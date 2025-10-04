Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm: Tập trung nguồn lực, sẵn sàng '4 tại chỗ' ứng phó bão Matmo

TPO - Trước những thiệt hại nặng nề do bão số 10 (Bualoi) gây ra và nguy cơ từ cơn bão số 11 (Matmo) đang đến gần, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm yêu cầu các cấp bộ Đoàn xác định công tác ứng phó thiên tai là nhiệm vụ quan trọng, chủ động với phương châm “4 tại chỗ”; tập trung các nguồn lực sẵn sàng ứng phó trước khi bão đến.

Ngày 4/10, Trung ương Đoàn tổ chức cuộc làm việc với các tỉnh, thành Đoàn rà soát công tác khắc phục hậu quả bão số 10 và triển khai phương án ứng phó bão số 11. Anh Nguyễn Tường Lâm – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam chủ trì.

Quang cảnh buổi làm việc tại điểm cầu T.Ư Đoàn. Ảnh: BTC

Xung kích hỗ trợ ứng phó, khắc phục hậu quả bão lũ

Báo cáo tại cuộc họp, đại diện các tỉnh, thành Đoàn cho biết, ngay khi có thông tin về bão số 10, các cấp bộ Đoàn đã vào cuộc nhanh chóng, triển khai lực lượng tham gia hỗ trợ ứng phó, khắc phục hậu quả bão lũ.

Báo cáo từ các địa phương đã cho thấy bức tranh thiệt hại tang thương do bão số 10 gây ra. Nhiều tỉnh miền núi phía Bắc và miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề về người và của.

Ngay trong đêm 29, rạng sáng 30/9, Tỉnh Đoàn Lào Cai đã chủ động huy động 16 thuyền máy cùng hơn 1.500 ĐVTN thuộc 87 đội hình tình nguyện, trực tiếp đến các khu vực bị cô lập để đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm và tiếp tế lương thực.

“Bếp ăn 0 đồng” đã được dựng lên, mỗi ngày cung cấp 500 suất cơm nóng cho bà con và các lực lượng chức năng. Dù gặp khó khăn khi một số hộ dân không chịu di dời, các tình nguyện viên vẫn kiên trì bám trụ, vừa vận động vừa đảm bảo tiếp tế.

Đoàn viên thanh niên Nghệ An, Lạng Sơn, Thanh Hoá triển khai các hoạt động khắc phục hậu quả mưa bão. Ảnh: Ngọc Tú - Duy Chiến - Phạm Trường

Tại Tuyên Quang, 124 đội thanh niên tình nguyện cấp xã, phường đã thể hiện rõ vai trò “4 tại chỗ” khi chủ động giúp dân thu hoạch hoa màu chạy lũ từ trước bão. Với tinh thần nước rút đến đâu, dọn dẹp đến đó, lực lượng áo xanh lại tiếp tục lao vào dọn dẹp vệ sinh, khắc phục hậu quả tại gần 100 điểm trường bị ảnh hưởng.

Là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, Tỉnh Đoàn Nghệ An đã chuẩn bị sẵn sàng 160 đội hình thanh niên tình nguyện. Các đội hình này hoạt động xuyên suốt từ trước, trong và sau bão, với các tổ hậu cần túc trực, hỗ trợ người dân từ việc thu hoạch mùa màng, chằng chống nhà cửa đến dọn dẹp sau bão.

Đặc biệt, Tỉnh Đoàn đã triển khai hai chương trình ý nghĩa là “Hành trình lợp lại mái nhà” và “Hành trình xây lại tổ ấm”, với mục tiêu hỗ trợ từ 200-300 hộ dân mỗi xã.

Ở Quảng Trị, nhiều mô hình sáng tạo, ấm lòng dân đã ra đời. Nổi bật là “Chuyến xe 0 đồng” và “Đội hình thuyền súp” len lỏi vào các vùng ngập sâu để cứu trợ. Sau bão, 78 đội hình TNTN lại tỏa đi khắp các địa bàn để sửa chữa nhà cửa, khắc phục các tuyến đường giao thông bị sạt lở, hư hỏng.

Tại Cao Bằng, sau khi nước rút, đoàn viên, thanh niên đã tập trung dọn dẹp vệ sinh tại các tuyến phố chính, hỗ trợ sửa sang các công sở và đặc biệt là nhà cửa của các gia đình chính sách, người già neo đơn.

Trong khi đó, ở Hà Nội, hơn 4.500 đoàn viên, thanh niên đã được huy động tham gia dọn dẹp vệ sinh, xử lý cây xanh gãy đổ và phun thuốc khử khuẩn, đồng thời chủ động hỗ trợ di dời dân để chuẩn bị ứng phó bão số 11.

Đoàn viên thanh niên hỗ trợ ứng phó, khắc phục hậu quả đợt mưa bão số 10. Ảnh: TĐHN

Chủ động các phương án ứng phó, rõ người, rõ việc

Kết luận cuộc họp, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự vào cuộc cụ thể của các tỉnh, thành Đoàn; yêu cầu các tỉnh, thành Đoàn có sự chuẩn bị chủ động và bài bản hơn nữa ứng phó bão lũ.

Cụ thể, các đơn vị thường xuyên chịu ảnh hưởng bão lũ phải xác định công tác ứng phó là nhiệm vụ quan trọng, phải có kế hoạch và phương án kinh phí hết sức cụ thể ngay từ đầu năm.

Cần thành lập nhóm chuyên trách về hỗ trợ thiên tai, bão lũ của Đoàn, xuyên suốt từ Trung ương đến cơ sở để khi có sự việc là vào cuộc ngay.

Anh Nguyễn Tường Lâm lưu ý đề cao và thực hiện quyết liệt phương châm “4 tại chỗ”. Lực lượng tại chỗ phải luôn sẵn sàng, được trang bị kỹ năng cơ bản chứ không phải đến lúc có chỉ đạo mới thành lập.

Phương tiện tại chỗ phải được trang bị sẵn sàng, mỗi tình nguyện viên phải có trang thiết bị bảo hộ cần thiết. Công tác hỗ trợ phải gắn với các tổ chức tại cơ sở như chi bộ, thôn, xóm. Đặc biệt trong bão, phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng, theo nguyên tắc “ai ở đâu ở yên đó”.

"Phải có kịch bản hết sức cụ thể. Phải có tinh thần đề phòng cao, với phương châm 4 tại chỗ, quyết liệt, rõ người, rõ việc”, anh Lâm nhấn mạnh.

Anh Nguyễn Tường Lâm phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: BTC

Anh Nguyễn Tường Lâm cũng yêu cầu, sau bão, nhiệm vụ trọng tâm là triển khai ngay công tác rà soát, đánh giá, hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh môi trường, đặc biệt ưu tiên các trạm y tế, trường học. Đồng thời, hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, các công trình bị hư hỏng.

Về công tác hỗ trợ, T.Ư Đoàn sẽ sớm tham mưu các đoàn công tác thăm hỏi, động viên các địa phương; giao nhiệm vụ cho các đơn vị kêu gọi nguồn lực. Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cũng cam kết sẽ hỗ trợ thuốc men, thuốc khử khuẩn và tổ chức các đoàn khám bệnh cho người dân vùng lũ.