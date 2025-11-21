Cảnh báo lũ khẩn cấp trên nhiều sông ở Đắk Lắk

TPO - Lũ khẩn cấp trên nhiều sông ở Đắk Lắk và khu vực lân cận, hàng loạt địa phương nguy cơ ngập sâu.

Sơ tán khẩn cấp trên 60 hộ dân một xã

Sáng 21/11, ông Phan Thanh Việt, Phó Chủ tịch UBND xã Krông Ana cho biết, tính đến 10h cùng ngày, các khu vực của xã đang bị ngập sâu gồm: cánh đồng Nông trường tháng 10, cánh đồng Bình Hòa thôn 6 Ea Chai, thôn 4 Bình Hòa, thôn Sơn Trà Bình Hòa, Buôn Trấp. Xã đã huy động lực lượng 4 tại chỗ, sơ tán hết các hộ dân trong diện bị ảnh hưởng. “Tính đến tối 20/11, toàn xã Krông Ana có 66 nhà dân bị ngập. Tất cả tài sản đã được các hộ dân di chuyển lên cao để đảm bảo an toàn. Sáng nay đang phát sinh thêm một số hộ bị ảnh hưởng, xã đang tiếp tục hỗ trợ sơ tán”, ông Việt cho hay.

Cầu Quảng Điền xã Krông Ana đi Lắk thất thủ, cấm các phương tiện qua lại.

Trước đó, ngày 19/11, nước dâng cao khiến đường vào Cầu treo Ea Chai qua thôn 6 Bình Hoà không thể lưu thông, cô lập toàn bộ 152 hộ với 689 khẩu đang sinh sống tại đây. Từ sáng 20/11, thôn bị cắt điện hoàn toàn, người dân di chuyển qua lại bằng thuyền tự phát.

Ngay sau khi nắm thông tin, chính quyền xã đã cung cấp áo phao cho người dân để đảm bảo an toàn đi lại. Riêng đối với học sinh, xã hỗ trợ kinh phí nhiên liệu đưa đón miễn phí. Từ ngày 20/11, xã tạm thời cho 53 học sinh của thôn nghỉ học do nước dâng cao.

Nhiều khu vực xã Krông Ana chìm trong biển nước

Lãnh đạo xã Krông Ana đi kiểm tra công tác cứu hộ, sơ tán dân.

Ngập lụt cũng ảnh hưởng đến hệ thống giao thông như: Tỉnh lộ ĐT.698 (km0+440 – km2+050) ngập 1,61km, sâu từ 10–150cm, khiến tuyến đường không thể lưu thông từ 17h ngày 18/11. Đoạn đường hai bên Cầu Ea Chai, thôn 6 Bình Hoà cũng chỉ có thể di chuyển bằng thuyền. Một số đoạn đường nội đồng và đoạn liên xã qua Đèo Cư Pao bị sạt lở, không thể lưu thông.

Tính đến ngày 20/11, toàn xã Krông Ana ngập úng khoảng 50.000m² hoa màu và cây lâu năm đang vào thời điểm thu hoạch tại các thôn: Buôn Trấp, Sơn Trà, 1 Quảng Điền, 4 Bình Hoà.

Lũ khẩn cấp trên nhiều sông

Rạng sáng 21/11, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Lắk phát đi tin lũ khẩn cấp trên sông Ba, sông Krông Ana, sông Srê Pốk; đồng thời cảnh báo lũ trên sông Bàn Thạch và sông Krông Búk tiếp tục diễn biến phức tạp.

Mưa lũ tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Theo ghi nhận lúc 1h ngày 21/11, mực nước lũ trên các sông Ba, Kỳ Lộ, Bàn Thạch và Krông Búk có xu hướng giảm. Riêng hạ lưu sông Srê Pốk lũ tăng nhanh và duy trì ở mức rất cao, nhiều trạm vượt mức báo động 3.

Cụ thể:

Sông Ba: Củng Sơn đạt 34,35m (dưới báo động (BĐ) 3 là 0,15m), Phú Lâm 3,85m (trên BĐ3 khoảng 0,15m).

Sông Kỳ Lộ: Trạm Hà Bằng đạt 7,80m (trên BĐ1 khoảng 0,30m).

Sông Bàn Thạch: Hòa Mỹ Tây 12,68m (dưới BĐ3 là 0,82m).

Sông Srê Pốk: Giang Sơn 425,93m (trên BĐ3 là 1,93m); Bản Đôn 174,67m (trên BĐ3 là 0,67m); Krông Búk 455,13m (trên BĐ2 khoảng 0,13m).

Trong 12–24 giờ tới, lũ trên sông Ba, Kỳ Lộ và Bàn Thạch được dự báo giảm và dao động từ mức BĐ1 đến BĐ2.

Trên sông Srê Pốk, mực nước tiếp tục lên và duy trì ở mức cao, trong đó:

Trạm Bản Đôn có thể đạt đỉnh trên BĐ3 từ 0,70–1,20m.

Trạm Giang Sơn khả năng lên cao hơn BĐ3 từ 2,50–2,90m.

Trạm Krông Búk giảm dần nhưng còn dao động dưới BĐ2.

Người dân xã Krông Ana, Đắk Lắk dùng thuyền để di chuyển đồ đạc, sơ tán tránh ngập.

Đài Khí tượng Thủy văn cảnh báo lũ có thể gây ngập sâu tại các vùng trũng thấp, ven sông suối; đồng thời làm tăng nguy cơ sạt lở đất ở nhiều khu vực.

Các địa phương có nguy cơ cao gồm: Phú Mỡ, Đồng Xuân, Xuân Lãnh, Xuân Phước, Sơn Hòa, Sông Hinh, Tây Hòa, Phú Hòa, Hòa Thịnh, Bình Kiến, Ea Ly, Ea Bá, Tây Sơn, Vân Hòa, Đức Bình, Sơn Thành, Hòa Mỹ, Suối Trai, Phú Hòa 1, phường Bình Kiến, phường Tuy Hòa, Hòa Sơn, Cư Pui, Vụ Bổn, Krông Bông, Đăng Kang, Ea Ning, Dray Bhăng, Dur Kmăl, Đắk Liêng, Krông Ana, Ea Na, Hòa Phú, Ea Nuôl, Ea Wer, Ea Súp, Ea Rốk, Ia Lốp, Ea Bung, Ea R’vê.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển qua các ngầm, tràn, suối nhỏ, đồng thời theo dõi sát các bản tin dự báo, cảnh báo tiếp theo.