Thanh niên Gia Lai thi tài làm video clip quảng bá du lịch

TPO - Cuộc thi “Thanh niên Gia Lai với phát triển du lịch” không chỉ là dịp để các bạn trẻ thể hiện tình yêu quê hương, mà qua từng khung hình, từng câu chuyện, vẻ đẹp của Gia Lai, vùng đất giàu bản sắc văn hóa, thiên nhiên hùng vĩ, con người thân thiện được lan tỏa mạnh mẽ đến đông đảo du khách.

Anh Đỗ Đức Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Gia Lai cho biết, cuộc thi mong muốn khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước trong thế hệ trẻ, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch của địa phương.

Những video clip do thanh niên thực hiện đã và đang góp phần đưa hình ảnh vùng đất Gia Lai đến gần hơn với du khách trong và ngoài tỉnh một cách sinh động, hiện đại và đầy cảm xúc.

Hiện nay, sau vòng sơ khảo, BTC đã chọn ra 10 video clip xuất sắc nhất từ 77 tác phẩm dự thi để bước vào vòng bình chọn trực tuyến.

Một tác phẩm dự thi nhận được nhiều lượt thích và chia sẻ.

Những sản phẩm này được đăng tải trên fanpage “Tuổi trẻ Gia Lai” và nhanh chóng thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của cộng đồng mạng. Chỉ sau thời gian ngắn, các video đã nhận được hàng ngàn lượt xem, hàng trăm lượt thích, bình luận và chia sẻ.

Theo yêu cầu của BTC, mỗi video clip có thời lượng từ 1-3 phút, giới thiệu chung về du lịch Gia Lai. Trong đó, địa điểm, đối tượng được giới thiệu (nét đặc sắc, hấp dẫn riêng biệt, vị trí, cách thức di chuyển, các điều kiện để trải nghiệm) và truyền tải thông điệp chào đón du khách.

Hành trình tạo ra sản phẩm để dự thi cũng là dịp để các bạn trẻ trải nghiệm.

Điểm nổi bật, các tác phẩm dự thi không chỉ giới thiệu cảnh đẹp mà còn mang đậm dấu ấn văn hóa địa phương. Nhiều video đưa khán giả đến với những điểm đến quen thuộc nhưng giàu bản sắc như làng chài Nhơn Hải, Mũi Vi Rồng, vùng đất Hoài Nhơn, tháp Bánh Ít, nhà rông Tây Nguyên… Bên cạnh đó là những món ăn dân dã, đặc trưng như bún tôm, bún rạm, tạo nên bức tranh đa sắc về du lịch địa phương.

Video “Trải nghiệm nghề làm bánh tráng truyền thống” của chị Phan Thị Yến - Bí thư Đoàn xã Tuy Phước Bắc (tỉnh Gia Lai) đã đưa người xem đến với quy trình để làm ra một chiếc bánh, từ xay bột, tráng bánh, phơi bánh và cả trải nghiệm thực tế của người làm.

Trải nghiệm nghề làm bánh tráng truyền thống.

"Nghề bánh tráng không chỉ là công việc mưu sinh mà còn là hơi thở của làng quê, là ký ức tuổi thơ gắn với mùi thơm của nắng, của gạo, của những bàn tay cần mẫn bên lò lửa hồng. Tôi mong rằng qua câu chuyện về nghề bánh tráng, thế hệ trẻ sẽ thêm yêu quê hương mình hơn, biết trân trọng những giá trị lao động, sự khéo léo, bền bỉ của cha ông và những người dân quê chân chất. Đó cũng là cách để mỗi chúng ta nhận ra rằng vẻ đẹp của quê hương không ở đâu xa, mà nằm ngay trong những điều bình dị nhất quanh mình”, chị Phan Thị Yến chia sẻ.

Bà Huỳnh Thị Thanh Nguyệt - Bí thư Đảng ủy xã Tuy Phước Bắc đánh giá cách làm sáng tạo của thanh niên đã góp phần quảng bá hiệu quả các giá trị văn hóa bản địa. Đây cũng là hướng đi thiết thực để kết nối cộng đồng, thúc đẩy phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa.

Theo bà Nguyệt, ngay từ những ngày đầu sáp nhập, Đoàn xã đã tham mưu phát triển mô hình "Tự hào Tuy Phước Bắc - Mỗi tuần một vẻ đẹp", mô hình hiện triển khai có hiệu quả và lan tỏa được các giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống, cảnh sắc và cả sự dung dị trong lao động của người dân địa phương.

“Mong rằng với tinh thần tiên phong, sáng tạo của tuổi trẻ, Đoàn xã tiếp tục có nhiều mô hình hay, hiến kế hiệu quả để cùng xã nhà phát triển du lịch”, bà Nguyệt nói.