Giới trẻ

Google News

Nhóm bạn trẻ Đà Nẵng gieo hy vọng qua nét vẽ

Giang Thanh

TPO - Workshop Một nét hy vọng thu hút đông đảo các bạn trẻ ở Đà Nẵng, biến những nét vẽ trở thành yêu thương, sự sẻ chia dành cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

tp-mot-net-ve-gieo-hi-vong-22.jpg
Xế chiều, trong không gian ấm áp của ánh đèn vàng, khoảng 30 bạn trẻ đang tỉ mẩn, chăm chút những nét vẽ trên chiếc túi vải tote. Những dãy bàn bày đầy màu vẽ, cọ vẽ, bảng pha màu, cốc nước. Ảnh: G.T
tp-mot-net-ve-gieo-hi-vong-13.jpg
Đây là một trong những buổi workshop Một nét hy vọng﻿ do nhóm dự án Senna tổ chức, thu hút sự tham gia của đông đảo các bạn học sinh, sinh viên. Những buổi workshop của dự án luôn được mở cửa miễn phí, chào đón tất cả mọi người tham gia.
tp-mot-net-ve-gieo-hi-vong-6.jpg
Ý tưởng về dự án workshop phi lợi nhuận﻿ được nhóm bạn trẻ Lê Mỹ Hân, Nguyễn Thị Tường Vy (cùng SN 2004, trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng) và Đỗ Thị Thanh Thư (SN 2005, Học viện VTC) nhen nhóm và bắt tay thực hiện để gây quỹ hỗ trợ trẻ em khó khăn trên địa bàn Đà Nẵng.
tp-mot-net-ve-gieo-hi-vong-19.jpg
“Là sinh viên nên chúng em mong muốn gây quỹ bằng hoạt động cộng đồng﻿. Ban đầu, nhóm vẽ tay và dự định bán các vật phẩm như túi, nón, hộp bút handmade. Tuy nhiên, việc bán hàng không suôn sẻ như kỳ vọng. Sau đó, nhóm quyết định chuyển hướng sang trải nghiệm workshop và gây quỹ từ việc bán các sản phẩm sau mỗi workshop”, Mỹ Hân nói.
tp-mot-net-ve-gieo-hi-vong-20.jpg
tp-mot-net-ve-gieo-hi-vong-18.jpg
tp-mot-net-ve-gieo-hi-vong-16.jpg
tp-mot-net-ve-gieo-hi-vong-15.jpg
Vì đối tượng hướng đến là giới trẻ nên các sản phẩm được nhóm lựa chọn là những chiếc túi tote, hộp bút, nón lá…, vừa dễ trang trí, vừa dễ sử dụng trong đời sống. Các bạn trẻ tham gia workshop sẽ được tự tay trang trí một sản phẩm theo sở thích, năng khiếu bằng màu vẽ. Cuối mỗi buổi workshop, Ban tổ chức bán các sản phẩm đó để gây quỹ.
tp-mot-net-ve-gieo-hi-vong-9.jpg
“Đa phần mọi người đều vui vẻ mua sản phẩm do chính tay các bạn làm ra. Những sản phẩm chưa có người mua, nhóm sẽ tiếp tục đăng bán trên fanpage. Lợi nhuận của hoạt động dùng để gây quỹ cho trẻ em khó khăn ở Đà Nẵng﻿. Định kỳ mỗi quý, nhóm kết nối với các tổ chức, đơn vị hoặc đứng ra tổ chức các hoạt động”, Thanh Thư cho hay.
tp-mot-net-ve-gieo-hi-vong-1.jpg
tp-mot-net-ve-gieo-hi-vong-17.jpg
Mỗi buổi workshop thu hút khoảng 30 – 50 bạn trẻ tham gia. Để tổ chức hiệu quả các buổi workshop, nhóm tuyển thêm khoảng 5 – 7 tình nguyện viên hỗ trợ ở tất cả các khâu.
tp-mot-net-ve-gieo-hi-vong-8.jpg
Địa điểm tổ chức workshop có thể là không gian làm việc chung, không gian cộng đồng hoặc quán café chuyên tổ chức workshop﻿. Vì hoạt động phi lợi nhuận nên nhóm chủ yếu kết nối với các đơn vị hỗ trợ địa điểm miễn phí hoặc với mức giá ưu đãi để giảm thiểu chi phí tổ chức.
tp-mot-net-ve-gieo-hi-vong-12.jpg
“Để chuẩn bị cho một workshop, chúng em sẽ triển khai đăng ký online. Sau khi chốt được số lượng, nhóm liên hệ xưởng để chuẩn bị nguyên vật liệu. Mỗi workshop nhóm đều cố gắng tạo ra không gian trải nghiệm thư giãn, dễ chịu nhất để khi đến với dự án Senna, các bạn trẻ luôn thấy thoải mái và muốn quay lại ủng hộ thêm nhiều lần nữa”, Tường Vy kể.
tp-mot-net-ve-gieo-hi-vong-25.jpg
Biết thông tin về workshop thông qua fanpage, Trân Châu rủ bạn bè của mình đến tham gia. Chỉ sau khoảng 1 tiếng rưỡi nắn nót, tỉ mẩn, Châu đã hoàn thành xong chiếc túi của mình. “Cầm chiếc túi do chính tay mình vẽ, em thấy như được gửi gắm yêu thương đến các em nhỏ. Việc làm dù nhỏ bé thôi nhưng ý nghĩa thật lớn”, Châu chia sẻ.
tp-mot-net-ve-gieo-hi-vong-21.jpg
Được biết, sắp tới, nhóm dự án Senna dự định phát triển các dòng sản phẩm lưu niệm, quà tặng dành cho du khách. Bên cạnh đó, nhóm cũng mong muốn xây dựng được một workshop﻿ dành riêng cho khách quốc tế.
tp-mot-net-ve-gieo-hi-vong-26.jpg
tp-mot-net-ve-gieo-hi-vong-3.jpg
tp-mot-net-ve-gieo-hi-vong-24.jpg
“Chúng em mong muốn dự án lan tỏa trong cộng đồng, không chỉ người dân mà cả du khách, để có thể đa dạng hóa nguồn lực, đem thêm nhiều yêu thương đến với các em nhỏ”, Tường Vy bày tỏ.
Giang Thanh
#Đà Nẵng #workshop gây quỹ #trẻ em khó khăn #Một nét vẽ hy vọng #hoạt động cộng đồng #dự án Senna #sáng tạo trẻ

