Đại biểu thanh niên đi metro, hào hứng thảo luận góp ý chương trình công tác Đoàn

TPO - Tiếp tục chương trình làm việc Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, chiều 29/12, các đại biểu đã hăng hái tham gia các diễn đàn tại các địa điểm, công trình tiêu biểu của thành phố.
Theo sắp xếp, các đại biểu dự Đại hội đã tham dự 5 diễn đàn gắn với 5 chủ đề, gồm: Sắt son niềm tin với Đảng; Tiếp lửa thiêng, nung suối thép; Tay cầm cờ đỏ sao vàng tiến lên; Vừa hồng, vừa chuyên; Công dân toàn cầu, mang tâm hồn Việt.
Đây là dịp để các bạn trẻ phát huy vai trò xung kích, trách nhiệm, nhiệt huyết của mình trong việc cùng nhau thảo luận, bàn bạc về những vấn đề trọng tâm của công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong 5 năm tới.
Trong khuôn khổ Đại hội, các đại biểu thanh niên có dịp trải đến với các công trình, di tích đặc trưng của TPHCM và tham gia các phiên thảo luận mở đầy bổ ích, thú vị.
Sáng cùng ngày, trước phiên khai mạc, các tổ đại biểu tham dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM đã dự lễ dâng hoa, dâng hương tại 7 địa điểm trên địa bàn thành phố, tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Ban Tổ chức.