Mực nước dâng cao, hàng trăm mét Quốc lộ 29 đoạn qua Đắk Lắk bị phong tỏa

TPO - Mưa lớn khiến khoảng 200 m Quốc lộ 29 (đoạn Km68, xã sông Hinh, Đắk Lắk) bị ngập sâu, làm các phương tiện không thể lưu thông.

Hiện trường ngập lụt tại Quốc lộ 29 đoạn qua tỉnh Đắk Lắk.

Sáng 17/11, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết mưa lớn kéo dài đã làm ngập hàng trăm mét trên Quốc lộ 29, khiến các phương tiện không thể lưu thông.

Cụ thể, tại Km68 Quốc lộ 29, nước dâng cao gây ngập úng khoảng 200m, giao thông bị tê liệt hoàn toàn.

Nước dâng cao gây ngập úng khoảng 200m tại Km68 Quốc lộ 29.

Trước diễn biến này, Đội 8 Phòng Cảnh sát giao thông đã bố trí lực lượng chốt chặn, đặt biển cảnh báo ở hai đầu tuyến, không cho phương tiện và người dân đi qua khu vực nguy hiểm. Đồng thời, một tổ công tác được phân công hướng dẫn dòng xe từ Buôn Ma Thuột – Tuy Hòa chuyển hướng đi theo lộ trình Quốc lộ 29 – Quốc lộ 19C – Quốc lộ 25.

Lực lượng cảnh sát giao thông chốt chặn, đặt biển cảnh báo ở hai đầu tuyến, không cho phương tiện và người dân đi qua khu vực ngập lụt.

Phòng Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân khi lưu thông qua khu vực cần chú ý quan sát, tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn.