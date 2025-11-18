Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Chủ tịch xã chèo thuyền trong đêm lũ đưa đoàn công tác vào bờ an toàn

Huỳnh Thủy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thuyền máy chở đoàn công tác bị chết máy giữa dòng lũ đêm, Chủ tịch UBND xã Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk đã tự cầm mái chèo, vượt dòng nước xiết để đưa mọi người vào bờ an toàn.

Clip Chủ tịch UBND xã Krông Bông chèo thuyền bằng tay vượt lũ dữ.

Đêm 17/11, ông Nguyễn Ngọc Pháp - Chủ tịch UBND xã Krông Bông, đã tự cầm mái chèo, đưa đoàn công tác và phóng viên an toàn vào bờ sau khi thuyền máy bất ngờ hỏng chân vịt giữa dòng lũ.

Trước đó, ông Pháp cùng lực lượng chức năng đi khảo sát các thôn 29 và 30 để kiểm tra công tác phòng chống lũ lụt và sạt lở đất. Trên đường quay thì thuyền va vào vật thể lạ, chết máy cách bờ khoảng 600 m.

Khi ca nô cứu hộ đang hỗ trợ một người dân bị sốt cao, chưa thể tiếp ứng kịp, ông Pháp đã chủ động tự chèo thuyền trong đêm tối, hướng dẫn đoàn liên lạc với người trên bờ bật đèn chiếu sáng để định hướng.

tp-1.jpg
Chiếc thuyền chở đoàn của ông Nguyễn Ngọc Pháp - Chủ tịch UBND xã Krông Bông gặp sự cố.

Cùng trên thuyền, phóng viên Vũ Nam Trang (Đài Tiếng nói Việt Nam) kể: “Đoàn có 6 người, tất cả mặc áo phao. Khi thuyền chết máy giữa dòng nước mênh mông, xung quanh tối đen, nhiều người không biết chèo. Ông Pháp động viên rồi tự chèo thuyền đưa chúng tôi về bờ. Tôi không ngờ chủ tịch xã lại chèo giỏi như vậy, vẫn chưa hết run khi nhớ lại khoảnh khắc đó”.

Về công tác ứng phó mưa lũ trong đêm 17/11, ông Nguyễn Ngọc Pháp cho biết đã phân công lực lượng chuyên môn rà soát các thôn ven sông, đặc biệt những khu vực nguy cơ ngập cao. "Đến nay, các thôn nguy cơ cao như 27, 28, 29 đã di dời khoảng 50 hộ. Lực lượng xã bố trí trực tại khu vực nguy cơ ngập lớn nhất, cùng phương tiện gồm một ca nô và một tàu di động của doanh nghiệp, sẵn sàng hỗ trợ kịp thời", ông Pháp nhấn mạnh.

Hiện mưa lũ nhiều ngày qua đã cô lập hơn 500 hộ dân ở bốn thôn xã Krông Bông và chính quyền tiếp tục túc trực tại các điểm xung yếu để đảm bảo an toàn cho người dân.

Huỳnh Thủy
#Đắk Lắk #sự cố #mưa lũ #cô lập

