần chỉ cho các bạn thông tin hay cái các bạn cần mà còn để các bạn thấy hoạt động đó vui, hấp dẫn. Do đó, các hoạt động giáo dục rèn luyện lý tưởng, đạo đức cần được làm mới hơn, có cách triển khai mới mẻ, cuốn hút hơn”, chị Nhi góp ý.

Anh Nguyễn Hoàng Khải góp ý tại tổ.

Anh Nguyễn Hoàng Khải - Bí thư Đoàn Tổng Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TPHCM - bày tỏ tâm đắc chương trình liên kết với Công an TPHCM về phòng chống lừa đảo trên không gian mạng đối với thanh thiếu nhi, khi vấn nạn này đang diễn biến ngày càng phức tạp, tinh vi và lực lượng thanh thiếu nhi là những người gặp nạn rất nhiều. “Do đó, nhiệm kỳ tới chúng ta có thể có thêm những chương trình, dự án phù hợp xoay quanh việc phòng chống lừa đảo trực tuyến, giáo dục thanh thiếu nhi nhận diện loại hình lừa đảo này”, anh Khải nói.