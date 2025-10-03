Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân mang Tết Trung thu ấm áp đến với trẻ em nghèo Cần Thơ

TPO - Chiều 3/10, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác Trung ương đã đến TP. Cần Thơ thăm, tặng quà Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng đi với đoàn có Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng, đại diện lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ Y tế, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh...

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm hỏi, động viên tinh thần và trao quà cho các bệnh nhi đang điều trị tại Tại Bệnh viện Ung bướu TP. Cần Thơ.

Tại Bệnh viện Ung bướu TP. Cần Thơ, Phó Chủ tịch nước ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần các bệnh nhi đang điều trị. Xúc động trước nghị lực phi thường của những em nhỏ chống chọi với bệnh tật, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trực tiếp trao 30 phần quà, mỗi phần trị giá hơn 2,3 triệu đồng.

Những món quà Trung thu mang theo kỳ vọng sẽ tiếp thêm động lực để các em kiên cường vượt khó, sớm trở lại mái trường, nuôi dưỡng ước mơ tươi đẹp.

Phó Chủ tịch nước biểu dương nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế và đề nghị ngành Y tế Cần Thơ tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc, điều trị cho trẻ em, đặc biệt trong lĩnh vực nhi khoa và ung bướu.

Phó Chủ tịch nước cũng kêu gọi các tổ chức, cá nhân chung tay góp sức để có thêm nguồn lực hỗ trợ trẻ em nghèo, giúp các em có thêm niềm tin và nghị lực vươn lên.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng tặng quà Trung thu, động viên các bệnh nhi vượt qua bệnh tật.

Tối cùng ngày, trong không khí rộn ràng của lễ hội Trung thu mang chủ đề Lồng đèn thắp sáng ước mơ, Phó Chủ tịch nước đã vui Trung thu cùng 500 em nhỏ tại xã Long Phú, TP. Cần Thơ.



Dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao nhiều phần quà ý nghĩa như học bổng, xe đạp, máy tính bảng… tiếp sức cho học sinh nghèo, con em đồng bào dân tộc thiểu số vượt khó học giỏi.



Hội đồng Đội Trung ương trao tặng Tủ sách thiếu nhi trị giá 100 triệu đồng cho thiếu nhi xã Long Phú.