Nhóm bạn trẻ Đà Nẵng gieo hy vọng qua nét vẽ

TPO - Workshop Một nét hy vọng thu hút đông đảo các bạn trẻ ở Đà Nẵng, biến những nét vẽ trở thành yêu thương, sự sẻ chia dành cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.
Vì đối tượng hướng đến là giới trẻ nên các sản phẩm được nhóm lựa chọn là những chiếc túi tote, hộp bút, nón lá…, vừa dễ trang trí, vừa dễ sử dụng trong đời sống. Các bạn trẻ tham gia workshop sẽ được tự tay trang trí một sản phẩm theo sở thích, năng khiếu bằng màu vẽ. Cuối mỗi buổi workshop, Ban tổ chức bán các sản phẩm đó để gây quỹ.
Mỗi buổi workshop thu hút khoảng 30 – 50 bạn trẻ tham gia. Để tổ chức hiệu quả các buổi workshop, nhóm tuyển thêm khoảng 5 – 7 tình nguyện viên hỗ trợ ở tất cả các khâu.
“Chúng em mong muốn dự án lan tỏa trong cộng đồng, không chỉ người dân mà cả du khách, để có thể đa dạng hóa nguồn lực, đem thêm nhiều yêu thương đến với các em nhỏ”, Tường Vy bày tỏ.