Chủ tịch tỉnh Lạng Sơn nhắn nhủ tâm huyết với thanh niên

TPO - Sáng 20/3, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch tỉnh với thanh niên Lạng Sơn năm 2025 với chủ đề "Phát huy vai trò của thanh niên trong xây dựng, phát triển Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn gắn với chuyển đổi số, thúc đẩy du lịch bền vững”.

Lạng Sơn là tỉnh miền núi biên giới, hơn 83% là người dân tộc thiểu số, với phong tục tập quán, truyền thống văn hóa đậm đà bản sắc, Lạng Sơn còn được thiên nhiên ưu ái ban tặng nhiều danh lam thắng cảnh tươi đẹp, nổi tiếng.

Là tỉnh có vị trí địa chính trị đặc biệt quan trọng, giữ trọng trách là phên dậu của quốc gia về an ninh, quốc phòng, kinh tế và đối ngoại, Lạng Sơn là tỉnh đầu tiên trong cả nước triển khai thành công cửa khẩu số; duy trì là một trong những tỉnh nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố đi đầu về chuyển đổi số trên toàn quốc; lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ, nhiều chỉ tiêu đạt kết quả nằm trong nhóm cao của cả nước; Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững.

Lạng Sơn là tỉnh giàu giá trị văn hóa, lịch sử... Ngày 8/9/2024, Hội đồng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO đã biểu quyết công nhận Công viên địa chất toàn cầu UNESCO. Đây là những tiền đề quan trọng để thúc đẩy phát triển du lịch của tỉnh, kết nối Lạng Sơn với các đối tác trong mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn.

Tham dự đối thoại có hàng nghìn đoàn viên thanh niên trực tiếp tại Hội trường, trực tuyến tại các điểm cầu các huyện, thành phố, xã phường, tổ dân phố trên địa bàn. Tuổi trẻ xứ Lạng bày tỏ tinh thần tham gia quảng bá, xây dựng, phát triển du lịch gắn với Công viên địa chất toàn cầu Lạng Sơn như: Ứng dụng chuyển đổi số, quảng bá du lịch như xây dựng các video trải nghiệm, bài viết hay, hình ảnh đẹp đăng lên các nền tảng mạng xã hội phổ biến như TikTok, Facebook. Thông qua các video ngắn, tuổi trẻ đã góp phần lan tỏa hơn nữa nguồn cảm hứng về du lịch đến với cộng đồng, trở thành một điểm đến thú vị và bổ ích cho mọi đối tượng người xem.

Chủ động tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; tham gia khôi phục một số lễ hội truyền thống, trò chơi dân gian; các bài dân ca tiếng hát dân tộc, các làng nghề truyền thống; tích cực tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đẹp về văn hóa, con người, vùng đất Lạng Sơn đến với bạn bè trong nước và quốc tế…

Bên cạnh đó, tuổi trẻ xứ Lạng cũng mạnh dạn trình bày ý kiến, kiến nghị cũng như hiến kế đến lãnh đạo tỉnh, các ban ngành, đoàn thể địa phương quan tâm, giải quyết để phát triển du lịch, phát triển nguồn nhân lực, phát huy giá trị di sản văn hóa, danh lam thắng cảnh ở địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu cho rằng, cùng với Quyết tâm cao chung tay thực hiện nhiệm vụ chính trị tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII: “Phấn đấu đến năm 2025 du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, đến năm 2030 trở thành ngành kinh tế mũi nhọn”, lực lượng thanh niên trên 188 nghìn người, chiếm tỉ lệ 21% dân số đã và đang phát huy vai trò xung kích, tình nguyện bảo vệ Tổ quốc, tham gia tích cực vào công cuộc đổi mới, hội nhập của đất nước và của tỉnh Lạng Sơn. Lực lượng đoàn viên, thanh niên thời gian qua đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng, nâng cao nhận thức cho người dân trong việc chung tay xây dựng và lan tỏa hình ảnh du lịch địa phương.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả, đồng thời phát huy hơn nữa vai trò của thanh niên trong xây dựng, phát triển công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn gắn với chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển du lịch bền vững, thanh niên cần tập trung vào một số nội dung: Tập trung vào đẩy mạnh thực hiện tuyên truyền, quảng bá các giá trị di sản, tuyến, điểm du lịch Công viên địa chất; triển khai các dự án khởi nghiệp lĩnh vực du lịch, dịch vụ du lịch, sản phẩm tiêu biểu trong vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn; Đẩy mạnh tham gia chuyển đổi số bằng việc xây dựng các kênh truyền thông, quảng bá về Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn, các giá trị di sản, tuyến, điểm du lịch Công viên địa chất…

Tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, địa chất; bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của tỉnh. Chung tay đẩy mạnh các hoạt động với phương châm “các bạn đoàn viên thanh niên sẽ là một tuyên truyền viên, một đại sứ du lịch” tích cực để tuyên truyền, quảng bá hình ảnh du lịch Lạng Sơn; vận động du khách và nhân dân xây dựng nếp sống văn minh, ứng xử thân thiện tại các khu, điểm du lịch, là tình nguyện viên tham gia đón tiếp và giúp đỡ du khách, tham gia các sự kiện du lịch được tổ chức trên địa bàn tỉnh.

"Trong hội nghị đối thoại hôm nay, chúng ta cũng cần giải quyết bài toán về vấn đề phát triển kinh tế du lịch nhưng phải giữ gìn bản sắc dân tộc. Thực trạng du khách đến xứ Lạng đến các danh lam thắng cảnh xả rác, gây ô nhiễm môi trường, nguồn nước, cần sự tham gia tuyên truyền, vào cuộc của tuổi trẻ Lạng Sơn" - Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu nhắn nhủ.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đã biểu dương, khen thưởng cho 13 đoàn viên, thanh niên có thành tích trong thực hiện chủ đề đối thoại năm 2024.