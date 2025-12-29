Trao tặng hàng trăm suất quà 'Đông ấm vùng cao' đến học sinh ở Tuyên Quang

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xuân Tùng
TPO - Chương trình “Đông ấm vùng cao” với nhiều hoạt động ý nghĩa đã hướng về học sinh tại nhiều điểm trường vùng cao; thăm và chúc Tết sớm cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang.

Chương trình do Đoàn cơ sở Ban Công tác Thanh thiếu nhi T.Ư Đoàn chủ trì, phối hợp với Trung tâm Tư vấn Thanh niên Việt Nam, Đoàn Thanh niên Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp, Công ty CP Truyền thông Giang Sơn tổ chức.

dongamvungcao.jpg

Ban Tổ chức đã thăm, trao quà tại các điểm trường, trong đó có điểm trường Tiểu học thôn Khun (xã Bằng Lang), điểm trường Tiểu học Má Lủng (xã Ma Lé) và điểm trường Nà Ke, trường mầm non Nậm Ban (xã Tác Ngà).

Hàng trăm suất quà gồm áo ấm, bánh, sữa, bánh chưng và tiền mặt đã được trao tận tay các em học sinh, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, học tập trong mùa Đông.

dongamvungcao1.jpg

Bên cạnh hoạt động trao quà, chương trình diễn ra hoạt động giao lưu, động viên tinh thần, tạo không khí thân thiện, gần gũi, giúp các em thêm động lực đến trường.

Cũng trong chương trình, đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết sớm cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú, thể hiện sự quan tâm, động viên của tuổi trẻ đối với lực lượng đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

dongamvungcao4.jpg
dongamvungcao3.jpg

Qua chương trình, tiếp tục khẳng định vai trò xung kích, trách nhiệm xã hội của tổ chức Đoàn trong các hoạt động an sinh, tình nguyện vì cộng đồng; đồng thời là dịp để đoàn viên, thanh niên rèn luyện kỹ năng thực tiễn, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường gắn kết giữa tổ chức Đoàn với địa phương.

Xuân Tùng
#đông ấm vùng cao #Tuyên Quang #học sinh #biên phòng #tình nguyện #quà tặng #trách nhiệm xã hội

