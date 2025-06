Tarot có thể chữa lành nhưng đừng để gây nghiện

TPO - Với sự huyền bí của các bộ môn bài tây, thần số học, hay tarot,... khiến người trẻ tò mò, hứng thú. Tuy nhiên, theo chuyên gia tâm lý, mỗi người cần giữ cho mình sự tỉnh táo và lý trí, để không trở thành “con rối” của những lá bài.

Tarot liệu có phải liều thuốc an thần?

Đây không phải lần đầu, Quỳnh Anh (18 tuổi, Hà Đông) tìm đến tarot. “Không biết từ bao giờ, tarot là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của mình. Mình thích hình ảnh trên những con bài và nó cũng giúp mình giải đáp những tò mò. Tarot cho mình những lời khuyên trong cuộc sống, học tập."

Thanh Thư (22 tuổi, Cầu Giấy) cũng yêu thích bói bài tarot. Khoảng thời gian chuẩn bị tốt nghiệp, áp lực tìm kiếm việc làm khiến Thư nhiều lúc cảm thấy bế tắc trong cuộc sống. Những lúc đó, tarot trở thành người bạn tinh thần của cô. “Mỗi lần bốc được lá bài tốt, mình cảm thấy vui vẻ, nhẹ lòng. Nhưng khi bốc phải những lá không mong muốn như The Death, The Devil, Nine of Swords,... là những lá bài thường mang ý nghĩa tiêu cực của bộ môn này, mình cảm thấy lo lắng, uể oải, nếu không phải đi học sẽ hạn chế ra khỏi nhà vì chấp nhận “thà phòng ngừa rủi ro còn hơn xảy ra tai nạn nhỏ”.

K.D (Hà Đông) đã trở thành người đọc bài tarot được 3 năm. “Phần lớn khách hàng tìm đến mình là nữ, khi họ cần giải quyết các vấn đề về tình cảm, tài chính, công việc, học tập. Hoặc cũng có những người chỉ đến xem cho vui, vì tò mò, cần người tâm sự”. D cũng khẳng định, người đọc tarot sẽ đưa ra lời khuyên dựa trên các lá bài được bốc, còn quyền quyết định vẫn thuộc về khách hàng.

K.D cho biết, bài tarot xuất phát từ phương Tây, với 78 lá bài được chia thành hai nhóm chính: 22 lá Arcana lớn và 56 lá Arcana nhỏ. Mỗi lá bài mang một ý nghĩa riêng, đại diện cho nhiều hệ thống biểu tượng khác nhau. Dù bốc chung một lá bài, nhưng với những tình huống khác nhau, chúng sẽ được lý giải theo những ý nghĩa hoàn toàn riêng biệt.

“Có thể chữa lành, nhưng đừng để gây nghiện”

Sự huyền bí của các bộ môn bài tây, thần số học, hay tarot,... khiến người trẻ tò mò, hứng thú tìm kiếm đến các dịch vụ này. Đặc biệt là tarot, với nhiều lựa chọn và chi phí xem chỉ dao động vài chục đến vài trăm nghìn, người trẻ có thể nhanh chóng tiếp cận, dù chỉ để thỏa mãn trí tò mò hay thực sự cần tìm kiếm lời khuyên.

Chia sẻ về vấn đề này, PGS.TS Phạm Thị Thu Hoa - Giảng viên cao cấp Khoa Tâm lý học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội nhận định, lý do khiến ngày càng nhiều bạn trẻ có nhu cầu tiếp cận với tarot là do giới trẻ đang gặp áp lực quá lớn, cần được giải tỏa. Đặc biệt với những người trẻ mới bắt đầu đi làm, đi học đại học, việc phải chuyển tiếp môi trường sống có thể khiến các bạn gặp căng thẳng. “Khi đó, các bạn rất cần sự hỗ trợ, tarot trở thành một liều thuốc an thần, giúp các bạn chỉ đường dẫn lối để vượt qua khó khăn”.

Tuy nhiên, vấn đề vẫn sẽ tồn tại ở đó và không được giải quyết triệt để. Và đôi khi, tarot còn đem đến “tác dụng ngược” không mong muốn. “Khi đang lo lắng, sợ hãi về một vấn đề mà lại rút phải những lá bài không mong muốn, người xem có thể cảm thấy hụt hẫng, hay lo lắng, sợ hãi nhiều hơn” - PGS.TS Hoa nhận định. Cô cũng cảnh báo với những trường hợp quá phụ thuộc vào tarot và các loại hình tâm linh khác, sẽ dễ dẫn đến những cảm xúc tiêu cực khi không nhận được thông điệp như ý muốn.

Với những bạn trẻ có nhiều áp lực, và băn khoăn về tương lai, tarot có thể là một hình thức thư giãn, giải tỏa căng thẳng, đem đến cái nhìn tích cực hơn về cuộc sống. “Nhưng xét cho cùng, tarot cũng chỉ là một thú vui trong cuộc sống của mình. Mình sử dụng tarot để tham khảo, chứ không phụ thuộc vào nó”, bạn trẻ tên Quỳnh Anh chia sẻ.