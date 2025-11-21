Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Chiến sĩ Hải quân và Biên phòng xuyên đêm ứng cứu người dân trong mưa lũ lớn

Nguyễn Minh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân và Biên phòng Khánh Hoà đang dốc sức đồng hỗ trợ người dân vượt lũ, với tinh thần cứu giúp dân như chính người thân của mình.

Trước diễn biến mưa lớn kéo dài gây ngập lụt sâu tại nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk những ngày qua, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Hải quân và đề nghị của chính quyền địa phương, từ đêm 19/11 đến sáng 21/11, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã điều động 5 đoàn công tác đi ứng cứu đồng bào.

Video: Vùng 4 Hải quân triển khai lực lượng và phương tiện giúp nhân dân phường Tây Nha Trang và xã Cam Lâm (tỉnh Khánh Hòa) đến nơi an toàn.

Các đoàn công tác với hơn 500 cán bộ, chiến sĩ cùng 63 xe ô tô các loại, 22 xuồng cao tốc và nhiều trang bị, vật chất bảo đảm cùng nhu yếu phẩm, đã xuyên đêm đến với bà con khu vực vùng lũ, những địa bàn bị ngập nặng, cô lập cục bộ ở hai tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk.

Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cũng khẩn trương triển khai nguồn hỗ trợ trị giá 150 triệu đồng (gồm 200 suất quà) của Quân chủng Hải quân đến với người dân các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề.

Đến nay, các lực lượng của Vùng 4 Hải quân đã cứu hàng trăm hộ dân với gần 2.000 người dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Đoàn công tác của Vùng đã tới hỗ trợ, giúp đỡ, tặng nhu yếu phẩm, thuốc men cho nhân dân vùng lũ với tổng trị giá hơn 500 triệu đồng.

vung-4-hai-quan-ho-tro-nhu-yeu-pham-cho-nhan-dan-vung-lu-xa-cam-lam-cam-hoa-tinh-khanh-hoa.jpg
Vùng 4 Hải quân hỗ trợ nhu yếu phẩm cho nhân dân vùng lũ xã Cam Lâm và xã Cam Hòa của tỉnh Khánh Hòa.

Trực tiếp chỉ huy lực lượng của Vùng đi giúp dân, Đại tá Bùi Quang Thuyên - Phó Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, chia sẻ: “Thực hiện nghiêm chỉ đạo của trên, với tinh thần cứu giúp nhân dân như chính người thân của mình, chúng tôi đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện để tiếp cận và đưa bà con ra khỏi vùng nguy hiểm trong thời gian nhanh nhất, kịp thời trao tận tay bà con các nguồn hỗ trợ thiết yếu”.

Theo Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Khánh Hòa, tối ngày 20/11, trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa lớn trên diện rộng, nhiều khu vực trên địa bàn phường Tây Nha Trang vẫn ngập sâu trong nước.

Dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, Ban chỉ huy BĐBP tỉnh Khánh Hòa đã huy động tối đa lực lượng chia thành nhiều tổ, dùng phao và xe chuyên dụng tiếp cận các hộ dân bị chia cắt, cung cấp thức ăn, nước uống và đưa các gia đình có nhà bị ngập sâu trong nước ra vị trí an toàn, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Video: Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa tham gia ứng cứu nhân dân trong mưa lũ.

Lực lượng Biên phòng tỉnh cũng đã phối hợp với các đơn vị thành lập khu vực điều phối, tiếp nhận thông tin các hộ dân bị chia cắt, đồng thời cung cấp quần áo, bánh mỳ, sữa, nước uống, chăm sóc y tế ban đầu cho người dân.

Cũng trong ngày 20/11, BĐBP Khánh Hòa đã liên tiếp cứu nạn hai vụ trôi dạt trên vịnh Nha Trang, khi nước lũ dâng cao và thời tiết diễn biến phức tạp, kịp thời cứu sống ba ngư dân.

Theo đó, vào lúc gần 2 giờ sáng ngày 20/11, tàu cá KH-07776-TS cùng hai ngư dân đang neo đậu tại khu vực cửa biển sông Cái thì bị nước lũ dâng cao, dòng chảy mạnh làm đứt neo và chìm tại chỗ. Hai ngư dân Nguyễn Đình Phụng (SN 1976) và Trần Ngọc Nhật (SN 1989, cùng trú phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) bị cuốn trôi ra vịnh.

bp-2.jpg
Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa cứu nạn ngư dân bị cuốn trôi trong thời tiết diễn biến phức tạp.
bp-1.jpg
Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa chăm sóc sức khỏe ngư dân bị cuốn trôi sau khi cứu nạn thành công.

Ban chỉ huy BĐBP tỉnh đã điều động kíp tàu Biên phòng và trưng dụng phương tiện của Công ty CP Vinpearl Nha Trang nhanh chóng tổ chức tìm kiếm. Đến 9 giờ cùng ngày, lực lượng cứu nạn tiếp cận được hai nạn nhân, tiến hành chăm sóc y tế và đưa về bờ an toàn.

Tiếp đó, BĐBP Khánh Hòa phát hiện ba tàu cá bị đứt neo và một ngư dân bị cuốn trôi ra vịnh, tại khu vực cầu Trần Phú, phường Bắc Nha Trang. Vào lúc 10 giờ 30 phút, lực lượng cứu hộ của Biên phòng Khánh Hòa đã tiếp cận và đưa ngư dân gặp nạn là ông Bùi Văn Mỹ (SN 1970, trú phường Bắc Nha Trang) vào bờ an toàn.

Nguyễn Minh
#Chiến sĩ Hải quân và Biên phòng #xuyên đêm ứng cứu người dân trong mưa lũ lớn #Vùng 4 Hải quân #Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa #đồng hành cùng nhân dân vượt lũ #mưa lũ các tỉnh miền Trung #bộ đội

Xem thêm

Cùng chuyên mục