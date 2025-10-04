Giữ vững niềm tin, trách nhiệm của 'thế hệ vươn mình'

TP - Các thế lực thù địch, phản động có luận điệu xuyên tạc, suy diễn chủ quan và cố tình bóp méo nhằm hạ thấp vai trò của tổ chức Đoàn, gây nghi ngờ về định hướng phát triển con người của Đảng, cần thiết phải phản bác một cách khoa học, có cơ sở lý luận và thực tiễn để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cũng như khẳng định niềm tin và trách nhiệm của thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay.

Đó là lập luận đanh thép của bạn Trương Quốc Thái (SN 2000) - đoàn viên Chi đoàn Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau trong tác phẩm Giữ vững niềm tin và trách nhiệm của “thế hệ vươn mình”, tại Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh niên năm 2025.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài viết sâu sắc, tâm huyết với tiêu đề “Tương lai cho thế hệ vươn mình”. Bài viết là sự kết tinh giữa tư duy lý luận và thực tiễn cách mạng, thể hiện tầm nhìn chiến lược của người đứng đầu Đảng đối với sự phát triển thế hệ trẻ - lực lượng nòng cốt trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tuy nhiên, các thế lực thù địch, phản động cố tình bẻ cong sự thật, có những luận điệu mang tính chất suy diễn, xuyên tạc, cố tình làm sai lệch nội dung tư tưởng chỉ đạo của Tổng Bí thư, đồng thời phủ nhận vai trò của tổ chức Đoàn và hệ giá trị mà Đảng Cộng sản Việt Nam đang kiến tạo cho thanh niên. Cụ thể, xuyên tạc tư tưởng chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm một cách tiếp cận phi logic và thiếu căn cứ; đánh giá phiến diện, quy chụp về vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; đánh lạc hướng dư luận về cải cách bộ máy tổ chức Đoàn và lập lờ giữa các thách thức khách quan và sự quy chụp chủ quan.

Việc các thế lực thù địch cố tình bóp méo, xuyên tạc thông điệp này đã làm sai lệch sự thật về vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và nền tảng tư tưởng của Đảng. Thanh niên Việt Nam đang ở thời kỳ khởi sắc, với đầy đủ khát vọng, tinh thần cống hiến và trách nhiệm, sẵn sàng đối diện với những thử thách mới để phát triển lành mạnh, toàn diện, hài hòa về đức - trí - thể - mỹ.

Trong bài viết của mình, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh rằng thanh niên là trụ cột để đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới, là lực lượng chủ lực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tất cả những chiến lược phát triển nguồn nhân lực đều không thể tách rời khỏi sự lãnh đạo của Đảng.

Việc sử dụng cách diễn đạt linh hoạt, gần gũi, hướng trực tiếp đến thanh niên là thể hiện của sự nhạy bén về phương pháp truyền thông chính trị trong thời đại mới, chứ không hề làm suy giảm tính Đảng hay tính chính trị trong định hướng phát triển thanh niên. Thực tế, những giá trị mà Tổng Bí thư nhấn mạnh như lý tưởng cách mạng, khát vọng cống hiến, ý chí tự lực tự cường dân tộc, tinh thần đổi mới sáng tạo… đều là những nội dung nhất quán trong chủ trương, đường lối của Đảng ta.

Trước sự lan truyền của những quan điểm sai lệch, phiến diện, cần thiết phải có sự phản bác một cách khách quan, khoa học nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin xã hội vào định hướng phát triển thanh niên Việt Nam trong thời kỳ mới.

Hình thành “chiếc khiên” tư tưởng

Giữ vững niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và lý tưởng cách mạng cao đẹp không phải là điều gì quá to lớn hay xa vời, mà bắt đầu từ những hành động rất cụ thể, rất gần gũi của mỗi thanh niên hôm nay. Đó là sự học tập nghiêm túc, lao động hăng say, sống có trách nhiệm, cống hiến tận tâm; là biết yêu quê hương đất nước bằng những việc làm thiết thực, là dám nói, dám hành động bảo vệ cái đúng, đấu tranh với cái sai.

Trong mọi hoàn cảnh, thanh niên cần kiên định lập trường, không dao động trước khó khăn, thử thách. Biết sống trung thực, có trách nhiệm, không a dua theo đám đông, không cổ xúy cho những tư tưởng lệch lạc, cực đoan. Việc phản bác những luận điệu sai trái này không chỉ là trách nhiệm của giới lý luận, truyền thông, mà còn là yêu cầu cấp thiết đối với mỗi người dân, đặc biệt là thanh niên - những người đang mang trong mình sứ mệnh dựng xây tương lai đất nước. Phát triển “văn hóa số”, lan tỏa thông tin tích cực, định hướng dư luận đúng đắn là cách để mỗi thanh niên góp phần vào sự ổn định và phát triển của xã hội.

Trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, tri thức trở thành “vũ khí” quan trọng nhất. Nếu không có tri thức, thanh niên khó có thể đóng góp một cách hiệu quả vào sự phát triển của đất nước. Tư duy sáng tạo, kỹ năng công nghệ, ngoại ngữ, quản trị… là những hành trang không thể thiếu của thanh niên trong kỷ nguyên mới. Mỗi thanh niên cần nuôi dưỡng lý tưởng sống cao đẹp, xác lập mục tiêu rõ ràng, gắn với lợi ích của cộng đồng, dân tộc. Học để trở thành công dân toàn cầu, nhưng luôn giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, lòng tự tôn và niềm tin vào con đường đi lên của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Thanh niên Việt Nam đang ở thời kỳ khởi sắc, sẵn sàng đối diện với những thử thách mới để phát triển lành mạnh, toàn diện, hài hòa về đức - trí - thể - mỹ

Bên cạnh đó, các tổ chức Đoàn, Hội cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, tạo môi trường học tập sáng tạo, thực tiễn và lan tỏa tinh thần “học để phụng sự” chứ không chỉ để “làm quan”, “kiếm sống”. Khuyến khích các phong trào như “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...

“Hiện đại hóa” bản sắc

Bản sắc dân tộc không chỉ nằm ở những giá trị vật thể như áo dài, công trình, kiến trúc, di tích văn hoá... mà còn nằm trong tư duy, đạo đức, lối sống, tập quán, cách ứng xử nhân văn và tinh thần đoàn kết. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, khi luồng văn hóa ngoại lai len lỏi khắp nơi, thanh niên càng cần tỉnh táo để tiếp thu tinh hoa nhân loại mà không đánh mất mình. “Hòa nhập nhưng không hòa tan” phải trở thành phương châm sống của thế hệ trẻ.

Tuổi trẻ Cà Mau chung sức tình nguyện vì cộng đồng.

Không bảo thủ, “đóng khung” giá trị truyền thống, mà phải “hiện đại hóa” bản sắc theo hướng gần gũi, hấp dẫn, để thanh niên yêu thích, tự hào và chủ động lan tỏa. Thanh niên có thể sử dụng công nghệ, mạng xã hội để truyền tải hình ảnh văn hóa Việt, tổ chức các hoạt động sáng tạo gắn với giá trị truyền thống: Nhạc dân gian remix, phục dựng lễ hội, du lịch trải nghiệm, phục trang truyền thống trong thời trang hiện đại...

Tình yêu Tổ quốc trong thời bình không chỉ là giữ súng, cầm gươm, mà là bảo vệ nền tảng tư tưởng, chế độ xã hội chủ nghĩa, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và văn hóa dân tộc. Thanh niên đóng góp bằng trí tuệ, bằng những hành động nhỏ mỗi ngày, từ việc chấp hành pháp luật, không tiếp tay cho thông tin sai lệch, đến việc tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh… cũng là hành động thiết thực vì đất nước.

Mỗi thanh niên cần nuôi dưỡng lý tưởng sống cao đẹp, xác lập mục tiêu rõ ràng, gắn với lợi ích của cộng đồng, dân tộc. Học để trở thành công dân toàn cầu, nhưng luôn giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, lòng tự tôn và niềm tin vào con đường đi lên của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Trong kỷ nguyên mới của dân tộc, thanh niên không chỉ là người thừa hưởng thành quả của đất nước mà còn là “thế hệ vươn mình” tạo nên tương lai cho chính dân tộc mình. Trách nhiệm đặt lên vai thế hệ trẻ không nhỏ, nhưng với khát vọng, nhiệt huyết và tinh thần hành động, thanh niên Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành lực lượng tiên phong đưa đất nước đi lên, sánh vai cùng cường quốc năm châu như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn. Hơn bao giờ hết, thanh niên hãy thắp lên ngọn lửa của trí tuệ, bản lĩnh và niềm tin để đồng hành cùng dân tộc vươn cao, vươn xa trên con đường phát triển bền vững và phồn vinh.