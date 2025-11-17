Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Miền Bắc sắp chuyển mưa dông, miền Trung đỉnh điểm mưa lớn

Nguyễn Hoài
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Từ chiều và đêm nay (17/11), không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến miền Bắc nước ta, trời chuyển mưa rào và dông rải rác, từ đêm nay, miền Bắc rét kéo dài, vùng núi có rét đậm. Miền Trung hôm nay tiếp tục mưa rất lớn trên diện rộng.

Miền Bắc sáng nay ít mưa, từ chiều và đêm nay do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, miền Bắc có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5. Sáng trời lạnh, từ tối và đêm trời chuyển rét, vùng núi trời rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại. Nhiệt độ ngày hôm nay khoảng 25-28 độ, từ đêm nay xuống còn 13-16 độ, vùng núi 11-13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ.

Hà Nội sáng nay không mưa, trưa chiều hửng nắng, từ chiều tối và đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Ngày hôm nay, nhiệt độ cao nhất 26-28 độ, từ đêm nay xuống còn 14-16 độ.

Dự báo từ mai, không khí lạnh tiếp tục lấn sâu xuống miền Bắc, nền nhiệt tiếp tục giảm. Nhiệt độ thấp nhất ở miền Bắc từ 12-15 độ, vùng núi 9-12 độ, vùng núi cao dưới 8 độ.

Thanh Hoá-Nghệ An sáng nay ít mưa, từ chiều tối và đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông, riêng Nghệ An cục bộ có mưa vừa, mưa to. Sáng nay trời lạnh, từ tối và đêm trời chuyển rét. Nhiệt độ ngày hôm nay từ 23-26 độ, từ đêm nay xuống còn 13-16 độ.

Từ ngày mai, Thanh Hoá rét cả ngày lẫn đêm, riêng vùng núi có thể xuất hiện rét đậm, rét hại.

image-5181.jpg
Miền Bắc từ chiều và đêm nay chuyển mưa rét

Hà Tĩnh đến Lâm Đồng hôm nay tiếp tục mưa lớn diện rộng. Dự báo từ sáng sớm ngày 17/11 đến đêm 18/11, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, phía đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai (Bình Định cũ) có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 200-450mm, có nơi trên 700mm.

Khu vực Hà Tĩnh, phía đông tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ), Khánh Hoà từ sáng nay đến đêm mai cũng có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-300mm, có nơi trên 400mm.

Phía tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, khu vực Lâm Đồng từ sáng nay đến đêm mai có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi mưa rất to trên 200mm.

Dự báo mưa lớn còn kéo dài nhiều ngày tới ở Hà Tĩnh đến Lâm Đồng.

Nam Bộ hôm nay trời nhiều mây, có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa ngày và đêm nay từ 20-40mm, có nơi trên 80mm. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

TPHCM hôm nay nhiều mây, có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Dự báo trong hai ngày tới (18-19/11), khu vực Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Nguyễn Hoài
#thời tiết #mưa dông #thời tiết Hà Nội #thời tiết Đà Nẵng #thời tiết TPHCM #mưa bão #ngập lụt #lũ quét #sạt lở đất #mưa lũ #mưa Hà Nội #mưa miền bắc #mưa Thái Nguyên #mưa lạng sơn #gió mạnh #mưa lớn #không khí lạnh #trời rét #gió mùa đông bắc

Xem thêm

Cùng chuyên mục