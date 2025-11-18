Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Kéo dây cáp cứu người giữa dòng lũ, sơ tán khẩn 200 dân bị cô lập

Huỳnh Thủy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Lực lượng chức năng ở xã Yang Mao, tỉnh Đắk Lắk phải căng dây cáp qua dòng nước xiết để cứu người và tổ chức sơ tán khẩn khoảng 200 dân khỏi khu vực nguy hiểm.

Lực lượng cứu hộ căng dây cáp sơ tán dân.

Ngày 18/11, ông Võ Tấn Trực - Chủ tịch UBND xã Yang Mao cho biết, địa phương đang sơ tán khẩn khoảng 200 người ở thôn Ea Hanh, nơi đang bị cô lập và đối diện nguy cơ sạt lở cao.

Theo ông Trực, do nước lũ chảy xiết, không thể dùng thuyền hoặc ca nô, lực lượng cứu hộ buộc phải căng dây lớn qua sông để đưa từng người ra ngoài. Tuy nhiên, mưa quá lớn nên việc sơ tán phải tạm dừng để đảm bảo an toàn.

Trong khi chờ điều kiện thuận lợi, lực lượng công an, dân quân và người dân đang tiếp tế nhu yếu phẩm, áo phao và thuốc men vào các khu vực bị cô lập. Toàn xã hiện còn 4 thôn bị chia cắt, 2 cầu hư hỏng nặng, lực lượng tại chỗ tiếp tục ứng trực xuyên đêm để hỗ trợ dân và triển khai phương án di dời an toàn.

Lãnh đạo UBND xã Yang Mao cho biết mưa lớn đã gây sạt lở nhiều điểm, làm hư hỏng nhà dân, cuốn trôi cầu và đường, khiến nhiều khu vực hoàn toàn bị cô lập. Trên tuyến Trường Sơn Đông (tỉnh lộ 12) qua Krông Bông, Cư Pui và Yang Mao, hàng chục điểm sạt lở đất đá từ đồi tràn xuống vùi lấp mặt đường, nhiều cầu dân sinh bị cuốn trôi.

tp-1-7419.jpg
Cây cầu bị lũ cuốn hư hỏng, khiến 4 thôn ở xã Yang Mao bị cô lập.

Chiều 18/11, ông Tạ Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cùng đoàn công tác có mặt tại xã Yang Mao để kiểm tra thiệt hại do mưa lũ và chỉ đạo khẩn trương di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm.

Theo UBND xã Yang Mao, mưa lớn đã làm 8 căn nhà hư hỏng nặng, trong đó một căn bị sập hoàn toàn, 6 căn bị nước cuốn trôi, nhiều nhà khác ngập sâu. Hệ thống giao thông gần như tê liệt, nhiều cầu và đoạn đường bị sạt lở, một số khu vực bị cô lập.

tienphong.jpg
Ông Tạ Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk (giữa), đi thực tế khu vực bị ngập úng, chia cắt tại xã Yang Mao.

Ông Tạ Anh Tuấn yêu cầu xã kiên quyết sơ tán toàn bộ người dân trong vùng nguy cơ, đặc biệt hơn 20 hộ ở vị trí nguy hiểm cao. Việc di dời phải được thực hiện ngay, không chờ nước rút, huy động tối đa lực lượng phối hợp với công an, quân đội để đảm bảo an toàn.

UBND tỉnh Đắk Lắk cũng quyết định hỗ trợ trước mắt 60 triệu đồng/hộ với nhà bị trôi, sập. Về lâu dài, tỉnh yêu cầu rà soát các khu vực nguy cơ sạt lở, lập phương án tái định cư tại vị trí an toàn, gắn với đất sản xuất.

Huỳnh Thủy
#Đắk Lắk #mưa lũ #sở tán #cô lập

Xem thêm

Cùng chuyên mục