Ấm áp đêm hội trăng rằm nơi biên cương Tổ quốc

TPO - Nhân dịp Tết Trung thu 2025, tối 4/10, tại xã Trường Hà (tỉnh Cao Bằng), Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) và UBND tỉnh Cao Bằng phối hợp tổ chức chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm”, với hàng nghìn phần quà ý nghĩa dành tặng các em thiếu niên, nhi đồng.

Tham dự chương trình có Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Quản Minh Cường; Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP; Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền.

﻿ ﻿ ﻿﻿﻿ ﻿ Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cùng các đại biểu và các em nhỏ ở xã Trường Hà (tỉnh Cao Bằng) vui đón đêm hội trăng rằm ấm áp.

Cùng dự có lãnh đạo, đại biểu các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội; các thầy giáo, cô giáo cùng phụ huynh học sinh trên địa bàn xã biên giới Trường Hà; các em thiếu niên, nhi đồng của xã Trường Hà và các em học sinh trong Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”, Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường” do BĐBP tỉnh Cao Bằng nhận nuôi và đỡ đầu.

Phát biểu tại đêm hội, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn - Chính ủy BĐBP, cho biết những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, BĐBP đã phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và cấp ủy, chính quyền các địa phương đề ra nhiều chủ trương, giải pháp sáng tạo, nhiều cách làm hay, hiệu quả trong xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở khu vực biên giới, hải đảo.

Với nhiều phong trào, chương trình, mô hình phát huy hiệu quả thiết thực, đã thật sự lan tỏa, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc khu vực biên giới, hải đảo.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trao quà tặng các em nhỏ tham gia đêm hội.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và tỉnh Cao Bằng trao quà tặng các em nhỏ.

Trong đó, chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” là một cách làm sáng tạo, thiết thực, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ BĐBP với đồng bào các dân tộc nơi biên giới, hải đảo, đặc biệt đối với các em học sinh - thế hệ tương lai của đất nước.

Theo Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, điều này xuất phát từ nhận thức sâu sắc ý nghĩa văn hóa truyền thống tốt đẹp của Tết Trung thu và thấu hiểu những khó khăn, vất vả của đồng bào khu vực biên giới, hải đảo, nhất là những nơi bão lũ vừa đi qua đã tàn phá, cuốn trôi nhiều nhà cửa, trường lớp, sách vở, đồ dùng học tập của các em nhỏ.

Do đó, Bộ Tư lệnh BĐBP đã chỉ đạo các đơn vị tham mưu, phối hợp với chính quyền các địa phương, các nhà trường ở khu vực biên giới, hải đảo tổ chức Trung thu cho các em nhỏ với tinh thần dành nhiều tình cảm thân thương nhất, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, dành mọi nguồn lực tốt nhất để các em có một mùa Trung thu đầm ấm, vui tươi, đầy ý nghĩa.

Chương trình đã mang tới cho các em nhỏ một mùa Trung thu đầm ấm, vui tươi, ý nghĩa.

Trong khuôn khổ chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” năm 2025 ở xã Trường Hà, Bộ Quốc phòng đã dành tặng 100 suất quà (trị giá mỗi suất 2,5 triệu đồng) cho 100 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn; Bộ Tư lệnh BĐBP và UBND tỉnh Cao Bằng tặng 512 suất học bổng (mỗi suất trị giá 2 triệu đồng) cho các em học sinh tiêu biểu ở các nhà trường thuộc xã Trường Hà cùng các em học sinh trong Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” và Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”.

Cùng với đó, Ban tổ chức chương trình tặng hơn 3.000 túi quà Trung thu cho tất cả các em thiếu niên, nhi đồng thuộc xã Trường Hà; Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng 40 suất quà cho 40 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh Cao Bằng.

Trước đó, vào chiều cùng ngày, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn công tác đã tới thăm, làm việc tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Sóc Giang (BĐBP tỉnh Cao Bằng).

Tại đây, đoàn đã trao nhiều phần quà tặng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Sóc Giang; trao quà tặng cấp ủy, chính quyền, các lực lượng quân sự, công an, 12 nhà trường trên địa bàn xã Trường Hà và Ban Quản lý Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tới thăm Đồn Biên phòng Cửa khẩu Sóc Giang.