Đại biểu thanh niên đi metro, hào hứng thảo luận góp ý chương trình công tác Đoàn

TPO - Tiếp tục chương trình làm việc Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, chiều 29/12, các đại biểu đã hăng hái tham gia các diễn đàn tại các địa điểm, công trình tiêu biểu của thành phố.

Theo sắp xếp, các đại biểu dự Đại hội đã tham dự 5 diễn đàn gắn với 5 chủ đề, gồm: Sắt son niềm tin với Đảng; Tiếp lửa thiêng, nung suối thép; Tay cầm cờ đỏ sao vàng tiến lên; Vừa hồng, vừa chuyên; Công dân toàn cầu, mang tâm hồn Việt.

Đây là dịp để các bạn trẻ phát huy vai trò xung kích, trách nhiệm, nhiệt huyết của mình trong việc cùng nhau thảo luận, bàn bạc về những vấn đề trọng tâm của công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong 5 năm tới.

Nhóm đại biểu đã trải nghiệm hành trình đến với một số công trình, di tích nổi tiếng trên địa bàn TPHCM bằng phương tiện tàu metro tuyến số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), trước khi tham gia diễn đàn Tiếp lửa thiêng, nung suối thép tại Thư viện Khoa học Tổng hợp thành phố. Ảnh: Ngô Tùng

Tại ga metro Thủ Đức (phường Thủ Đức), các đại biểu có dịp tham quan, tìm hiểu về Không gian văn hóa Hồ Chí Minh được thực hiện ngay tại nhà ga﻿ này.

Trong khuôn khổ Đại hội, các đại biểu thanh niên có dịp trải đến với các công trình, di tích đặc trưng của TPHCM và tham gia các phiên thảo luận mở đầy bổ ích, thú vị.

Tại Học viện Chính trị Khu vực II (thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh), các bạn trẻ đã cùng tham gia diễn đàn chủ đề Sắt son niềm tin với Đảng.

Bạn trẻ cùng trao đổi, sẻ chia những suy nghĩ về vai trò người trẻ trong tham gia xây dựng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Có mặt tại diễn đàn này, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TPHCM cũng thảo luận, trao đổi giúp người trẻ vững tin, xây đắp những giá trị tốt đẹp làm hành trang phát triển bản thân và góp sức trẻ phát triển thành phố, đất nước.

Các đại biểu cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TPHCM chụp ảnh lưu niệm tại diễn đàn. Ảnh: Ngô Tùng