Biển người đổ về phố cổ Hà Nội vui tết Trung thu

TPO - Tối 4/10, không khí Trung thu ngập tràn phố cổ Hà Nội khi hàng nghìn người dân và du khách đổ về Hàng Mã, Hàng Lược, Phùng Hưng… Nhiều tuyến đường chật kín người và xe, tạo nên khung cảnh náo nhiệt.
Ngay từ chập tối, khu vực ngã tư Hàng Mã – Hàng Gà đã ken đặc người và xe, giao thông ùn tắc.
Vẫn như mọi năm, đồ chơi Trung thu truyền thống đa dạng về mẫu mã, màu sắc bắt mắt....
Có thời điểm phố Hàng Mã đông nghịt, dòng người ken cứng, khó di chuyển vào bên trong.
Phố Phùng Hưng khoác lên mình những chiếc đèn lồng rực rỡ, mô hình con lân thu hút nhiều người check-in.
Khoảng 22h, dòng người bắt đầu rời trung tâm phố cổ, di chuyển chậm do đông đúc.