Mang trung thu đến với trẻ em sau bão

TPO - Trong khuôn khổ chương trình "Đêm hội trăng rằm - lồng đèn thắp sáng ước mơ", tại xã Việt Hồng, tỉnh Lào Cai, Tỉnh Đoàn Lào Cai đã tổ chức buổi nghệ thuật đặc sắc và trao tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, ảnh hưởng bởi thiên tai nhiều phần quà ý nghĩa.

Trong không khí rộn ràng của Tết Trung thu, hướng về thiếu nhi vùng bị ảnh hưởng bởi bão số 10, Tỉnh Đoàn – Hội đồng Đội tỉnh Lào Cai đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các nhà tài trợ: Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam, phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh Lào Cai, ngân hàng Agribank chi nhánh Yên Bái, Đoàn Thanh niên Agribank chi nhánh bắc Yên Bái, Công ty TNHH thương mại và đầu tư Hồng Tuệ, Công ty TNHH thương mại dịch vụ xây dựng Hoàng Phát.... tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm – Lồng đèn thắp sáng ước mơ” tại trường Mầm non và trường TH&THCS Vân Hội, xã Việt Hồng.

Chương trình trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa đến với các em học sinh khó khăn vùng bão.

Chương trình là hoạt động ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của tổ chức Đoàn - Đội và toàn xã hội đối với trẻ em, đặc biệt là các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn sau bão số 10.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao 10 chiếc xe đạp, 20 phần quà (mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng) và 65 phần quà (mỗi phần quà trị giá 200.000 đồng) cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, luôn nỗ lực vươn lên trong học tập và rèn luyện.

Cùng dịp này, Tỉnh Đoàn - Hội đồng Đội tỉnh cũng đã gửi tặng 635 suất quà cho thiếu nhi trường Mầm non và trường TH&THCS Vân Hội, mang đến cho các em niềm vui và động lực bước vào năm học mới.

Các em học sinh trường Mầm non và trường TH&THCS Vân Hội, xã Việt Hồng.

Tỉnh Đoàn Lào Cai phối hợp cùng nhiều đơn vị mang đến cho các em học sinh nhiều phần quà.

Dù mưa bão khiến nhiều hoạt động vui chơi bị gián đoạn, nhưng với sự chung tay của cộng đồng, các em nhỏ vẫn được đón một mùa trăng trọn vẹn niềm vui. Những món quà được trao tận tay không chỉ mang đến niềm hạnh phúc, sự động viên ấm áp sau bão, mà còn lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia - thể hiện trách nhiệm và tình yêu thương của xã hội dành cho thế hệ măng non, những chủ nhân tương lai của đất nước.

Chương trình khép lại trong ánh mắt rạng rỡ và nụ cười hồn nhiên của các em nhỏ – minh chứng cho một mùa Trung thu đầy ý nghĩa, nơi ánh trăng, ngọn đèn và tình người cùng thắp sáng những ước mơ.

Bão số 10 đã qua đi nhưng để lại hậu quả nặng nề đến với nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Riêng tỉnh Lào Cai, theo báo cáo nhanh của sở Nông nghiệp và Môi trường tính đến 16h ngày 3/10, hoàn lưu bão số 10 khiến 7 người chết, 3 người mất tích, 10 người bị thương; 11.981 ngôi nhà bị ảnh hưởng, hơn 5.700 ha hoa màu, nông, lâm, thủy sản bị thiệt hại; nhiều đường giao thông, công trình thủy lợi, cơ sở y tế, giáo dục,... bị tàn phá, ảnh hưởng. Tổng thiệt hại ước khoảng 2.750 tỷ đồng.

Hàng trăm em nhỏ TPHCM chung vui đêm hội 'Ánh trăng hòa bình'

Tối 4/10, tại Nhà Thiếu nhi TPHCM, Hội đồng Đội TPHCM phối hợp cùng Nhà Thiếu nhi thành phố tổ chức chương trình nghệ thuật “Ánh trăng hòa bình” năm 2025, mang đến cho các em thiếu nhi một đêm Trung thu tràn ngập niềm vui và ý nghĩa nhân văn. Chương trình thể hiện sự quan tâm, chăm lo của tổ chức Đoàn – Hội – Đội TPHCM đối với thế hệ măng non, lan tỏa thông điệp yêu thương, đoàn kết và sẻ chia đến cộng đồng.

Các em thiếu nhi háo hức xem biểu diễn múa lân mở màn đêm hội “Ánh trăng hòa bình” tại Nhà Thiếu nhi TPHCM. Ảnh: Kim Cúc

Không khí Trung thu năm nay thêm rộn ràng khi hàng trăm em thiếu nhi cùng phụ huynh, các bạn đoàn viên thanh niên và các đơn vị đồng hành hội tụ trong không gian rực rỡ sắc màu ánh đèn, tiếng trống lân, tiếng hát tuổi thơ.

Mở đầu chương trình là màn múa lân – trống hội sôi động do Đội Lân Sư Rồng và Đội Nghi lễ Nhà Thiếu nhi TPHCM biểu diễn, khuấy động không khí lễ hội, thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả nhí. Tiếp đó, các em thiếu nhi tham gia giao lưu với Chú Cuội và Chị Hằng trong không khí vui tươi, sôi nổi.

Các bạn nhỏ cũng náo nức phá cỗ Trung thu và đón nhận những phần quà Trung thu ấm áp ở phần cuối chương trình.

Thiếu nhi hào hứng tham gia trò chơi đố vui Trung thu.

Bạn nhỏ đón nhận món quà ấm tình trong đêm hội Trung thu.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 20 suất học bổng cho các em thiếu nhi vượt khó học tốt, do Đoàn Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi thành phố vận động. Những món quà nhỏ mang đậm tình cảm của tuổi trẻ thành phố, tiếp thêm động lực cho các em vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Ông Nguyễn Hải Nam - Phó Chánh văn phòng Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng anh Ngô Minh Hải - Bí thư Thành Đoàn TPHCM tặng bánh Trung thu cho các em thiếu nhi tại chương trình.

Các đơn vị đồng hành trao quà Trung thu cho thiếu nhi vượt khó học tốt.

Trung thu ấm áp nơi vùng cao Gia Lai

Tối 4/10, tại An Lão, một xã vùng cao của tỉnh Gia Lai, Tỉnh Đoàn tổ chức chương trình Tết Trung thu năm 2025 với chủ đề “Lồng đèn rạng rỡ - Nụ cười trẻ thơ”, với sự chung vui của gần 600 em thiếu nhi.

Tại chương trình, anh Nguyễn Chí Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai đọc thư chúc Tết Trung thu của Chủ tịch nước Lương Cường, qua đó gửi lời khen ngợi, động viên và chúc Tết Trung thu đến các em thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn.

Dịp này, Tỉnh Đoàn Gia Lai trao tặng 100 suất quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng. Những phần quà nhỏ nhưng chứa đựng tình cảm và sự sẻ chia, giúp các em đón một mùa Trung thu đủ đầy và ấm áp hơn.

Điểm nhấn của chương trình là các tiết mục văn nghệ đặc sắc do đoàn viên, thanh niên và các em học sinh biểu diễn. Tiếng trống lân rộn rã, những điệu múa sôi nổi cùng ánh đèn lồng lung linh đã tạo nên một không khí hội Trung thu đầy sắc màu. Các em nhỏ háo hức tham gia phần “phá cỗ” – một hoạt động không thể thiếu trong đêm hội Trung thu.

Anh Nguyễn Chí Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai.

Chương trình có sự chung vui của gần 600 em thiếu nhi.

Tiếng trống lân rộn rã, những điệu múa sôi nổi cùng ánh đèn lồng lung linh tạo nên không khí hội Trung thu đầy sắc màu cho các em thiếu nhi vùng cao tỉnh Gia Lai.

Chú Cuội và Chị Hằng trò chuyện cùng các em thiếu nhi.

Ban Tổ chức trao quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.