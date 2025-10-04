Rộn ràng Tết trung thu yêu thương cho bệnh nhi tại TPHCM

TPO - Trong những ngày cận Tết Trung thu 2025, nhiều bệnh viện, doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM đã đồng loạt tổ chức các chương trình vui hội Trăng Rằm cho bệnh nhi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với mong muốn xoa dịu nỗi đau bệnh tật và thắp lên niềm vui tuổi thơ cho các em.

Ngày 3/10, Bệnh viện Đa khoa Chánh Hưng, TPHCM đã tổ chức chương trình “Đêm hội Trăng Rằm” rộn ràng và nhiều sắc màu. Gần 100 bệnh nhi cùng hơn 60 em nhỏ là con em cán bộ, nhân viên bệnh viện đã được hòa mình trong không gian lung linh đèn lồng, với sự xuất hiện dí dỏm của chú Cuội và chị Hằng do chính các đoàn viên thanh niên hóa thân.

Bệnh viện Đa khoa Chánh Hưng tổ chức đêm trung thu tràn ngập niềm vui cho các bệnh nhi và con em cán bộ, nhân viên bệnh viện.

Ngoài những tiết mục văn nghệ và trò chơi sôi động, chương trình còn trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn nỗ lực học tốt, tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong cuộc sống.

Trước đó, Tổ Công tác xã hội và Chi đoàn Thanh niên của bệnh viện Đa khoa Chánh Hưng phối hợp cùng các mạnh thường quân tổ chức chương trình thiện nguyện tại Khoa Nhi – Nhiễm. Hàng chục phần quà gồm sữa, bánh, quần áo mới, gấu bông và đồ chơi được trao tận tay các em nhỏ. Những nụ cười hồn nhiên của các bệnh nhi đã xua tan phần nào nỗi đau bệnh tật, mang lại không khí ấm áp giữa hành lang bệnh viện.

Mỗi phần quà là tấm lòng yêu thương dành cho các em.

Đại diện Tổ Công tác xã hội chia sẻ: “Mỗi phần quà là tấm lòng của các mạnh thường quân gửi đến các em nhỏ như một lời chúc bình an và niềm tin để các em thêm nghị lực vượt qua khó khăn”.

Tại Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM đã tổ chức đêm hội trăng rằm cho hơn 100 bệnh nhi và con em của cán bộ, nhân viên bệnh viện.

Mùa trung thu, ý nghĩa dành cho các em thiếu nhi ở TPHCM

Tại đây, tiếng trống múa lân cùng giai điệu của các bài hát trung thu quen thuộc hòa lẫn cùng tiếng cười đùa của hàng trăm bệnh nhi, thiếu nhi đang háo hức chờ khai mạc đêm hội trăng rằm đến sớm. Các em được thỏa sức tham gia các trò chơi như vẽ tranh, nặn tò he, làm cào cào lá dừa… Các em còn được nhận lồng đèn để cùng rước đèn.

Hòa mình cùng các bạn nhỏ tham gia trò chơi, em Nguyễn Thị Hiền (10 tuổi) đang điều trị viêm tai giữa bộc bạch, rất vui vì nhận được gặp chú cuội, chị Hằng, được nhận nhiều phần quà từ các cô chú bác sĩ. “Trung thu năm nay con thấy rất vui, con sẽ cố gắng điều trị để nhanh hết bệnh để tiếp tục đi học” – bé Hiền nói.

TS.BS Lê Trần Quang Minh, Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM vui Tết Trung thu cùng các em nhỏ.

TS.BS Lê Trần Quang Minh, Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến các bé thiếu nhi, chúc các bé mau khỏi bệnh, chăm ngoan, học giỏi, xứng đáng với niềm tin yêu, mong đợi của ông bà, cha mẹ, thầy cô. Để bày tỏ sự trân trọng và tạo không khí gần gũi, ấm áp, bác sĩ Minh đã trực tiếp trao tận tay những phần quà gồm lồng đèn, bánh, sữa cho các bé tham gia.

Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức phối hợp cùng đơn vị tài trợ tổ chức đêm hội “Trăng rằm cổ tích” cho hơn 400 bệnh nhi và con em viên chức, người lao động của bệnh viện. Chương trình diễn ra trong không gian lung linh ánh đèn, với nhiều hoạt động vui chơi, múa lân, xiếc, ảo thuật, bong bóng nghệ thuật và phát quà trung thu.

Đèn trung thu - món quà không thể thiếu dịp này

Bệnh viện Nhân dân Gia Định tổ chức “Trung thu yêu thương 2025” với hội thi trang trí lồng đèn thu hút 70 bệnh nhi. Phó trưởng phòng Công tác xã hội Hoàng Thị Bích Hạnh chia sẻ, chương trình mong muốn mang đến cho các em một mùa trăng trọn vẹn, tiếp thêm động lực vượt qua bệnh tật.

Trước đó, tại Bệnh viện Nhi đồng 1, TS.BS Nguyễn Tri Thức - Thứ trưởng Bộ Y tế đã trực tiếp gặp gỡ, động viên, trao tặng quà cho các bệnh nhi. Thứ trưởng chúc các em sớm phục hồi sức khỏe để trở về với gia đình, tiếp tục đến trường và trưởng thành, trở thành những thế hệ xây dựng tương lai đất nước.