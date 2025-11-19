Hàng loạt thuỷ điện xả tràn, hạ du Đắk Lắk nguy cấp

TPO - Những trận mưa lịch sử liên tiếp trút xuống Đắk Lắk đã đẩy mực nước các sông lên vượt kỷ lục, nhiều nơi ngập sâu và bị cô lập. Trước áp lực lũ dồn dập, hàng loạt nhà máy thủy điện buộc phải đồng loạt mở tràn, khiến tình hình hạ du càng thêm nguy cấp.

Ngày 19/11, Sở Nông nghiệp và Môi trường Đắk Lắk đã có báo cáo về tình hình ảnh hưởng do mưa lớn, lũ, ngập lụt trên địa bàn tỉnh (tính đến 16h00 cùng ngày).

Theo đó, mưa lớn kéo dài nhiều ngày do ảnh hưởng của nhiễu động gió Đông hoạt động mạnh trên khu vực Trung Bộ đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh.

Các xã phía Đông tỉnh Đắk Lắk bị ngập nặng.

Từ 19h ngày 15 đến 15h ngày 19/11, lượng mưa đo được tại nhiều trạm đạt từ 400–800mm, một số nơi vượt 900mm, như Sơn Định 910,6mm; Ea Ly 1.026,6mm; Sơn Thành Đông 1.026,6mm; Ea Bar 1.150,6mm và Sơn Thành Tây lên tới 1.428,6mm.

Mực nước trên các sông lúc 13h ngày 19/11 cũng ghi nhận mức lũ rất cao: Sông Ba tại trạm Củng Sơn đạt 39,08m, vượt báo động 3 tới 4,58m; trạm Phú Lâm 4,70m, trên báo động 3 là 1,0m. Trên sông Kỳ Lộ, trạm Hà Bằng ghi nhận 13,90m, vượt lũ lịch sử năm 2009 tới 0,43m. Nhiều trạm khác như Xuân Lâm trên sông Tam Giang, Hòa Mỹ Tây trên sông Bàn Thạch, hay các trạm Giang Sơn, Bản Đôn, Krông Búk trên sông Srê Pốk đều vượt mức báo động.

Dự báo từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh cho biết, từ tối 19 đến tối 21/11, khu vực phía Đông tỉnh và các xã đặc trưng M’Đrắk tiếp tục có mưa rất to với tổng lượng mưa 200–300mm, có nơi vượt 500mm. Phía Tây tỉnh mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 70–150mm, có nơi trên 200mm. Cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa có cường suất lớn hơn 200mm trong 3 giờ.

Trong bối cảnh mưa lũ dồn dập, các hồ thủy điện trên địa bàn buộc phải đồng loạt xả tràn để đảm bảo an toàn.

Tại Sông Ba Hạ, lúc 16h ngày 19/11, lưu lượng về hồ 16.120m³/s, tổng lượng xả 16.100m³/s. Sông Hinh xả 1.349m³/s; Krông H’Năng xả 2.883m³/s; Srêpốk 3 xả 953m³/s; Buôn Kuốp xả 750m³/s; Buôn Tua Srah xả 430,2m³/s.

Việc xả lũ với lưu lượng lớn đang khiến mực nước hạ du các sông tiếp tục lên, đặc biệt dự báo đỉnh lũ tại trạm Củng Sơn trên sông Ba có khả năng vượt lũ lịch sử 1993 từ 1,0-1,3m.

Ông Tạ Anh Tuấn – Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, đợt mưa lũ lần này gây ngập sâu trên diện rộng, đặc biệt nghiêm trọng tại Đồng Xuân và khu vực Tuy An (cũ), nơi mực nước đã vượt đỉnh lũ năm 1993, khiến nhiều vùng bị cô lập hoàn toàn. Nước chảy xiết và ngập sâu khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng công an và chính quyền cơ sở đã di dời người dân đến nhà tránh lũ, đồng thời kích hoạt tối đa phương châm “4 tại chỗ”. Các xã, phường sử dụng ca nô, ghe, thúng để tiếp cận và cứu hộ. Tỉnh cũng huy động hai ca nô cỡ lớn hạ thủy trên sông Ba và sông Kỳ Lộ để hỗ trợ khu vực ngập sâu.

Nhiều khu vực ngập tới nóc nhà dân.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã huy động toàn bộ ca nô, xuồng cứu hộ; Quân khu 5 tăng cường lực lượng tiếp cận các điểm nguy hiểm. Tuy nhiên, tại nhiều xã như Đồng Xuân, Tuy An Bắc, Tuy An Đông, Ô Loan…, nước lũ chảy xiết khiến phương tiện cứu hộ không thể vào được, đặc biệt là khu vực có 135 người thuộc 40 hộ dân ở xã Đồng Xuân đang bị mắc kẹt.