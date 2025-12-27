Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Bộ đội Biên phòng Gia Lai tuyên dương 15 gương mặt trẻ

Nguyễn Minh
TPO - Với những thành tích xuất sắc, tiêu biểu trên nhiều mặt công tác, 10 quân nhân đã được Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai trao tặng danh hiệu Gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2025; 5 quân nhân khác được trao tặng danh hiệu Gương mặt trẻ triển vọng.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai vừa tổ chức chương trình tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu và Gương mặt trẻ triển vọng năm 2025, nhằm tôn vinh những cán bộ, đoàn viên có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng, chống tội phạm, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, cũng như trong hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Đại biểu Gương mặt trẻ tiêu biểu và triển vọng dâng hoa tại tượng đài Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng.

Theo Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai, trong năm 2025, tuổi trẻ đơn vị đã luôn nỗ lực, khắc phục khó khăn, tiền phong, gương mẫu, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ.

Cùng với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, tuổi trẻ BĐBP tỉnh luôn xung kích đi đầu trong tuần tra, kiểm soát, đấu tranh phòng chống tội phạm, tuyên truyền pháp luật cho nhân dân trên biên giới.

Tổ chức cơ sở Đoàn trong BĐBP tỉnh đã triển khai nhiều mô hình, chương trình, việc làm thiết thực, nổi bật như “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản”; “Sắc xuân biên giới - Tết sẻ chia”; “Đông ấm lòng biên giới”; “Xuân gắn kết - Tết biên cương”, với tổng trị giá quà và tiền mặt hơn một tỷ đồng.

Tuổi trẻ đơn vị cũng đã tham gia tổ chức hiệu quả các chương trình Tháng Thanh niên, “Tháng 3 biên giới” với chủ đề “Biên cương Tổ quốc tôi” trên địa bàn các xã biên giới. Thông qua các chương trình, đã trao tặng 2 công trình “Ánh sáng vùng biên”, 220 suất quà, 15 suất học bổng và nhiều phần quà thiết thực với tổng trị giá 200 triệu đồng.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai trao chứng nhận Gương mặt trẻ tiêu biểu, Gương mặt trẻ triển vọng tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tuổi trẻ BĐBP tỉnh còn duy trì, thực hiện có hiệu quả các mô hình, chương trình, phong trào giúp dân phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, xóa đói, giảm nghèo trên khu vực biên giới như “Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn Biên phòng”, “Bếp ăn tình thương”, “Tay kéo biên phòng”, “Tiết học Biên cương”, “Thanh niên BĐBP tỉnh xung kích mùa bão, lũ năm 2025”, “Mỗi tuần giúp đỡ một hộ nghèo ở khu vực biên giới”.

Biểu dương những nỗ lực, cố gắng của tuổi trẻ toàn đơn vị trong thời gian qua, Đại tá Rơ Mah Tuân - Phó Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai, nhấn mạnh, việc tuyên dương danh hiệu Gương mặt trẻ tiêu biểu có ý nghĩa quan trọng, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đoàn viên, thanh niên tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, lập nhiều thành tích hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Đại tá Rơ Mah Tuân đề nghị trong thời gian tới, tuổi trẻ BĐBP tỉnh Gia Lai tiếp tục rèn luyện bản lĩnh, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xung kích đi đầu trong các phong trào thi đua, các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó quân - dân nơi biên giới.

Nguyễn Minh
#Vinh danh 15 điển hình trẻ của Bộ đội Biên phòng Gia Lai #Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai #Gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2025 #Gương mặt trẻ triển vọng #thành tích xuất sắc #bảo vệ biên giới #công tác Đoàn và phong trào thanh niên

