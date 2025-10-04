Trao giải thưởng các cuộc thi, sân chơi yêu nước của thiếu nhi

TPO - Chiều 4/10, tại Thái Nguyên, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức chương trình tổng kết và trao giải thưởng các cuộc thi chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Tham dự chương trình, có chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương.

Trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Hội đồng Đội Trung ương đã triển khai nhiều chương trình, cuộc thi ý nghĩa dành cho thiếu nhi cả nước.

Chương trình “Yêu nước theo cách của bạn” đã khích lệ các em thiếu nhi và các anh chị phụ trách Đội thể hiện tình yêu Tổ quốc bằng những hành động nhỏ bé nhưng giàu ý nghĩa trong học tập, sinh hoạt hằng ngày.

Hay Cuộc thi “Thiếu nhi hát Quốc ca tại các địa chỉ đỏ” đã trở thành điểm nhấn xúc động, khi tiếng hát trong trẻo của thiếu nhi vang lên tại các di tích lịch sử, nghĩa trang liệt sĩ, bảo tàng cách mạng… hun đúc thêm niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm đối với non sông đất nước.

Ngày hội sắc màu - Cuộc thi vẽ tranh “Em vẽ sắc màu quê hương” đã thu hút hàng chục nghìn tác phẩm hội họa hồn nhiên, sáng tạo, phản ánh tình yêu quê hương, khát vọng xây dựng đất nước giàu đẹp.

Trong chương trình “Thiếu nhi Việt Nam - Học tập tốt, rèn luyện chăm”, các sân chơi như viết chữ đẹp, đồng diễn sân trường, bảo vệ môi trường đã trở thành những hoạt động ý nghĩa, thu hút đông đảo đội viên, thiếu niên, nhi đồng tham gia.

Thông qua từng nét chữ trau chuốt, từng đội hình đồng diễn rộn ràng trên sân trường, hay những hành động thiết thực vì môi trường xanh - sạch - đẹp, các em đã có cơ hội được trải nghiệm, rèn luyện, phát huy năng lực cá nhân và cùng nhau thi đua học tập, làm nhiều việc tốt, việc có ích ở mọi lúc, mọi nơi.

Anh Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và phát triển thiếu nhi Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Theo anh Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và phát triển thiếu nhi Việt Nam, những sân chơi này không chỉ giúp các em rèn đức tính chăm chỉ, tinh thần kỷ luật và trách nhiệm với cộng đồng, mà còn góp phần tạo môi trường giáo dục toàn diện, gắn kết chặt chẽ. Qua đó, thiếu nhi Việt Nam ngày càng tự tin, năng động, sáng tạo, xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ, chủ nhân tương lai của đất nước.

"Nhân dịp Tết Trung thu đang đến gần, các anh chị Thường trực Hội đồng Đội Trung ương xin gửi tới các em những tình cảm thân thương nhất. Chúc các em một mùa trăng rằm thật vui vẻ, ấm áp, tràn ngập yêu thương; chúc các em bước vào năm học mới với nhiều tiến bộ, đạt được nhiều thành tích, tiếp tục là con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ", anh Lê Anh Quân nói.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương trao Bằng khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong các cuộc thi.

