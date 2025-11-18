Kéo dây cáp cứu người giữa dòng lũ, sơ tán khẩn 200 dân bị cô lập

TPO - Lực lượng chức năng ở xã Yang Mao, tỉnh Đắk Lắk phải căng dây cáp qua dòng nước xiết để cứu người và tổ chức sơ tán khẩn khoảng 200 dân khỏi khu vực nguy hiểm.

Lực lượng cứu hộ căng dây cáp sơ tán dân.

Ngày 18/11, ông Võ Tấn Trực - Chủ tịch UBND xã Yang Mao cho biết, địa phương đang sơ tán khẩn khoảng 200 người ở thôn Ea Hanh, nơi đang bị cô lập và đối diện nguy cơ sạt lở cao.

Theo ông Trực, do nước lũ chảy xiết, không thể dùng thuyền hoặc ca nô, lực lượng cứu hộ buộc phải căng dây lớn qua sông để đưa từng người ra ngoài. Tuy nhiên, mưa quá lớn nên việc sơ tán phải tạm dừng để đảm bảo an toàn.

Trong khi chờ điều kiện thuận lợi, lực lượng công an, dân quân và người dân đang tiếp tế nhu yếu phẩm, áo phao và thuốc men vào các khu vực bị cô lập. Toàn xã hiện còn 4 thôn bị chia cắt, 2 cầu hư hỏng nặng, lực lượng tại chỗ tiếp tục ứng trực xuyên đêm để hỗ trợ dân và triển khai phương án di dời an toàn.

Lãnh đạo UBND xã Yang Mao cho biết mưa lớn đã gây sạt lở nhiều điểm, làm hư hỏng nhà dân, cuốn trôi cầu và đường, khiến nhiều khu vực hoàn toàn bị cô lập. Trên tuyến Trường Sơn Đông (tỉnh lộ 12) qua Krông Bông, Cư Pui và Yang Mao, hàng chục điểm sạt lở đất đá từ đồi tràn xuống vùi lấp mặt đường, nhiều cầu dân sinh bị cuốn trôi.

Cây cầu bị lũ cuốn hư hỏng, khiến 4 thôn ở xã Yang Mao bị cô lập.

Chiều 18/11, ông Tạ Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cùng đoàn công tác có mặt tại xã Yang Mao để kiểm tra thiệt hại do mưa lũ và chỉ đạo khẩn trương di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm.

Theo UBND xã Yang Mao, mưa lớn đã làm 8 căn nhà hư hỏng nặng, trong đó một căn bị sập hoàn toàn, 6 căn bị nước cuốn trôi, nhiều nhà khác ngập sâu. Hệ thống giao thông gần như tê liệt, nhiều cầu và đoạn đường bị sạt lở, một số khu vực bị cô lập.

Ông Tạ Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk (giữa), đi thực tế khu vực bị ngập úng, chia cắt tại xã Yang Mao.

Ông Tạ Anh Tuấn yêu cầu xã kiên quyết sơ tán toàn bộ người dân trong vùng nguy cơ, đặc biệt hơn 20 hộ ở vị trí nguy hiểm cao. Việc di dời phải được thực hiện ngay, không chờ nước rút, huy động tối đa lực lượng phối hợp với công an, quân đội để đảm bảo an toàn.

UBND tỉnh Đắk Lắk cũng quyết định hỗ trợ trước mắt 60 triệu đồng/hộ với nhà bị trôi, sập. Về lâu dài, tỉnh yêu cầu rà soát các khu vực nguy cơ sạt lở, lập phương án tái định cư tại vị trí an toàn, gắn với đất sản xuất.