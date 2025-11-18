Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Tiếp cận được 8 người mắc kẹt trong rẫy, nhiều khu vực ở Đắk Lắk vẫn nguy cơ ngập lũ

Huỳnh Thủy
TPO - Lực lượng chức năng xã Yang Mao (Đắk Lắk) đã tiếp cận được 8 người dân mắc kẹt trong rẫy do mưa lũ. Dù nước đang rút, nhiều khu vực vẫn tiềm ẩn nguy cơ ngập trở lại.

Sáng 18/11, ông Võ Tấn Trực - Chủ tịch UBND xã Yang Mao, cho biết: Lực lượng chức năng đã tiếp cận được 8 người dân bị mắc kẹt trong rẫy do mưa lũ. Theo ông Trực, trong thời gian bị cô lập, cả 8 người đều đảm bảo được lương thực, không ai rơi vào tình trạng thiếu đói. “Hiện nước lũ trên địa bàn đã rút dần. Nếu hôm nay không mưa, tình hình sẽ ổn hơn”, ông Trực nói.

tp-2.jpg
Cây cầu bắt ngang qua suối ở xã Yang Mao bị mưa lũ cuốn trôi hư hỏng.

Bà Trần Thị Lan (thôn 1, xã Yang Mao) cho biết, chồng bà là ông Đỗ Văn Kim bị mắc kẹt trong rẫy. Trong rẫy có một cái chòi, tối nào ông cũng vào đó ngủ để trông coi đàn gà. Sáng 17/11, nước suối dâng nhanh khiến cây cầu bắc qua bị cuốn trôi, hư hỏng. Bà cố gắng liên lạc nhưng ông Kim không thể ra ngoài, nên bà nhờ người hỗ trợ đi đường vòng men theo quả đồi để tiếp cận.

tp-1.jpg
Chồng bà Trần Thị Lan bị mắc kẹt trong rẫy.

Liên quan đến tình hình mưa lũ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, ông Nguyễn Ngọc Pháp - Chủ tịch UBND xã Krông Bông, cho biết nước lũ tại địa phương đang rút dần. Tuy nhiên, nước từ thượng nguồn tiếp tục đổ về các thôn hạ du sông Krông Bông, khiến chính quyền phải theo dõi sát diễn biến và chuẩn bị phương án sơ tán các hộ dân có nguy cơ ngập. “Mực nước sáng nay đã giảm, mức độ ảnh hưởng không lớn”, ông Pháp nói.

Trước đó, từ ngày 16 đến 17/11, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk xuất hiện mưa to đến rất to, gây ngập lụt và chia cắt giao thông. Hàng chục hộ dân tại các xã Cư Pui, Krông Bông, Yang Mao, Đức Bình, Sông Hinh… bị cô lập do nước lũ dâng cao.

tp-3.jpg
Nước lũ ngập nhà dân ở xã Cư Pui.

Theo thống kê sơ bộ của Sở Nông nghiệp và Môi trường Đắk Lắk, mưa lũ đã làm 7 căn nhà tại xã Yang Mao bị đổ sập, hư hỏng; 192 lượt nhà bị ngập. Nhiều tuyến đường và cầu dân sinh tại các xã Đức Bình, Yang Mao bị sạt lở, hư hỏng. Các địa phương khác đang tiếp tục thống kê thiệt hại do mưa lũ trong những ngày qua.

Huỳnh Thủy
