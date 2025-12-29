Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm: ‘Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp phải là đột phá’

TPO - Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm đề nghị Tỉnh Đoàn Thanh Hóa cần xác lập việc hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp là một trong những đột phá. Không nên chỉ báo cáo thành tích mà cần thực chất hơn. Thay bằng việc là bao nhiêu hội nghị tập huấn, hỗ trợ thanh niên vay vốn thì cần làm rõ bao nhiêu thanh niên khởi nghiệp thành công, đóng góp được bao nhiêu cho ngân sách, hỗ trợ bao nhiêu việc làm cho địa phương.

Sáng 29/12, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Dự đại hội có anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Ban Chấp hành TƯ Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam; bà Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, cùng các đồng chí lãnh đạo các ban, tổ công tác chỉ đạo Đại hội của Trung ương Đoàn.

Bí thư Ban Chấp hành TƯ Đoàn Nguyễn Tường Lâm phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

﻿Ảnh: ﻿Phạm Trường

Về phía tỉnh Thanh Hóa có ông Trịnh Tuấn Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; ông Đầu Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo sở, ngành, lãnh đạo Đoàn qua các thời kỳ và 360 đại biểu chính thức đại diện cho gần 1 triệu đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong toàn tỉnh.

Những con số ấn tượng

Tại Đại hội, Bí thư Tỉnh Đoàn Thanh Hóa Lê Ngọc Ánh cho biết, giai đoạn 2022-2025, tuổi trẻ tỉnh Thanh Hóa đã thể hiện rõ vai trò là đội dự bị tin cậy của Đảng, là lực lượng xung kích trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và hội nhập quốc tế, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn tỉnh triển khai hơn 42.800 công trình, phần việc thanh niên, thu hút hơn 3,6 triệu lượt thanh thiếu niên tham gia, với tổng nguồn lực ước tính hơn 59 tỷ đồng.

Hơn 360 đại biểu chính thức dự Đại hội.

Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã trao 60.000 suất quà, vận động 26.000 lượt ĐVTN hiến 17.000 đơn vị máu; khám, cấp thuốc miễn phí cho gần 20.000 người dân; huy động nguồn lực an sinh xã hội trên 40 tỷ đồng; thành lập 448 đội hình thanh niên tình nguyện với 8.560 lượt tham gia, hỗ trợ gần 20.000 lượt người...

Tuổi trẻ Thanh Hóa cũng tổ chức hơn 2.300 hoạt động phát huy sáng kiến, với trên 120.000 ý tưởng, sáng kiến được đề xuất, hàng trăm giải pháp tham gia các cuộc thi sáng tạo kỹ thuật, nhiều công trình đoạt giải cao trong nước và quốc tế. Cùng với đó, công tác xây dựng tổ chức Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên có chuyển biến tích cực; đội ngũ cán bộ Đoàn có trình độ chuyên môn, có tinh thần nhiệt huyết đang trở thành lực lượng nòng cốt ở cơ sở, nguồn cán bộ kế cận tin cậy của cấp ủy, chính quyền các cấp...

Bí thư Tỉnh Đoàn Thanh Hóa Lê Ngọc Ánh.

Nhiệm kỳ 2025-2030, với tinh thần “Khát vọng - Tiên phong - Sáng tạo - Phát triển”, đại hội đặt mục tiêu xây dựng lớp thanh niên Thanh Hóa có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị, đạo đức trong sáng, tri thức, khát vọng, kỹ năng số và năng lực hội nhập quốc tế; phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo, tiên phong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số của thanh niên góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển Thanh Hóa đến năm 2030 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước.

Đột phá trong hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp

Phát biểu tại Đại hội, anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam ghi nhận và biểu dương những kết quả, nỗ lực của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa trong nhiệm kỳ qua.

Đồng thời, đề nghị các cấp bộ Đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và văn hóa cho thế hệ trẻ; tập trung xây dựng lớp thanh niên Thanh Hóa, lớp thanh niên mới yêu nước, có lý tưởng, có đạo đức, có bản lĩnh; xây dựng hình ảnh đẹp của thanh niên trong thời kỳ mới.

Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Nguyễn Tường Lâm trao tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng đại hội.

Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đoàn yêu cầu Tỉnh Đoàn Thanh Hóa cần tập trung triển khai đồng bộ và hiệu quả phong trào tuổi trẻ tiên phong trong kỷ nguyên mới theo hướng rõ mục tiêu, rõ nội dung, rõ sản phẩm đầu ra phù hợp với đặc thù của địa phương. Nêu cao tinh thần tiên phong của Đoàn thanh niên trên các lĩnh vực.

Cùng với đó, tiếp tục nghiên cứu, đề ra các giải pháp, cách làm mới để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng hoạt động của Đoàn, chất lượng sinh hoạt Chi đoàn, khắc phục triệt để tình trạng “báo cáo đẹp nhưng kết quả mỏng”.

“Thanh Hóa là tỉnh có số lượng chi đoàn rất đông, có những xã có hơn 100 chi đoàn, nay giảm còn 20. Nhưng lại không có Bí thư chi đoàn thì làm sao có sinh hoạt chi đoàn, không có sinh hoạt chi đoàn thì làm sao có chi đoàn mạnh, không có chi đoàn mạnh thì làm sao có đoàn viên ưu tú... Và trên cơ sở đó, đề nghị Tỉnh Đoàn Thanh Hóa phải tập trung nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đoàn, đổi mới phương thức hoạt động và đặc biệt là đổi mới triệt để cái việc theo dõi, đánh giá, xếp loại chi đoàn, xếp loại đoàn viên theo hướng thực chất, minh bạch qua các công cụ số”, Bí thư TƯ Đoàn Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh.

Bí thư Ban Chấp hành TƯ Đoàn Nguyễn Tường Lâm đề nghị các cấp bộ Đoàn tỉnh Thanh Hóa phải đổi mới được cách thức xây dựng chương trình, kế hoạch đến phương thức báo cáo chương trình hoạt động của tỉnh trong nhiệm kỳ hoặc là trong kế hoạch công tác phải được thiết kế hết sức, rõ ràng theo tinh thần “3 dễ là dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; 3 rõ là rõ mục tiêu, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn và 3 đo là đo đầu vào, đo đầu ra và đo tác động”.

Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2025-2030 nhận hoa chúc mừng từ đại diện TƯ Đoàn và lãnh đạo tỉnh.

“Tỉnh Đoàn Thanh Hóa cần xác lập việc hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp là một trong những đột phá. Không nên chỉ báo cáo thành tích mà cần thực chất hơn. Thay bằng việc là bao nhiêu tổ chức, bao nhiêu hội nghị tập huấn, hỗ trợ thanh niên vay vốn thì cần làm rõ bao nhiêu thanh niên khởi nghiệp thành công, một dự án khởi nghiệp, đóng góp được bao nhiêu cho ngân sách, hỗ trợ giải quyết bao nhiêu việc làm cho địa phương. Để mỗi đoàn viên khi thành công đều mạnh dạn nói rằng tôi khởi nghiệp thành công, có ngày hôm nay là nhờ Tỉnh Đoàn, đó mới là hiệu quả”, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh thêm.

Đại hội lần này đã báo cáo kết quả bầu Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 49 người; kết quả bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Chị Lê Ngọc Ánh tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn Thanh Hóa, khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030.