Gần 1.800 lượt học sinh được nhận làm 'con nuôi đồn biên phòng'

TPO - Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng” được cấp ủy chính quyền địa phương, nhân dân khu vực biên giới ghi nhận, đánh giá cao. Giai đoạn 2020-2025, hơn 12.100 học sinh có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ, gần 1.800 lượt học sinh được nhận nuôi.

Ngày 26/11, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công tác quần chúng (CTQC) giai đoạn 2020-2025; xác định phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2025-2030.

Tới dự hội nghị có Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP; lãnh đạo, đại biểu Bộ Tư lệnh BĐBP, Ban Thanh niên Quân đội, Ban Phụ nữ Quân đội, Ban Công đoàn Quốc phòng.

Ảnh: Nguyễn Minh

Theo Cục Chính trị BĐBP, giai đoạn 2020-2025, hoạt động CTQC đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các đơn vị; đồng thời, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Đặc biệt, giai đoạn 2020-2025, các tổ chức quần chúng trong BĐBP nhận trách nhiệm trực tiếp chăm lo cho các cháu trong Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng”, được cấp ủy chính quyền địa phương, nhân dân khu vực biên giới ghi nhận, đánh giá cao.

Chương trình đã nhận hỗ trợ 12.107 lượt cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn với mức tiền 500 nghìn đồng/tháng/cháu; nhận nuôi 1.795 lượt cháu; tổng trị giá gần 67,7 tỉ đồng.

Tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025, tập thể thanh niên, phụ nữ, công đoàn BĐBP liên tục được Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen; gần 1.000 tập thể và hơn 7.000 cá nhân được tặng danh hiệu thi đua các cấp.

Video: Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP, phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP, ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng và nhiệt liệt biểu dương những kết quả, thành tích mà các tổ chức quần chúng đã đạt được trong giai đoạn vừa qua; đồng thời đề nghị cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục quan tâm, sát sao, thiết thực hơn nữa tới CTQC.

“Tôi rất tự hào về một thế hệ thanh niên BĐBP tràn đầy nhiệt huyết, không ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng dấn thân, xung kích trong nhiệm vụ tuần tra bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng chống tội phạm, giúp dân trong thiên tai, bão lũ, phát triển kinh tế xã hội, vận động quần chúng”, Chính ủy BĐBP khẳng định.

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn cũng nhấn mạnh, các nữ quân nhân BĐBP không chỉ giỏi việc nước, đảm việc nhà mà còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, giúp đỡ phụ nữ, trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa phẩm chất nhân văn, nhân ái của phụ nữ BĐBP.

Các công đoàn viên, người lao động luôn thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, tích cực phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ mới vào lao động, sản xuất, công tác.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh BĐBP tặng hoa chúc mừng hội nghị.

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn yêu cầu, thời gian tới, các tổ chức quần chúng cần tiếp tục đổi mới, nhất là trong sinh hoạt, để cán bộ, hội viên, đoàn viên cảm thấy hào hứng, phấn khởi khi tham gia.

Các cán bộ Hội, Đoàn cần năng động trong công tác tham mưu, đề xuất; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên, đoàn viên. Cán bộ, hội viên, đoàn viên cần trách nhiệm, nỗ lực, cố gắng hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ của mình và nhiệm vụ của các tổ chức quần chúng giao cho.

Chính ủy BĐBP bày tỏ tin tưởng, CTQC trong BĐBP 5 năm tới sẽ phát triển mạnh mẽ hơn, toàn diện hơn, tạo chuyển biến tích cực vững chắc trong mỗi tổ chức Đoàn, Hội, Công đoàn và đoàn viên thanh niên, hội viên, người lao động; góp phần xây dựng lực lượng BĐBP "cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại", bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc chào mừng hội nghị.

Qua đó, tiếp tục có thêm nhiều chương trình, mô hình, phong trào an sinh xã hội, hướng về người dân nơi biên giới, góp phần lan tỏa sâu rộng hơn nữa hình ảnh cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ" và màu áo quân hàm xanh trong nhân dân, đặc biệt là đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận báo cáo chính trị của Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ XI, Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân đội lần thứ VIII và Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ XI; thảo luận các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XIII; Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV; thảo luận, đóng góp sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Điều lệ Hội Phụ nữ, Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

﻿ ﻿ Quang cảnh hội nghị.