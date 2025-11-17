Hà Tĩnh: Nhiều đồi núi sạt lở, người dân sống bất an

TPO - Tại Hà Tĩnh, nhiều khu vực đồi núi bị sạt lở, xuất hiện vết nứt khiến người dân sống trong cảnh lo lắng, bất an. Đặc biệt, mới đây khu vực đồi núi ở xã Sơn Kim 2 xuất hiện vết nứt dài, chính quyền buộc phải cấm đường, di dời người dân đến vị trí an toàn.

Bất an mùa mưa bão

Vào mùa mưa đến, nhiều hộ dân sinh sống dưới chân núi Nam Giới ở thôn Tân Phong (xã Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh) đều thấp thỏm lo âu khi tình trạng sạt lở núi vẫn còn tiếp diễn. Theo nhiều người sống dưới chân núi, vào những đợt dự báo mưa lớn kéo dài, họ đều được chính quyền vận động để di dời đến vị trí an toàn. “Sau đợt sạt lở nghiêm trọng vào hồi tháng 10/1020, mỗi khi có mưa lớn kéo dài, chúng tôi đều phải di chuyển đến nhà họ hàng, người thân vì lo núi sạt lở. Đợt nào mưa lớn kéo dài là đất đá vẫn đổ từ trên núi xuống cạnh nhà khiến gia đình đều hoảng sợ”, chị Nguyễn Thị Tuyn (40 tuổi) chia sẻ.

Khu vực chân núi Nam Giới nơi từng xảy ra sạt lở.

Gia đình chị Tuyn là một trong những hộ dân sống dưới chân núi Nam Giới. Họ sinh sống bằng nghề nuôi trồng thuỷ sản trên sông Cửa Sót suốt bao đời nay. Tuy nhiên, 5 năm qua, núi Nam Giới xuất hiện tình trạng sạt lở núi khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn. Theo chị Tuyn, mùa mưa bão đến, có hộ phải di dời cả chục lần đến ở tại nhà người thân và việc này gây nhiều bất tiện. Do đó, người dân mong được chính quyền cấp đất tái định cư hoặc bán cho họ 1 lô đất ở nơi khác để xây nhà, khi mưa bão xảy ra thì trở về đó để ở.

Người dân sống dưới chân núi Nam Giới lo lắng vì tình trạng sạt lở.

"Công việc chính của mấy hộ dân chúng tôi là nuôi trồng thủy sản. Vì vậy chúng tôi mong muốn được chính quyền xã bán cho 1 lô đất ở nơi nào đó để xây nhà, đến mùa mưa bão thì mới di dời. Còn khi thời tiết thuận lợi, chúng tôi vẫn phải ở tại nhà cũ để thuận tiện phát triển kinh tế", chị Tuyn chia sẻ.

Ông Nguyễn Viết Hiền, Trưởng phòng Kinh tế UBND xã Thạch Khê cho biết, trong thời gian tới chính quyền xã sẽ bố trí khu vực tái định cư, cấp đất cho 7 hộ dân sinh sống dưới chân núi Nam Giới đến đây để ở. Trong thời gian này, địa phương cũng sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân di dời ra khỏi khu vực sạt lở để đảm bảo an toàn. Trong trường hợp các hộ dân không chấp hành thì sẽ tiến hành cưỡng chế.

Xuất hiện vết nứt đồi sau mưa lớn

Sau cơn bão số 10 hồi cuối tháng 9 vừa qua, nhiều người dân ở tổ dân phố Xuân Lam 1 (phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) hoang mang khi ngọn núi Chùa xuất hiện một số vết nứt lớn, kéo dài hàng trăm mét.

Bà Lê Thị Phùng (60 tuổi) cho biết, ngôi nhà của gia đình bà ngay dưới chân núi Chùa, thời gian qua gia đình luôn sống trong cảnh bất an, lo sợ, núi sạt lở, đặc biệt vào mùa mưa bão.

Theo bà Phùng, vào năm 2010 và năm 2023, khu vực này xảy ra sạt lở với hàng trăm khối đất đổ xuống nhà dân. Các hộ sinh sống ngay dưới chân núi buộc phải tháo dỡ công trình hư hỏng, xây dựng lại. Mới đây, sau cơn bão số 10, phía trên đỉnh núi lại xuất hiện một vài vết nứt lớn, kéo dài hàng trăm mét khiến người dân hoang mang.

Trước đó tại khu vực rú Rác, xã Cẩm Trung cũng xảy ra tình trạng sạt lở đất nghiêm trọng khiến nhiều tài sản của người dân bị vùi lấp.

“Để tránh thiệt hại không đáng có, một số hộ dân sinh sống ngay dưới vết nứt lớn đã di chuyển đến nơi khác. Còn gia đình tôi và nhiều hộ dân khác vẫn đang sống dưới chân núi vì không biết phải di chuyển đến đâu vì nhà đã xây dựng kiên cố”, bà Phùng nói.

Được biết, khu vực dưới chân núi Chùa có 19 hộ dân với 63 khẩu sinh sống, việc núi sạt lở và xuất hiện các vết nứt khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Nhiều năm nay, người dân ở nơi này đều bày tỏ nguyện vọng được di dời đến nơi khác.

Ông Nguyễn Viết Khanh, Trưởng phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị UBND phường Bắc Hồng Lĩnh cho biết khu vực núi Chùa là một trong 3 điểm trên địa bàn thuộc vùng nguy cơ cao xảy ra sạt lở. Trước các đợt mưa bão, chính quyền phường đều phải tổ chức sơ tán người dân sinh sống ở các khu vực này đến nơi an toàn.

Cũng theo ông Khanh, vừa qua, ngành chức năng cũng về kiểm tra, xác định có khoảng 20 hộ dân có nhà dưới chân núi Chùa thuộc diện cấp bách cần phải di dời. Hiện UBND phường Bắc Hồng Lĩnh cũng đã có văn bản đề xuất với UBND tỉnh Hà Tĩnh bố trí kinh phí từ nguồn của tỉnh và T.Ư cho địa phương để xây dựng hạ tầng khu tái định cư, với mức chi phí dự kiến khoảng hơn 20 tỉ đồng.

Khu vực đồi núi ở thôn Quyết Thắng xuất hiện vết nứt dài.

Tại xã Sơn Kim 2, mới đây vào ngày 15/11, tại khu vực đồi núi ở thôn Quyết Thắng xuất hiện vết nứt dài, địa phương đã chủ động sơ tán 2 hộ dân với 8 nhân khẩu, đồng thời tiến hành cấm đường để đảm bảo an toàn.

Theo chính quyền địa phương ngọn đồi xảy ra sạt lở cao khoảng 50m, tại đây đã xuất hiện vết nứt dài khoảng 150m, đã bị sụt lún 80cm, thậm chí có nơi bị sụt tới 1m, tạo nên rãnh sâu. Trước nguy cơ rất cao xảy ra sạt lở đất, chính quyền xã Sơn Kim 2 đã huy động lực lượng rào chắn, cấm đường qua vị trí đồi bị sụt trượt và sơ tán 2 hộ dân với 8 nhân khẩu sinh sống phía dưới chân đồi.

Trước đó tại khu vực rú Rác, thôn Nam Thành, xã Cẩm Trung cũng xảy ra vụ sạt lở núi khiến nhiều tài sản của người dân bị vùi lấp. Tại hiện trường, nước từ trên núi đổ xuống mạnh sau nhiều ngày mưa lớn kéo dài, cuốn theo hàng trăm m3 đất đá, xé toạc khu vực núi. Vụ việc làm nhà và trang trại của 3 hộ dân bị ảnh hưởng, sập một công trình mái che, một xe bán tải hư hỏng, nhiều tài sản bị chôn vùi.