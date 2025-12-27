Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sinh viên Sơn La và các tỉnh Bắc Lào toạ đàm, hòa ca vun đắp tình hữu nghị

Viết Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Diễn đàn “Sinh viên Việt Nam – Lào tự tin cùng hội nhập” và Chương trình nghệ thuật hữu nghị “Sinh viên Việt Nam – Lào hòa ca” năm 2025, hoạt động thiết thực thắt chặt mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa học sinh, sinh viên các tỉnh Bắc Lào và Sơn La.

tp-1.jpg
Đại biểu trao đổi tại diễn đàn “Sinh viên Việt Nam – Lào tự tin cùng hội nhập”.

Tối 26/12, tại tỉnh Sơn La đã diễn ra diễn đàn “Sinh viên Việt Nam – Lào tự tin cùng hội nhập” và Chương trình nghệ thuật hữu nghị “Sinh viên Việt Nam – Lào hòa ca” năm 2025. Chương trình do Tỉnh Đoàn Sơn La phối hợp với Trường Đại học Tây Bắc, Trường Cao đẳng Sơn La và Trường Cao đẳng Y tế Sơn La tổ chức.

Phát biểu tại chương trình, chị Cầm Thị Huyền Trang - Bí thư Tỉnh Đoàn Sơn La cho biết, diễn đàn và chương trình nghệ thuật là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa học sinh, sinh viên các tỉnh Bắc Lào và Sơn La.

Hoạt động này, cũng khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ trong việc gìn giữ và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai dân tộc.

tp-3.jpg
Chị Cầm Thị Huyền Trang phát biểu tại diễn đàn “Sinh viên Việt Nam – Lào tự tin cùng hội nhập”.

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo Tỉnh Đoàn các tỉnh Xay Nhạ Bu Ly, U Đôm Xay (CHDCND Lào), lãnh đạo Tỉnh Đoàn Sơn La cùng hơn 800 sinh viên, lưu học sinh Việt Nam – Lào đang học tập trên địa bàn tỉnh.

Diễn đàn là không gian giao lưu, trao đổi kinh nghiệm học tập, rèn luyện kỹ năng hội nhập quốc tế cho sinh viên; đồng thời chia sẻ các giải pháp hỗ trợ lưu sinh viên Lào trong học tập, sinh hoạt, học tiếng Việt và giao lưu văn hóa. Qua đó, góp phần tăng cường sự hiểu biết, gắn kết sinh viên hai nước, xây dựng môi trường học tập thân thiện, đoàn kết.

tp-9.jpg
Các đại biểu tham gia “Sinh viên Việt Nam – Lào tự tin cùng hội nhập” và Chương trình nghệ thuật hữu nghị “Sinh viên Việt Nam – Lào hòa ca”.

Chương trình nghệ thuật hữu nghị với nhiều tiết mục đặc sắc mang đậm bản sắc văn hóa hai dân tộc đã để lại ấn tượng sâu sắc, lan tỏa tinh thần đoàn kết, hữu nghị Việt Nam – Lào trong đoàn viên, thanh niên và sinh viên.

tp-7.jpg
tp-8.jpg
Các tiết mục nghệ thuật của trong chương trình nghệ thuật hữu nghị “Sinh viên Việt Nam – Lào hòa ca”.
tp-4.jpg
Lãnh đạo Tỉnh Đoàn các tỉnh Xay Nhạ Bu Ly, U Đôm Xay (CHDCND Lào) và Sơn La tặng quà sinh viên Việt Nam - Lào.
Viết Hà
#hữu nghị #Việt Nam – Lào #sinh viên #tỉnh Sơn La #hội nhập #giao lưu hữu nghị

