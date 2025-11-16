Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Ứng phó mưa rất to, hai hồ chứa thủy điện ở Huế nâng mức điều tiết nước lên 1.500 m3/s

Ngọc Văn
TPO - Mưa rất lớn tiếp diễn trên lưu vực sông Hương và sông Bồ buộc cơ quan chức năng TP Huế yêu cầu chủ hai hồ chứa thủy điện Hương Điền, Bình Điền phải tăng lưu lượng điều tiết nước lên mức 1.500 m3/s, nhằm đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du.

Chiều 16/11, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế đã ký lệnh vận hành, yêu cầu các hồ thủy điện Hương Điền và Bình Điền tăng dần lưu lượng điều tiết nước để đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du.

ho-binh-dien.jpg
Hai hồ chứa thủy điện lớn tại Huế nhận lệnh vận hành, tăng lưu lượng điều tiết nước về hạ du lên mức 1.500m3/s nhằm tạo dung tích phòng lũ.﻿

Theo lệnh vận hành, hồ Hương Điền (thượng nguồn sông Bồ) phải nâng lưu lượng xả qua tuabin và tràn từ 800 đến 1.500 m3/s, thời gian tăng lưu lượng xả bắt đầu từ 16h. Vào thời điểm kể trên, lưu lượng nước về hồ Hương Điền đã đạt mức 1.186 m3/s, lưu lượng xả về hạ du ở mức 698 m3/s.

Tương tự, hồ chứa Bình Điền (thượng nguồn sông Hương) cũng tăng lưu lượng điều tiết nước về hạ du lên mức từ 850 - 1.500 m3/s, với thời gian điều chỉnh tăng lưu lượng xả bắt đầu từ 19h tối 16/11.

Cơ quan chức năng TP Huế cho biết, việc tăng lưu lượng điều tiết nước các hồ chứa là cấp thiết do trên địa bàn thành phố tiếp tục hứng mưa to đến mưa rất to.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn TP Huế, từ ngày 16 đến 18/11, lượng mưa dự báo tại vùng đồng bằng của thành phố ở mức từ 150 - 300 mm, có nơi trên 400 mm; vùng núi từ 200 - 400 mm, có nơi vượt trên 500 mm. Tổng lượng mưa cả đợt đến hết ngày 19/11 có thể lên tới 600 mm ở vùng đồng bằng, và lên đến 800 mm ở vùng núi.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế yêu cầu các chủ hồ trước khi tăng lưu lượng điều tiết nước phải có thông báo, bật còi cảnh báo cho khu vực hạ du; đồng thời theo dõi chặt mực nước tại trạm Phú Ốc, Kim Long và báo cáo thường xuyên về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố. Các xã, phường cũng được yêu cầu nghiêm cấm hoạt động thuyền bè, vớt củi, câu cá trên sông để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân.

Đến chiều tối 16/11, mực nước lũ trên sông Hương tại trạm Kim Long đã vượt báo động 1 là 0,32 m; lũ trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc vượt báo động 1 là 0,68 m.

Ngọc Văn
