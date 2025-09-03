Người trẻ bán “sự chữa lành”

Trải nghiệm workshop ngày càng được giới trẻ quan tâm, nhiều bạn trẻ cũng lựa chọn khởi nghiệp bằng cách bán những trải nghiệm “chữa lành”. Ảnh: Giang Thanh

Bỏ việc đi bán “trải nghiệm”

Vừa mới chuyển từ trong kiệt ra mặt tiền, Phạm Phương Nhật (người sáng lập Yam Candle) hối hả sắp xếp, bài trí lại cửa tiệm. Bắt đầu từ việc kinh doanh nến thơm online trong mùa dịch, đầu năm 2022, Nhật quyết định từ bỏ công việc ngân hàng ổn định để khởi nghiệp. Việc này tất nhiên vấp phải sự phản đối quyết liệt của gia đình. “Thời điểm đó, những ngày tháng giãn cách do dịch bệnh khiến ai cũng cảm thấy bí bách, tù túng khi phải ở nhà quá lâu. Tình cờ, tôi tìm hiểu và biết đến nến thơm, tập tành làm sau đó bán online và nhận được phản hồi tích cực”, Nhật nhớ lại.

Nhận thấy quá trình làm nến có nhiều công đoạn thú vị, nếu có sự hướng dẫn thì ai cũng có thể làm được nên khi dịch bệnh tạm lắng, Nhật nghỉ việc và bắt đầu khởi nghiệp, chăm chút cho cửa hàng nhỏ xinh - nơi mọi người có thể đến mua nến thơm, cũng có thể đến trải nghiệm làm nến, tìm hiểu về mùi hương… Thời điểm đó, khái niệm kinh doanh workshop vẫn còn khá mới mẻ ở Đà Nẵng, giới trẻ cũng chưa có thói quen bỏ tiền để trải nghiệm workshop. “Cả thành phố chỉ có đôi ba tiệm kinh doanh đồ thủ công và mở workshop phục vụ khách. Những khách hàng đầu tiên của mình là bạn bè, người thân, người này giới thiệu người kia”, Nhật kể.

Dần dần, cửa tiệm trong kiệt nhỏ trên đường Hoàng Diệu ngày càng đông khách. Những dãy kệ dài kê đầy các loại hoa khô, nến thơm, những đồ trang trí nhỏ xinh, lấp lánh. Ánh đèn vàng ấm áp, mùi tinh dầu thoang thoảng, chiếc loa nhỏ phát những bản nhạc nhẹ nhàng giúp các bạn trẻ khi đến đây bỏ lại phía sau những bộn bề, lo toan của công việc. Nhật kể cũng chính cảm giác “chữa lành” khi tập trung, tỉ mẩn làm ra những cục nến thơm đã thôi thúc cô khởi nghiệp, thử một lần làm theo trái tim. “Ở đây, mình chú trọng bán trải nghiệm, bán những phút giây chữa lành cho khách hàng. Điều mình thấy vui nhất đó là từ việc ít người biết đến, giờ đây, workshop đã trở thành lựa chọn của nhiều bạn trẻ để thư giãn, giải trí vào dịp cuối tuần, lễ tết”, Nhật cho hay.

Mở cửa từ năm 2022, không gian Create Art Space trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều bạn trẻ yêu thích làm thủ công. Nằm ở khu phố Tây nên nơi đây cũng được nhiều du khách nước ngoài lựa chọn để trải nghiệm vẽ tranh, làm xà phòng, làm nến… Trở về từ TP Hồ Chí Minh, lại là sinh viên thiết kế thời trang nên Nguyễn Ngọc Trâm (29 tuổi, quản lý Create Art Space) chọn gắn bó với nơi này, tạo nên một không gian mà bất kỳ ai cũng có thể ghé chân để chữa lành. “Bên cạnh bán trải nghiệm workshop cho khách, chúng tôi cũng cung cấp không gian để các bạn trẻ tổ chức workshop, khởi nghiệp từ workshop. Đây cũng là cách để cộng đồng những người làm workshop kết nối, hỗ trợ và cùng nhau phát triển”, Trâm nói.

Phạm Phương Nhật sắp xếp lại khu vực tổ chức workshop trước khi đón khách.

﻿ Ảnh: Giang Thanh

Muôn kiểu chiều khách

Khoảng 2 năm trở lại đây, trải nghiệm workshop dần phổ biến ở Đà Nẵng, nhiều người trẻ lựa chọn khởi nghiệp với hình thức kinh doanh mới mẻ này. Có người đầu tư cửa hàng để có không gian vừa bán sản phẩm, vừa bán trải nghiệm. Có người lựa chọn thiết kế workshop và thuê địa điểm như quán café, không gian sáng tạo… để tổ chức.

Từ những workshop liên quan đến hội họa ban đầu, Trâm và các nhân viên cùng nghiên cứu để đa dạng hóa “menu” với đủ loại trải nghiệm dành cho mọi lứa tuổi như: Làm tranh hoa khô, làm nến thơm, làm xà phòng, vẽ túi tote… “Trước khi triển khai một loại hình workshop mới, chúng tôi đều tìm hiểu kỹ các bước, chuẩn bị sẵn nguyên liệu và tự tay thực hiện đi thực hiện lại để cho ra quy trình chuẩn, đảm bảo bất kỳ ai đến cũng có thể tự làm và có sản phẩm mang về”, Trâm kể.

Trước đây, để thực hiện đầy đủ các công đoạn làm nến thơm, các workshop ở Yam Candle thường kéo dài khoảng 2 tiếng. Tuy nhiên, nhiều khách phản hồi về thời gian cũng khiến Nhật trăn trở. Cô chủ nhỏ phải mất nhiều đêm trằn trọc, nhiều lần thử nghiệm để rút ngắn quy trình mà vẫn phải đảm bảo sản phẩm làm ra chất lượng. “Thứ chúng mình bán là trải nghiệm nên điều mình quan tâm nhất đó chính là cảm nhận và sự thoải mái của khách hàng. Bởi vậy, mỗi khi xây dựng một chương trình workshop mới, bản thân mình phải tự trải nghiệm quy trình đó rất nhiều lần, điều chỉnh sao cho phù hợp nhất để khách hàng thực sự có những phút giây thư giãn”, Nhật nói.

“Gần đây, workshop cũng trở thành lựa chọn của nhiều công ty, tổ chức để tri ân khách hàng, làm quà tặng cho nhân viên trong các dịp lễ, Tết. Dựa trên yêu cầu của khách, chúng tôi thiết kế những workshop phù hợp với chủ đề, văn hóa doanh nghiệp để phục vụ. Mỗi workshop có thể tổ chức cho từ 30 khách đến 200 khách. Ðây là nguồn khách hàng ổn định để những người trẻ khởi nghiệp từ workshop như tôi có thể duy trì đam mê”. Phạm Phương Nhật, Founder Yam Candle

Cũng là một người khởi nghiệp với nghề thủ công, từ lâu, chị Trương Nguyễn Hoài An (phường Hội An) cũng đã mở các workshop gắn với nghề truyền thống để bán trải nghiệm cho du khách. Những workshop làm mặt bộ tuồng, làm đồ da, làm cổ phục… đặc biệt thu hút du khách, nhất là khách nước ngoài. Tuy nhiên, để có những workshop kéo dài khoảng 1,5 - 2h phục vụ khách, chị cũng phải tìm tòi, nghiên cứu để chuẩn bị nguyên liệu, rút gọn các công đoạn, đơn giản hóa các thao tác. “Đặc trưng của nghề truyền thống là tốn thời gian, chi tiết và tỉ mỉ. Tuy nhiên, không phải khách nào cũng có thể bỏ cả buổi, thậm chí cả ngày để làm một món đồ. Mỗi workshop lại có một khó khăn riêng, như làm mặt bộ, làm đồ da thì phải xử lý nguyên vật liệu kỹ, đảm bảo chất lượng nhưng khách phải dễ thao tác. Làm cổ phục thì phải đơn giản hóa các công đoạn để khách có thể theo kịp…”, chị An chia sẻ.

Càng ngày, hoạt động workshop ở Đà Nẵng càng đa dạng. Trên các hội nhóm workshop, đa dạng các bài đăng về những lớp trải nghiệm từ làm bánh đến móc len, từ làm nến thơm, cắm hoa đến cắt giấy, trang trí nghệ thuộc, làm đồ macrame… Những buổi workshop thường kéo dài trong 1h - 2h, với mức giá dao động từ khoảng vài trăm nghìn đồng đến cả triệu đồng và rất được khách hàng trẻ, gia đình trẻ yêu thích.

Bỏ thói quen ngồi cà phê hết buổi để chém gió với bạn bè vào cuối tuần, Lý Thanh Bình (25 tuổi, phường Sơn Trà) chọn tham gia các workshop về nghệ thuật để thư giãn. Đôi khi là đi một mình, đôi khi là rủ cả nhóm bạn. “Không quá ồn ào, xô bồ, ở mỗi workshop, tôi vừa có trải nghiệm mới, vừa có những người bạn mới cùng đam mê, sở thích, vừa có một món độc bản để mang về tặng người thân, bạn bè hoặc trang trí nhà cửa. Sau một tuần ở công ty, việc dành ra vài tiếng cuối tuần để vẽ tranh, làm đồ thủ công, làm bánh hay cắm hoa giúp tôi “sạc” lại năng lượng để bắt đầu tuần mới”, Bình cho hay.