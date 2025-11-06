Hai hồ chứa lớn ở TPHCM cùng xả lũ

TPO - Dự báo mưa lớn trong vài ngày tới, hai hồ chứa nước Sông Ray và Đá Đen ở TPHCM (khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) sẽ tiến hành xả lũ trong 10 ngày. Người dân được cảnh báo chủ động trong sản xuất, tuyệt đối không đánh bắt cá thời gian này.

Ngày 6/11, lãnh đạo Trung tâm quản lý và khai thác công trình thủy lợi Bà Rịa - Vũng Tàu (Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM) cho biết đã thông báo đến các xã, phường liên quan về việc xả lũ 2 hồ chứa nước Sông Ray và Đá Đen, nhằm đảm bảo an toàn cho công trình và người dân vùng hạ lưu.

Theo đó, hai hồ chứa nước trên tiến hành xả lũ từ 8h ngày 6/11 đến 8h ngày 16/11.

Trung tâm quản lý và khai thác công trình thủy lợi Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, tính đến 7h ngày 3/11, mực nước hồ Sông Ray đã đạt cao trình 71,88 m; mực nước hồ Đá Đen đạt cao trình 44,34 m.

Tổng lưu lượng xả của hồ Sông Ray dự kiến dao động từ 27,85 m3/s đến 137,91 m3/s; hồ Đá Đen dao động từ 4,24 m3/s đến 25,13 m3/s.

Cửa xả lũ hồ Đá Đen, TPHCM.

Theo Trung tâm quản lý và khai thác công trình thủy lợi Bà Rịa - Vũng Tàu, việc xả lũ hồ Sông Ray có thể ảnh hưởng đến các hộ dân sản xuất dọc hai bên bờ Sông Ray, đặc biệt là khu vực bờ trái Sông Ray thuộc xã Hồ Tràm.

Đối với việc xả lũ hồ còn lại, dự kiến ảnh hưởng đến các hộ dân sinh sống, sản xuất dọc hai bên bờ sông Dinh, đoạn từ sau hồ Đá Đen đến khu vực Bến Súc, gồm các địa phương: xã Châu Pha, xã Nghĩa Thành, phường Tân Thành, phường Long Hương (bờ phải sông Dinh) và phường Tam Long, phường Bà Rịa (bờ trái sông Dinh).

Trung tâm Quản lý và khai thác công trình thủy lợi thông báo cho Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường phối hợp thông tin cho người dân để chủ động trong sản xuất, tuyệt đối không để người dân đánh bắt cá, mò cua, bắt ốc trong vùng hạ lưu công trình đang xả lũ.

Trong diễn biến liên quan, UBND xã Nghĩa Thành, xã Châu Pha, phường Tân Thành, phường Long Hương (bờ phải sông Dinh) và phường Tam Long, phường Bà Rịa cũng vừa phát đi thông báo về thời gian xả lũ đồng thời cảnh báo người dân chủ động sản xuất, tuyệt đối không đánh bắt trong thời gian xả lũ.