Sơ tán 180 người dân trong đêm mưa lũ

TPO - Trong đêm tối, lực lượng cứu hộ đã kịp thời đưa 180 người dân thôn Ea Hanh (xã Yang Mao, tỉnh Đắk Lắk) ra khỏi vùng ngập lụt và nguy cơ sạt lở, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Lực lượng cứu hộ sơ tán người dân trong đêm.

Tối 18/11, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với chính quyền xã Yang Mao hoàn tất việc sơ tán 180 người dân bị cô lập ở thôn Ea Hanh đến nơi an toàn, giữa nguy cơ sạt lở núi luôn rình rập. Đồng thời, lương thực, thực phẩm cũng được chuyển đến 26 hộ dân khác còn bị chia cắt, chờ nước rút để tiếp tục di dời.

Theo báo cáo của UBND xã Yang Mao, mưa lớn kéo dài suốt 3 ngày khiến thôn Ea Hanh ngập sâu, nhiều khu vực cô lập hoàn toàn. Sáng 18/11, lực lượng địa phương đã căng dây qua sông để sơ tán người dân, nhưng đến chiều nước lũ dâng mạnh buộc phải tạm dừng.

Đêm cùng ngày, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp tục giải cứu từng gia đình, bảo đảm mọi người được đưa ra khỏi vùng nguy hiểm.

Lực lượng cứu hộ tham gia sơ tán người dân trong đêm tối.

Trước đó, mưa lũ gây ảnh hưởng nặng nề trên địa bàn xã Yang Mao. Đơn cử như gia đình chị H Rỡ Niê (30 tuổi, ở buôn Tơng Rang A) đã trải qua cú sốc kép khi căn nhà mới dựng chỉ 2 năm bị lũ cuốn trôi trong vài phút.

Chị H Rỡ kể, khoảng 6h sáng 17/11, nước từ thượng nguồn tràn về quá nhanh, chị chỉ kịp ôm xấp giấy tờ quan trọng và bế con 3 tuổi chạy thoát, còn chồng chị vội dắt xe máy theo sau.

“Chưa tới 10 phút mà nhà tôi đã nghiêng, rồi sập, rồi trôi mất. Mọi thứ tan biến trước mắt tôi”, chị H Rỡ nghẹn ngào kể. Đây là lần thứ hai gia đình chị trắng tay vì lũ. Lần đầu tiên xảy ra vào năm 2017, khi trận lũ trước cuốn phăng căn nhà cũ.