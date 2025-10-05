Nhóm bạn trẻ Đà Nẵng gieo hy vọng qua nét vẽ

TPO - Workshop Một nét hy vọng thu hút đông đảo các bạn trẻ ở Đà Nẵng, biến những nét vẽ trở thành yêu thương, sự sẻ chia dành cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.