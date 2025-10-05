Biển người đổ về phố cổ Hà Nội vui tết Trung thu

TPO - Tối 4/10, không khí Trung thu ngập tràn phố cổ Hà Nội khi hàng nghìn người dân và du khách đổ về Hàng Mã, Hàng Lược, Phùng Hưng… Nhiều tuyến đường chật kín người và xe, tạo nên khung cảnh náo nhiệt.