Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Biển người đổ về phố cổ Hà Nội vui tết Trung thu

​ ​Đức Nguyễn ​ ​Đức Nguyễn

TPO - Tối 4/10, không khí Trung thu ngập tràn phố cổ Hà Nội khi hàng nghìn người dân và du khách đổ về Hàng Mã, Hàng Lược, Phùng Hưng… Nhiều tuyến đường chật kín người và xe, tạo nên khung cảnh náo nhiệt.

VIDEO: Phố cổ Hà Nội ken đặc người trước thềm Trung thu.
tp-tienphong.jpg
Tối 4/10, dịp cuối tuần, phố Hàng Mã và các tuyến phố lân cận đông đúc người dân, du khách đổ về dạo chơi, tận hưởng không khí Trung thu.
tp-tienphong-37-6877.jpg
tp-tienphong-33-2380.jpg
Ngay từ chập tối, khu vực ngã tư Hàng Mã – Hàng Gà đã ken đặc người và xe, giao thông ùn tắc.
tp-tienphong-24-5368.jpg
Nhiều gia đình có con nhỏ tranh thủ dịp cuối tuần đưa con lên phố dạo chơi.
tp-tienphong-23-9554.jpg
Các gian hàng bán đồ chơi truyền thống thu hút đông đúc khách tham quan, trong đó đặc biệt là tò he với giá từ 70.000 – 100.000 đồng/con, thu hút sự chú ý của nhiều em nhỏ và phụ huynh.
tp-tienphong-25-2403.jpg
tp-tienphong-13.jpg
Vẫn như mọi năm, đồ chơi Trung thu truyền thống đa dạng về mẫu mã, màu sắc bắt mắt....
tp-tienphong-30-5737.jpg
"Hôm nay trời đẹp, tôi tranh thủ đưa vợ và con lên phố vui chơi và chụp ảnh lưu niệm", anh Minh Hiếu (Hà Nội) chia sẻ.
tp-tienphong-4-8388.jpg
Các bạn trẻ liên tục check-in bên các gian hàng đèn và đồ chơi Trung thu rực rỡ sắc màu.
tp-tienphong-11-4402.jpg
Bạn Mai Anh (Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ, dù biết hôm nay rất đông, cô vẫn quyết tâm lên phố Hàng Mã check-in. "Năm nào cũng vậy, mình đều lên phố Hàng Mã chụp ảnh và mua ít quà Trung thu cho gia đình, bạn bè".
tp-tienphong-28-2228.jpg
Các cặp đôi thảnh thơi tận hưởng không khí đêm hội Trăng rằm..
tp-tienphong-16.jpg
tp-tienphong-18-7402.jpg
Có thời điểm phố Hàng Mã đông nghịt, dòng người ken cứng, khó di chuyển vào bên trong.
tp-tienphong-12.jpg
Du khách nước ngoài cũng hòa mình vào không khí nhộn nhịp, chen chúc dịp Trung thu.
tp-tienphong-7.jpg
tp-tienphong-26.jpg
Ngã tư Hàng Mã - Hàng Lược kín người lúc 21h30.
tp-tienphong-39-6940.jpg
tp-tienphong-38-6867.jpg
Phố Phùng Hưng khoác lên mình những chiếc đèn lồng rực rỡ, mô hình con lân thu hút nhiều người check-in.
tp-tienphong-9.jpg
"Đi bộ mệt quá, tôi cho con vào quán trà chanh nghỉ ngơi. Hôm nay tôi mua cho con bộ đồ cánh tiên kèm gậy phát sáng, tổng giá 250.000 đồng," anh Hiếu (Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ.
tp-tienphong-40-7370.jpg
tp-tienphong-42-4379.jpg
Khoảng 22h, dòng người bắt đầu rời trung tâm phố cổ, di chuyển chậm do đông đúc.
tp-tienphong-41-927.jpg
Phố Lý Nam Đế hướng về Trần Phú tắc cứng lúc 22h15.
​ ​Đức Nguyễn ​ ​Đức Nguyễn
#Phố cổ Hà Nội #Trung thu #Hàng Mã #Hàng Lược #đêm hội trăng rằm #du khách Hà Nội #đường phố đông

Xem thêm

Cùng chuyên mục