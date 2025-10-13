Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Gia Lai tuyên dương thanh niên sống đẹp

Trương Định
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tối 12/10, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình Kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2025).

d11.jpg
Chương trình Kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam. Ảnh: Trương Định

Phát biểu tại buổi lễ, anh Đỗ Đức Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai khẳng định: 69 năm qua, Hội LHTN Việt Nam không ngừng lớn mạnh, khẳng định vai trò là tổ chức xã hội rộng rãi, đoàn kết, tập hợp thanh niên yêu nước, phát huy sức trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhân dịp này, anh Thanh gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan báo chí cùng các thế hệ cán bộ Đoàn - Hội, hội viên và thanh niên đã luôn quan tâm, đồng hành với hoạt động của Hội trong suốt thời gian qua.

tp-d12.jpg
Anh Đỗ Đức Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai phát biểu. Ảnh: Trương Định

Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai - Đỗ Đức Thanh mong rằng trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm sâu sắc, sự hỗ trợ, tạo điều kiện để tổ chức Hội ngày càng phát huy vai trò, trách nhiệm là một tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên có những đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển của quê hương, đất nước trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.

Trong năm 2025, tuổi trẻ Gia Lai đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thể hiện tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm với cộng đồng.

Vừa qua, hưởng ứng lời kêu gọi của Hội Chữ Thập đỏ về việc vận động ủng hộ nhân dân Cuba, Tỉnh Đoàn, Hội LHTN, Hội Sinh viên và Hội đồng Đội tỉnh đã phát động đợt cao điểm “Tuổi trẻ Gia Lai ủng hộ nhân dân Cuba” từ ngày 15/8 đến 10/10. Kết quả, chương trình nhận được sự ủng hộ với tổng số tiền hơn 505 triệu đồng.

Song song với đó, chiến dịch chung tay vượt bão ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10, 11 được phát động từ ngày 2 - 10/10 với tổng kinh phí vận động được là 957 triệu đồng. Toàn bộ kinh phí này sẽ được chuyển đến các Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Lạng Sơn để hỗ trợ cho thanh thiếu nhi bị ảnh hưởng.

Tại buổi lễ, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai quyết định trao tặng Giải thưởng 15/10 cho 20 anh, chị đã có thành tích xuất sắc trong trong tham gia thực hiện các phong trào, cuộc vận động do Hội LHTN Việt Nam phát động trong năm 2025.

Trao tặng Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2025 cho 21 anh, chị đã có những thành tích tiêu biểu, là tấm gương sáng trong các hoạt động vì cộng đồng.

tp-d0.jpg
Tỉnh Đoàn Gia Lai tặng bằng khen cho Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Định vì đã có đóng góp tích cực trong thực hiện công trình “Số hóa các chi bộ Đảng đầu tiên và các địa chỉ đỏ” trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Ảnh: Trương Định
tp-d6.jpg
Trao tặng Giải thưởng 15/10. Ảnh: Trương Định
tp-d13.jpg
tp-d9.jpg
Trao tặng Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2025. Ảnh: Trương Định

Dịp này, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai cũng trao giải thưởng cuộc thi “Thanh niên Gia Lai với phát triển du lịch” cho các tác phẩm xuất sắc; giải thưởng cho các đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong việc triển khai cuộc thi hiệu quả, thu hút nhiều đoàn viên, thanh niên tham gia với nhiều tác phẩm đạt chất lượng.

d3.jpg

Ra mắt Công trình thanh niên “Số hóa các chi bộ Đảng đầu tiên và các địa chỉ đỏ” trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Tổng kinh phí thực hiện 250 triệu đồng được xã hội hóa từ Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Định. Sau 1 tháng triển khai, 10 địa điểm lịch sử, bia tưởng niệm và nhà truyền thống trên khắp tỉnh Gia Lai đã được số hóa, trở thành những “địa chỉ đỏ” trên không gian mạng.

Trương Định
#Gia Lai #thanh niên sống đẹp #Hội LHTN Việt Nam #giải thưởng thanh niên #hoạt động cộng đồng #du lịch Gia Lai #số hóa địa chỉ đỏ

Xem thêm

Cùng chuyên mục