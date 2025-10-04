Công an Nghệ An tặng quà trung thu trẻ em vùng lũ, đặc biệt khó khăn

TPO - Công an tỉnh Nghệ An đã trao tặng nhiều phần quà Tết Trung thu đến trẻ em vùng lũ, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, góp phần mang đến niềm vui trọn vẹn trong ngày hội trăng rằm.
Tại Trường Tiểu học Môn Sơn 2, lãnh đạo Phòng Công tác Chính trị, Ban Phụ nữ Công an tỉnh Nghệ An và các cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trao tặng 10 suất quà là tiền mặt tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn và 550 suất quà trung thu cho các em học sinh.
Thượng tá Nguyễn Trọng Khanh, Trưởng phòng Công tác chính trị Công an tỉnh Nghệ An cho biết: “Những năm qua, Công an Nghệ An luôn chú trọng công tác an sinh xã hội và là một trong những đơn vị đi đầu, xung kích trong các chương trình, hoạt động thiện nguyện, tình nguyện vì cộng đồng. Năm nay, do ảnh hưởng của bão số 10, thực hiện theo chủ trương của UBND tỉnh Nghệ An về việc không tổ chức Trung thu quy mô lớn, thay vào đó tập trung chăm lo đời sống tinh thần cho trẻ em, nhất là những em thuộc diện yếu thế trong xã hội. Qua đó, Công an Nghệ An mong muốn thể hiện sự quan tâm sâu sắc đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em”.
Công an xã Hưng Nguyên Nam tặng quà Tết Trung thu cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thượng úy Nguyễn Minh Tài Anh, Bí thư Chi đoàn Thanh niên Công an xã Hưng Nguyên Nam cho biết: “Để động viên, chia sẻ với trẻ em vùng lũ trong dịp Tết Trung thu cận kề, Công an xã Hưng Nguyên Nam đã trực tiếp trao tặng 10 suất quà cho 10 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mỗi suất quà gồm bánh kẹo và 500 nghìn đồng tiền mặt, qua đó góp phần mang đến niềm vui trọn vẹn trong ngày hội trăng rằm”.
Công an xã Tân An (xã Tân An) tổ chức chương trình trung thu cho trẻ em tại xóm Tân Sơn. Thượng úy Văn Đình Thiên Sang – Bí thư Chi đoàn Thanh niên Công an xã Tân An cho biết: “Mưa lớn kéo dài sau cơn bão số 10 đã khiến 12/21 xóm ở xã Tân An bị ngập sâu. Song song với công tác hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau bão, Đoàn Thanh niên Công an xã đã tổ chức Tết Trung thu sớm cho khoảng 200 trẻ em tại xóm Tân Sơn.”.
Các em nhỏ xóm Tân Sơn, xã Tân An vui Tết Trung thu