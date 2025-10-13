Gia Lai tuyên dương thanh niên sống đẹp

Chương trình Kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam. Ảnh: Trương Định

Phát biểu tại buổi lễ, anh Đỗ Đức Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai khẳng định: 69 năm qua, Hội LHTN Việt Nam không ngừng lớn mạnh, khẳng định vai trò là tổ chức xã hội rộng rãi, đoàn kết, tập hợp thanh niên yêu nước, phát huy sức trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhân dịp này, anh Thanh gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan báo chí cùng các thế hệ cán bộ Đoàn - Hội, hội viên và thanh niên đã luôn quan tâm, đồng hành với hoạt động của Hội trong suốt thời gian qua.

Anh Đỗ Đức Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai phát biểu. Ảnh: Trương Định

Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai - Đỗ Đức Thanh mong rằng trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm sâu sắc, sự hỗ trợ, tạo điều kiện để tổ chức Hội ngày càng phát huy vai trò, trách nhiệm là một tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên có những đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển của quê hương, đất nước trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.

Trong năm 2025, tuổi trẻ Gia Lai đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thể hiện tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm với cộng đồng.

Vừa qua, hưởng ứng lời kêu gọi của Hội Chữ Thập đỏ về việc vận động ủng hộ nhân dân Cuba, Tỉnh Đoàn, Hội LHTN, Hội Sinh viên và Hội đồng Đội tỉnh đã phát động đợt cao điểm “Tuổi trẻ Gia Lai ủng hộ nhân dân Cuba” từ ngày 15/8 đến 10/10. Kết quả, chương trình nhận được sự ủng hộ với tổng số tiền hơn 505 triệu đồng.

Song song với đó, chiến dịch chung tay vượt bão ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10, 11 được phát động từ ngày 2 - 10/10 với tổng kinh phí vận động được là 957 triệu đồng. Toàn bộ kinh phí này sẽ được chuyển đến các Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Lạng Sơn để hỗ trợ cho thanh thiếu nhi bị ảnh hưởng.

Tại buổi lễ, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai quyết định trao tặng Giải thưởng 15/10 cho 20 anh, chị đã có thành tích xuất sắc trong trong tham gia thực hiện các phong trào, cuộc vận động do Hội LHTN Việt Nam phát động trong năm 2025.

Trao tặng Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2025 cho 21 anh, chị đã có những thành tích tiêu biểu, là tấm gương sáng trong các hoạt động vì cộng đồng.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tặng bằng khen cho Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Định vì đã có đóng góp tích cực trong thực hiện công trình “Số hóa các chi bộ Đảng đầu tiên và các địa chỉ đỏ” trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Ảnh: Trương Định

Trao tặng Giải thưởng 15/10. Ảnh: Trương Định

Trao tặng Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2025. Ảnh: Trương Định

Dịp này, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai cũng trao giải thưởng cuộc thi “Thanh niên Gia Lai với phát triển du lịch” cho các tác phẩm xuất sắc; giải thưởng cho các đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong việc triển khai cuộc thi hiệu quả, thu hút nhiều đoàn viên, thanh niên tham gia với nhiều tác phẩm đạt chất lượng.