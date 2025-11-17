Tạm cấm lưu thông trên đèo Ngoạn Mục, Khánh Lê do sạt lở

TPO - Đèo Khánh Lê và đèo Sông Pha nối Lâm Đồng – Khánh Hòa đang bị tạm cấm lưu thông do nguy cơ sạt lở cao.

Khoảng 5h ngày 17/11, trên quốc lộ 27 đoạn đèo Ngoạn Mục (đèo Sông Pha) giáp ranh tỉnh Khánh Hòa - Lâm Đồng xảy ra sạt lở, cây lớn đổ chắn ngang đường khiến giao thông ách tắc kéo dài.

Một lượng lớn đất đá và cây xanh bị sạt lở trôi xuống mặt đường

Sáng cùng ngày, nhiều cán bộ, công chức, viên chức cư trú tại khu vực Bình Thuận cũ cho biết khi lên trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng ở Đà Lạt làm việc đã bị mắc kẹt tại điểm sạt lở. Do mưa lớn, họ tránh quốc lộ 28 và 28B vì lo ùn tắc, chọn đi quốc lộ 27 nhưng bất ngờ gặp sự cố.

Cây xanh bị trôi tràn kín mặt đường quốc lộ 27.

Hiện lực lượng CSGT đang điều tiết, yêu cầu các phương tiện di chuyển chậm trên quốc lộ 27 trong thời gian chờ khắc phục điểm sạt lở.

Lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết: Đèo Khánh Lê và đèo Sông Pha hiện tạm cấm lưu thông hướng từ Lâm Đồng do nguy cơ sạt lở tiếp tục rất cao.

Trước đó, khuya 16/11, một vụ sạt lở nghiêm trọng tại Km45 đèo Khánh Lê (địa phận tỉnh Khánh Hoà) khiến xe khách chở 32 người bị vùi trúng. Vụ sạt lở làm 6 người tử vong và 16 người bị thương.