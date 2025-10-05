Trung thu gửi trọn yêu thương cho thiếu nhi tại 248 xã khu vực biên giới

TPO - Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương vừa tổ chức chương trình Trung thu cho em “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” năm 2025 tại tỉnh Thái Nguyên và kết nối với 16 điểm cầu trên cả nước, dành sự quan tâm, chăm lo đặc biệt cho thiếu nhi tại 248 xã khu vực biên giới.

Tham dự chương trình, có bà Nguyễn Thị Thanh - Phó Chủ tịch Quốc hội; anh Bùi Quang Huy - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương.

“Lồng đèn thắp sáng ước mơ” là hoạt động ý nghĩa nhằm mang đến cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn một Tết Trung thu ấm áp, tràn đầy yêu thương. Chương trình là sự sẻ chia, cổ vũ, động viên, tiếp thêm niềm tin, giúp các em vững bước đến trường, nuôi dưỡng những ước mơ, khát vọng tương lai.

Với chủ đề “Trung thu gửi trọn yêu thương”, chương trình năm 2025 dành sự quan tâm, chăm lo đặc biệt cho thiếu nhi tại 248 xã khu vực biên giới - nơi còn nhiều khó khăn, thiếu thốn.

Đây không chỉ là hoạt động thiết thực chăm lo cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, mà còn là thông điệp về tình yêu thương, sự sẻ chia và trách nhiệm của toàn xã hội trong việc vun đắp tương lai, thắp sáng ước mơ cho trẻ em Việt Nam, để ánh trăng Trung thu lan tỏa đến mọi miền Tổ quốc.

Phần biểu diễn ấn tượng tại Đêm Trung thu cho em “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” năm 2025.

Chương trình được phát sóng trực tuyến, kết nối 16 điểm cầu tại các tỉnh, thành: Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang, Hải Phòng, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh, Cần Thơ, An Giang.

Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Thị Thanh - Phó Chủ tịch Quốc hội chia sẻ, Tết Trung thu mãi là mạch nguồn nuôi dưỡng tâm hồn tuổi thơ về tình cảm gia đình, tình bạn bè, tình yêu thiên nhiên đất nước, chắp cánh cho những ước mơ đẹp đẽ trong sáng bay cao bay xa.

Trong năm học vừa qua, thiếu niên nhi đồng cả nước đã có nhiều cố gắng tiến bộ trong học tập, rèn luyện và hoạt động đội, ngay cả ở những nơi còn đang ngập lụt chia cắt, các cháu thiếu nhi cũng sẽ đón niềm vui Trung thu đủ đầy và hạnh phúc.

Bà Nguyễn Thị Thanh - Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại chương trình.

"Thật xúc động và tự hào khi biết rằng ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, nơi cuộc sống sinh hoạt đi lại còn nhiều khó khăn vất vả, các bạn học sinh vẫn không quản ngại băng đèo vượt suối đến trường, nỗ lực học tập, rèn luyện dưới mái trường còn đơn sơ, thiếu thốn.

Nhiều bạn đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện thể thao, văn nghệ, mang vinh quang về cho gia đình, quê hương, Tổ quốc. Các cháu chính là sự tiếp nối xứng đáng niềm tin yêu, gửi gắm và kỳ vọng của Bác Hồ kính yêu về một thế hệ trẻ tài trí, nhân ái đưa đất nước Việt Nam sánh vai cùng các cường quốc năm châu", Phó Chủ tịch Quốc hội nói.

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động mang đậm ý nghĩa nhân văn đã được tổ chức như khám, tư vấn sức khỏe và tập huấn kỹ năng cho 1.200 em thiếu nhi; triển lãm ảnh giới thiệu hành trình “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” của 34 tỉnh, thành phố; các trò chơi, hoạt động trải nghiệm, thi bày mâm cỗ Trung thu, trang trí lồng đèn, giao lưu văn nghệ.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương và lãnh đạo Tỉnh ủy Thái Nguyên đã trao tặng 500 suất quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại phường Vạn Xuân và phường Bắc Kạn, gồm 300 suất học bổng, 500 phần quà Trung thu và 100 xe đạp; đồng thời trao tặng 200 phần quà và xe đạp cho các em thiếu nhi tại phường Phan Đình Phùng, mỗi phần trị giá 2,7 triệu đồng, tổng nguồn lực 2,05 tỷ đồng.

﻿ ﻿ ﻿ Bà Nguyễn Thị Thanh - Phó Chủ tịch Quốc hội; anh Bùi Quang Huy - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương trao quà cho các em thiếu nhi.

Tại các địa phương, Trung ương Đoàn và Hội đồng Đội Trung ương trao tặng 38.000 phần quà Trung thu (300.000 đồng/phần), 200 suất học bổng (1 triệu đồng/suất), với tổng giá trị 10,2 tỷ đồng.

Chương trình Lồng đèn thắp sáng ước mơ đã được tổ chức cao điểm từ ngày 25/9 đến 06/10/2025 (tức từ 4 đến 15/8 Âm lịch). Trung ương Đoàn và Hội đồng Đội Trung ương đã trao tặng 38.000 phần quà Trung thu và lồng đèn cho thiếu nhi các xã biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Nghệ An, Gia Lai, Tây Ninh).

Các địa phương có đông thiếu nhi là con công nhân, hộ nghèo, trẻ mồ côi, bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 (Đồng Nai, An Giang); cùng nhiều tỉnh, thành có trẻ em đang sống tại mái ấm, nhà mở, trung tâm bảo trợ, cơ sở chăm sóc trẻ em khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo (Thái Nguyên, Phú Thọ, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Vĩnh Long, Cần Thơ).