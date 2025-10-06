Tuổi trẻ Gia Lai chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10

TPO - Ngày 6/10, Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại bởi cơn bão số 10 (Bualoi) gây ra.

Cơn bão số 10 vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh, thành miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Với tinh thần “Tương thân tương ái”, Tỉnh Đoàn Gia Lai kêu gọi cán bộ, đoàn viên thanh niên, các tổ chức, cá nhân chung tay ủng hộ để góp phần giúp đồng bào sớm ổn định cuộc sống.

Theo đó, lễ phát động sẽ được triển khai đến ngày 10/10, tập trung tiếp nhận sự ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân thông qua nhiều hình thức khác nhau.

Tỉnh Đoàn Gia Lai cam kết công khai minh bạch toàn bộ số tiền quyên góp thông qua việc công bố số tài khoản tiếp nhận và thực hiện sao kê định kỳ.

Anh Đỗ Đức Thanh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Gia Lai phát biểu. Ảnh: Trương Định

Phát biểu tại lễ phát động, anh Đỗ Đức Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Gia Lai nhấn mạnh: “Chúng tôi hy vọng những tình cảm được gửi gắm qua chiến dịch này sẽ lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, để mọi người cùng chung tay sẻ chia, giúp đỡ bà con vùng bị thiệt hại vượt qua giai đoạn khó khăn sau bão”.

Anh Thanh cũng đề nghị Văn phòng Tỉnh Đoàn tích cực đăng tải thông tin, chủ động phối hợp với các tổ chức đoàn thể, hội doanh nghiệp, nhà hảo tâm để mở rộng quy mô vận động.

Tuổi trẻ Gia Lai chung tay ủng hộ người dân bị ảnh hưởng bão số 10. Ảnh: Trương Định

Ngay tại lễ phát động, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Tỉnh Đoàn đã trực tiếp quyên góp, thể hiện tinh thần sẻ chia và trách nhiệm xã hội.

Đáng chú ý, Hội Doanh nhân trẻ Bình Định đã ủng hộ 50 triệu đồng để hỗ trợ người dân tại các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của bão số 10.

Hội Doanh nhân trẻ Bình Định đã ủng hộ 50 triệu đồng. Ảnh: Trương Định

Những ngày qua, hưởng ứng lời kêu gọi của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai, các tổ chức, hội, nhóm thiện nguyện, người dân đã chung tay hỗ trợ. Qua 4 ngày, nhiều tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm đã được gửi đến các đầu mối tiếp nhận để sớm chuyển đến bà con bị thiệt hại nặng bởi cơn bão số 10.