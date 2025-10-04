Công an Nghệ An tặng quà trung thu trẻ em vùng lũ, đặc biệt khó khăn

TPO - Công an tỉnh Nghệ An đã trao tặng nhiều phần quà Tết Trung thu đến trẻ em vùng lũ, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, góp phần mang đến niềm vui trọn vẹn trong ngày hội trăng rằm.