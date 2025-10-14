Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Thanh Hóa có tân nữ Bí thư Tỉnh Đoàn

Phạm Trường
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chị Lê Ngọc Ánh - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh, Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, đã được bầu làm Bí thư Tỉnh Đoàn tỉnh này, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Chiều 14/10, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Thanh Hóa tổ chức hội nghị lần thứ 9, nhiệm kỳ 2022 - 2027 để kiện toàn chức danh Bí thư Tỉnh Đoàn, sau khi anh Lê Văn Châu - Bí thư Tỉnh Đoàn được điều động nhận nhiệm vụ khác.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Thanh Hóa đã tiến hành bầu và thông qua kết quả bầu chị Lê Ngọc Ánh - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh, Trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giữ chức vụ Bí thư Tỉnh Đoàn, nhiệm kỳ 2022-2027 với 100% số phiếu đồng ý.

1000016735.jpg
Tân Bí thư Tỉnh Đoàn Thanh Hóa Lê Ngọc Ánh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Tỉnh Đoàn Thanh Hóa Lê Ngọc Ánh hứa trên cương vị công tác mới, sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết chặt chẽ với các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Tỉnh ủy, Trung ương Đoàn; cùng với các cấp bộ đoàn trong tỉnh hoàn thành thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XIX đề ra, đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên của tỉnh ngày càng phát triển.

Chị Lê Ngọc Ánh (31 tuổi) có trình độ chuyên môn thạc sĩ kinh tế, trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Trước khi được bầu làm Bí thư Tỉnh Đoàn Thanh Hóa, chị Ánh từng kinh qua các vị trí: Phó trưởng ban Thanh niên công nhân và đô thị Tỉnh Đoàn; Phó trưởng ban Tổ chức Kiểm tra Tỉnh Đoàn; Trưởng ban Tổ chức Kiểm tra Tỉnh Đoàn; Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, kiêm Trưởng ban Tổ chức Kiểm tra Tỉnh Đoàn Thanh Hóa.

Trước đó, anh Lê Văn Châu - Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn Thanh Hóa nhiệm kỳ 2022 - 2027, vừa được Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Thủy.

Phạm Trường
#Bí thư Tỉnh Đoàn Thanh Hóa #tỉnh Thanh Hóa #phong trào thanh thiếu niên #Đoàn Thanh niên #bầu cử lãnh đạo #nhiệm kỳ 2022-2027 #kiện toàn chức danh Bí thư Tỉnh Đoàn #điều động

Xem thêm

Cùng chuyên mục