Chiến sĩ Hải quân và Biên phòng xuyên đêm ứng cứu người dân trong mưa lũ lớn

TPO - Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân và Biên phòng Khánh Hoà đang dốc sức đồng hỗ trợ người dân vượt lũ, với tinh thần cứu giúp dân như chính người thân của mình.

Trước diễn biến mưa lớn kéo dài gây ngập lụt sâu tại nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk những ngày qua, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Hải quân và đề nghị của chính quyền địa phương, từ đêm 19/11 đến sáng 21/11, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã điều động 5 đoàn công tác đi ứng cứu đồng bào.

Video: Vùng 4 Hải quân triển khai lực lượng và phương tiện giúp nhân dân phường Tây Nha Trang và xã Cam Lâm (tỉnh Khánh Hòa) đến nơi an toàn.

Các đoàn công tác với hơn 500 cán bộ, chiến sĩ cùng 63 xe ô tô các loại, 22 xuồng cao tốc và nhiều trang bị, vật chất bảo đảm cùng nhu yếu phẩm, đã xuyên đêm đến với bà con khu vực vùng lũ, những địa bàn bị ngập nặng, cô lập cục bộ ở hai tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk.

Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cũng khẩn trương triển khai nguồn hỗ trợ trị giá 150 triệu đồng (gồm 200 suất quà) của Quân chủng Hải quân đến với người dân các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề.

Đến nay, các lực lượng của Vùng 4 Hải quân đã cứu hàng trăm hộ dân với gần 2.000 người dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Đoàn công tác của Vùng đã tới hỗ trợ, giúp đỡ, tặng nhu yếu phẩm, thuốc men cho nhân dân vùng lũ với tổng trị giá hơn 500 triệu đồng.

Vùng 4 Hải quân hỗ trợ nhu yếu phẩm cho nhân dân vùng lũ xã Cam Lâm và xã Cam Hòa của tỉnh Khánh Hòa.

Trực tiếp chỉ huy lực lượng của Vùng đi giúp dân, Đại tá Bùi Quang Thuyên - Phó Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, chia sẻ: “Thực hiện nghiêm chỉ đạo của trên, với tinh thần cứu giúp nhân dân như chính người thân của mình, chúng tôi đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện để tiếp cận và đưa bà con ra khỏi vùng nguy hiểm trong thời gian nhanh nhất, kịp thời trao tận tay bà con các nguồn hỗ trợ thiết yếu”.

Theo Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Khánh Hòa, tối ngày 20/11, trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa lớn trên diện rộng, nhiều khu vực trên địa bàn phường Tây Nha Trang vẫn ngập sâu trong nước.

Dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, Ban chỉ huy BĐBP tỉnh Khánh Hòa đã huy động tối đa lực lượng chia thành nhiều tổ, dùng phao và xe chuyên dụng tiếp cận các hộ dân bị chia cắt, cung cấp thức ăn, nước uống và đưa các gia đình có nhà bị ngập sâu trong nước ra vị trí an toàn, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Video: Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa tham gia ứng cứu nhân dân trong mưa lũ.

Lực lượng Biên phòng tỉnh cũng đã phối hợp với các đơn vị thành lập khu vực điều phối, tiếp nhận thông tin các hộ dân bị chia cắt, đồng thời cung cấp quần áo, bánh mỳ, sữa, nước uống, chăm sóc y tế ban đầu cho người dân.

Cũng trong ngày 20/11, BĐBP Khánh Hòa đã liên tiếp cứu nạn hai vụ trôi dạt trên vịnh Nha Trang, khi nước lũ dâng cao và thời tiết diễn biến phức tạp, kịp thời cứu sống ba ngư dân.

Theo đó, vào lúc gần 2 giờ sáng ngày 20/11, tàu cá KH-07776-TS cùng hai ngư dân đang neo đậu tại khu vực cửa biển sông Cái thì bị nước lũ dâng cao, dòng chảy mạnh làm đứt neo và chìm tại chỗ. Hai ngư dân Nguyễn Đình Phụng (SN 1976) và Trần Ngọc Nhật (SN 1989, cùng trú phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) bị cuốn trôi ra vịnh.

Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa cứu nạn ngư dân bị cuốn trôi trong thời tiết diễn biến phức tạp.

Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa chăm sóc sức khỏe ngư dân bị cuốn trôi sau khi cứu nạn thành công.

Ban chỉ huy BĐBP tỉnh đã điều động kíp tàu Biên phòng và trưng dụng phương tiện của Công ty CP Vinpearl Nha Trang nhanh chóng tổ chức tìm kiếm. Đến 9 giờ cùng ngày, lực lượng cứu nạn tiếp cận được hai nạn nhân, tiến hành chăm sóc y tế và đưa về bờ an toàn.

Tiếp đó, BĐBP Khánh Hòa phát hiện ba tàu cá bị đứt neo và một ngư dân bị cuốn trôi ra vịnh, tại khu vực cầu Trần Phú, phường Bắc Nha Trang. Vào lúc 10 giờ 30 phút, lực lượng cứu hộ của Biên phòng Khánh Hòa đã tiếp cận và đưa ngư dân gặp nạn là ông Bùi Văn Mỹ (SN 1970, trú phường Bắc Nha Trang) vào bờ an toàn.