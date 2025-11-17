Mưa lớn miền Trung khiến 6 người chết, nhiều người bị thương

TPO - Mưa lớn dữ dội từ đêm 15/11 đến sáng nay trên khắp khu vực từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng khiến 5 người chết, 1 người mất tích. Lũ lên trên báo động 3 tại Huế, nguy cơ ngập lụt diện rộng tái diễn ở miền Trung.

Từ đêm 15/11 đến sáng nay (17/11), mưa lớn đã bao trùm khắp miền Trung, từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng.

Chỉ tính riêng từ 19h ngày 16/11 đến 5h sáng nay, Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa từ 150-200mm, có nơi trên 250mm. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như Thủy điện La Tó (Quảng Trị) 330mm, thủy điện Bình Điền (Huế) 435mm, thủy điện Rào Trăng 3 (Huế) 409mm, Sông Trà (Đà Nẵng) 295mm, Ba Điền (Quảng Ngãi) 267mm, Ea Bar (Đắk Lắk) 255mm.

Do ảnh hưởng của mưa lớn, lũ đang dâng nhanh trên các sông. Lúc 4h sáng nay, lũ sông Bồ (Huế) tại trạm Phú Ốc trên báo động 3, sông Hương (Huế) tại trạm Kim Long vượt báo động 2, sông Vu Gia (Đà Nẵng) tại trạm Ái Nghĩa vượt báo động 2, sông Thu Bồn (Đà Nẵng) tại trạm Câu Lâu vượt báo động 2, sông Cái (Đà Nẵng) tại trạm Thành Mỹ chỉ dưới báo động 3 là 0,1m, sông Trà Khúc trên báo động 2.

Mưa lớn gây ngập lụt diện rộng ở nhiều nơi tại Huế.

Dự báo từ ngày 17-18/11, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai có mưa từ 200-450mm, có nơi trên 700mm. Khu vực Hà Tĩnh, phía đông tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hoà có mưa từ 100-300mm, có nơi trên 400mm, khu vực phía tây các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa từ 50-100mm, có nơi trên 200mm.

Ngày và đêm 19/11, Huế, Đà Nẵng, phía đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, có nơi trên 250mm. Quảng Trị, phía tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk thời gian này mưa phổ biến từ 20-50mm, có nơi mưa rất to trên 100mm. Từ ngày 20/11, mưa lớn diện rộng tiếp tục xảy ra ở khu vực Đà Nẵng, các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa.

Do mưa lớn kéo dài, dự báo lũ sẽ tiếp tục lên trên các sông ở Quảng Trị đến Khánh Hoà, ngập lụt diện rộng có nguy cơ tái diễn và kéo dài.

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết của Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, nguyên nhân của đợt mưa lớn lần này có nhiều điểm tương đồng so với đợt mưa lớn kỷ lục kéo dài từ ngày 25-30/10 vừa qua. Nguyên nhân là do tác động của không khí lạnh kết hợp gió Đông hoạt động mạnh trên độ cao 1500-5000m và rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Trung Bộ.

Tuy nhiên, theo ông Hưởng, đợt mưa lớn lần này có hai yếu tố không mạnh như lần trước, đó là gió Đông và rãnh áp thấp hoạt động yếu hơn. Tuy nhiên đây vẫn là đợt mưa đặc biệt lớn. Vì vậy, ngoài nước lũ các sông dâng cao, cơ quan khí tượng đặc biệt lưu ý nguy cơ ngập úng, lũ quét, trượt lở đất ở một khu vực rộng lớn kéo dài từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, vào 20h30 ngày 16/11, mưa lớn đã gây sạt lở sườn núi vào lán trại tại đèo Khánh Sơn đoạn qua xã Cam An (Khánh Hoà) làm 1 người bị chết, 1 người mất tích, 1 người bị thương.

Đến khoảng 22h30 ngày 16/11, tại K45 Quốc lộ 27C đoạn qua đèo Khánh Lê, Khánh Hoà, mưa lớn gây sạt lở đất đá vào ô tô khách làm 5 tử vong, 18 người bị thương, 9 người bị xây xát nhẹ.

Cũng do mưa lớn kéo dài, giao thông nhiều nơi ở Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng bị ngập, sạt lở, ngành đường sắt tạm dừng một số tàu tuyến Bắc - Nam do ngập lụt khoảng 0,25m đoạn qua xã Nam Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.